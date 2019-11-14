 Німіють руки і ноги, зуби - страхіття, травмовано хребет, - дружина засудженого у "справі українських диверсантів" Захтея розповіла про його стан

Про це "Крим.Реалії" повідомила дружина Захтея Оксана, передає Цензор.НЕТ.

"Тюрма Андрію здоров'я не додає. Привезла йому всякі ліки, таблетки. Зараз у нього всі хронічні захворювання загострилися. Одна "болячка" тягне за собою інші. Від гаймориту почались головні болі. Зі спиною проблеми: травмовано хребет. Мучають болі і від цього німіють руки і ноги. Зуби - страхіття. До свободи хоч би збереглися декілька зубів. Загалом, зі здоров'ям у нього не дуже", - розповіла вона.

За її словами, в колонії Захтею дають знеболюючі "але спеціалізованої допомоги немає".

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Нагадаємо, 10 серпня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Андрій Захтей - підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова від адвоката за угодою.

16 лютого 2018 року Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).