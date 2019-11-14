EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  969  6
Матеріали за темою:
Все про:Денісова (388) омбудсмен (221) Польща (2011) Мазур Ігор (26)

 Звільнений у Польщі ветеран Мазур (Тополя) повернувся до роботи в Офісі омбудсмена

Активіст і ветеран АТО Ігор Мазур повернувся до роботи в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це на фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Наш співробітник Ігор Мазур вже взявся до роботи. Швидке повернення нашого громадянина додому стало можливим завдяки професійній та злагодженій роботі відповідних міністерств і відомств. Зокрема, роботи Українського бюро Інтерполу", - зазначила Денісова.

Вона також додала, що за дорученням Арсена Авакова ще ввечері в день затримання було направлено пакет документів, які прямо свідчили про зловживання РФ своїм правом звернення до Інтерполу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа Мазура в Інтерполі поки "в підвішеному стані". Рішення за прокурором, - Дещиця

Крім того, омбудсмен подякувала усім, хто був залучений у процес звільнення і повернення Ігоря Мазура.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. До цієї країни він вирушив на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні.

13 листопада він повернувся в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159737
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а при пэтьке давил бы нары в лефортово, как многие экстрадированые
 показати весь коментар
 
 
Кури "пєцьку" у свого путіна . Ти дивись , як швидко лєфортовці прискакали ! При Порошенку поляки НІКОГО не затримували ! А звільняти Мазура з зебанди ніхто не допомагав . А тобі треба "к єдіномишлєнікам" , до шарія .
 показати весь коментар
 
 
Ваш бацька - одно із самих дебільних шоу , зразу після ху..а . І можеш писати на рідній мові , українці білорусів розуміють . А полякам респект - кацапи гівна нажралися замість громадянина України . Слава Україні !
 показати весь коментар
 
 
СЛАВА УКРАЇНІ ! Хоча б одна радісна новина під час зе нашестя . Отак у всьому треба - коли всі разом , ні параша , ні зебанда не знищать країну !
 показати весь коментар
 
 
А сколько дерьма успели из себя выдавить расеяне и даунбасские сепары, когда его задержали!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору