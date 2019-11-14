 Рішення Бундестагу нічого не змінює в "газових" правилах ЄС, - міністр економіки і енергетики ФРН Альтмаєр

Про це заявив федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У своєму законопроекті Федеральний уряд запропонував імплементацію європейської Директиви 1:1. Поправка, внесена правлячою коаліцією минулого тижня нічого не змінює. Йдеться лише редакційну зміну", - запевняє міністр.

Таким чином, за його словами, Німеччина, з одного боку, підтримує баланс між інтересами свого енергозабезпечення через трубопроводи для імпорту газу, з другого, необхідним захистом споживачів та конкурентоспроможності.

З цим законом, заявляє Альтмаєр, реалізується європейський компроміс, над яким Німеччина разом з Францією, Європейською Комісією та іншими державами-членами потужно попрацювали у лютому цього року. Він чітко визначить, як ФРН буде в майбутньому мати справу з правилами свого внутрішнього ринку, коли йтиметься про газопроводи з третіх країн за межами ЄС та в міжнародних водах. У майбутньому також застосовуватимуться правила щодо розмежування власності, доступу третіх організацій, регулювання цін та прозорості, якщо газопроводи проходять на території та в прибережних водах держав-членів.

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Остаточне затвердження змін до законодавства Бундесратом (представництвом федеральних земель) очікується 29 листопада.

Федеральне міністерство економіки виходить з того, що законодавчий процес зараз буде завершений своєчасно і закон, можливо, набуде чинності ще цього року.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 листопада Бундестаг ухвалив поправки до директиви Євросоюзу щодо "Північного потоку-2".

Кабінет міністрів України привітав рішення Бундестагу. З оновленого газового законодавства прибрали проблемні норми, які давали Німеччині можливість вивести з-під його дії "Північний потік-2".