EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  2995  15
Матеріали за темою:
Все про:газ (1072) Німеччина (1321) Північний потік (395) транзит газу (94) Альтмаєр Петер (3)

 Рішення Бундестагу нічого не змінює в "газових" правилах ЄС, - міністр економіки й енергетики ФРН Альтмаєр

Німеччина підтримує баланс між інтересами свого енергозабезпечення з одного боку і необхідним захистом споживачів і конкурентоспроможності - з іншого.

Про це заявив федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У своєму законопроекті Федеральний уряд запропонував імплементацію європейської Директиви 1:1. Поправка, внесена правлячою коаліцією минулого тижня нічого не змінює. Йдеться лише редакційну зміну", - запевняє міністр.

Таким чином, за його словами, Німеччина, з одного боку, підтримує баланс між інтересами свого енергозабезпечення через трубопроводи для імпорту газу, з другого, необхідним захистом споживачів та конкурентоспроможності.

З цим законом, заявляє Альтмаєр, реалізується європейський компроміс, над яким Німеччина разом з Францією, Європейською Комісією та іншими державами-членами потужно попрацювали у лютому цього року. Він чітко визначить, як ФРН буде в майбутньому мати справу з правилами свого внутрішнього ринку, коли йтиметься про газопроводи з третіх країн за межами ЄС та в міжнародних водах. У майбутньому також застосовуватимуться правила щодо розмежування власності, доступу третіх організацій, регулювання цін та прозорості, якщо газопроводи проходять на території та в прибережних водах держав-членів.

Читайте також: У Кабміні вітають рішення німецького Бундестагу про введення нового газового законодавства

Остаточне затвердження змін до законодавства Бундесратом (представництвом федеральних земель) очікується 29 листопада.

Федеральне міністерство економіки виходить з того, що законодавчий процес зараз буде завершений своєчасно і закон, можливо, набуде чинності ще цього року.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 листопада Бундестаг ухвалив поправки до директиви Євросоюзу щодо "Північного потоку-2".

Кабінет міністрів України привітав рішення Бундестагу. З оновленого газового законодавства прибрали проблемні норми, які давали Німеччині можливість вивести з-під його дії "Північний потік-2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159740
 
 
 Топ коментарі
 
Вывели СП-2 из подчинения энергопакетов ЕС и это ничего не меняет? А с чем, если не секрет, кадмин приветствовал решения Бундестага?
 показати весь коментар
 
Конечно решение бундестага не влияет на законы ЕС.
Вывели СП2 из под этих законов и усе
 показати весь коментар
 
Основная лазейка у немцев в том, что они хотят считать СП-2 таковым, который запустили до даты, с которой работает новая директива ЕС. То есть, считать от даты запуска проекта - начала строительства, а не старта прокачки газа. Они обосновывают тем, что проект был одобрен и начал реализовываться до новой директивы ЕС, когда инвесторы, вложившие немало денег, исходили из одних реалий, а тут им меняют правила во время игры. Вот немцы и говорят, мы понимаем, почему ЕС утвердил новую директиву и даже поддерживаем ее, но мы также защищаем наших инвесторов, которые вложились в проект, начав игру по одним правилам, а теперь вы их заставляете играть по другим. Поэтому, как они считают, к СП-2 новая директива не может быть задействована. Но если вдруг будет СП-3, тогда без проблем. Вот такая ситуация.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вывели СП-2 из подчинения энергопакетов ЕС и это ничего не меняет? А с чем, если не секрет, кадмин приветствовал решения Бундестага?
 показати весь коментар
 
 
Мне кажется, им надо было как-то отреагировать.... В отсутствии чего-то содержательного, решили просто поприветствовать!
 показати весь коментар
 
 
а разве можно немцев за это осуждать? ведь по большому счету они Украине ничего не должны, СП-2 им выгоден, ничего личного-просто бизнес
 показати весь коментар
 
Германия под себя делает исключения из правил. Зато Нафтогаз все сделал как Германия сказала Разделил компанию - добыча и транзит разные компании.
 показати весь коментар
 
ну естественно Германия будет делать как ей выгодно, а не другим. Тебя это удивляет?
 показати весь коментар
 
Нет, нe удивляет все страны так делают, но есть исключение - Украина
 показати весь коментар
 
Разводила не хуже Скабеевой и Мусейчук!
 показати весь коментар
 
Конечно решение бундестага не влияет на законы ЕС.
Вывели СП2 из под этих законов и усе
 показати весь коментар
 
 
Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Чему так обрадовался премьер-министр Алексей Гончарук? Рішення Бундестагу нічого не змінює в "газових" правилах ЄС, - міністр економіки і енергетики ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 8272 закон приняли но для Норд Стрим Германия сделала исключение.
 показати весь коментар
 
Для кого его слова? Если не меняет, то для чего принимали?
 показати весь коментар
 
Щоб схеми перепродажу на кордоні прищучити.
 показати весь коментар
 
Ну що тут скажеш...Можна привітати рішення,а можна похвалитись,що на відміну від нас у них в уряді немає жодного дебіла...
 показати весь коментар
 
Рішення Бундестагу нічого не змінює в "газових" правилах ЄС, - міністр економіки і енергетики ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 8581

типова німецька бюргерська морда,що "жирує" на Газпромівських "харчах" ((
 показати весь коментар
 
Основная лазейка у немцев в том, что они хотят считать СП-2 таковым, который запустили до даты, с которой работает новая директива ЕС. То есть, считать от даты запуска проекта - начала строительства, а не старта прокачки газа. Они обосновывают тем, что проект был одобрен и начал реализовываться до новой директивы ЕС, когда инвесторы, вложившие немало денег, исходили из одних реалий, а тут им меняют правила во время игры. Вот немцы и говорят, мы понимаем, почему ЕС утвердил новую директиву и даже поддерживаем ее, но мы также защищаем наших инвесторов, которые вложились в проект, начав игру по одним правилам, а теперь вы их заставляете играть по другим. Поэтому, как они считают, к СП-2 новая директива не может быть задействована. Но если вдруг будет СП-3, тогда без проблем. Вот такая ситуация.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору