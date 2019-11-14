 "Якщо ми хочемо, щоб тут стояли олігархи навіть не з мішками, а з мішечками доларів, то можна і зменшити", - Потураєв про зарплату нардепів у кошторисі Ради на 2020 рік

"За" проголосували 272 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів журналістам у кулуарах парламенту, що ухвалений кошторис не передбачає зменшення зарплат народних депутатів.
"Витрати зменшуються на центральні органи влади, але зарплати не бачимо куди міняти, тому що буде суцільна корупція", - сказав Потураєв.
"Якщо ми хочемо, щоб тут стояли олігархи навіть не з мішками, а з мішечками доларів, то можна і зменшити... Я вважаю, що так, заробітна плата поки, якщо порівнювати з мінімальними пенсіями, трохи більше тисячі доларів, висока, але вона достатня для того, щоб люди більш-менш не наражалися на корупційні спокуси", - додав Потураєв.
абсолютно!), так как на зону- 5лет под охраной!
РаботАйте, выжившие получат полностью зарплату а не ЗРЯплату! Нююю, передачки мона..цуть -цуть..
🤗
😁
Вон, для примера возьмем кацапа Миллера:
зарплата у него 18 млн долларов в год, плюс премии, плюс надбавки.
И что?
Все равно он ложечки серебранные ВОРУЕТ!
🤣🤣🤣
Или у нас не зе-народовластие?
🤗
С сегодняшнего дня,за всеми контрабандными схемами на Львовской таможне стоит лично Нефедов. Вы хоть обосритесь со своими расследованиями о том, как тащили на начальника Львовской тасожни схемщика и взяточника Владимира Цабака,но сегодня Нефьодов взял да и подписал его назначение.
Аппетит он такой - только растет. А память, в отличии от аппетита, становится все короче и короче. Пока совсем не исчезнет, придавленная аппетитом.
А 73% верили, что грядут новые времена
за МЕШОЧЕК зелени продадутся влет))))))))))))
Зе будет ездить в Мерседесе Коломойского.