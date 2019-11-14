 "Якщо ми хочемо, щоб тут стояли олігархи навіть не з мішками, а з мішечками доларів, то можна і зменшити", - Потураєв про зарплату нардепів у кошторисі Ради на 2020 рік

"За" проголосували 272 народні депутати, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів журналістам у кулуарах парламенту, що ухвалений кошторис не передбачає зменшення зарплат народних депутатів.

"Витрати зменшуються на центральні органи влади, але зарплати не бачимо куди міняти, тому що буде суцільна корупція", - сказав Потураєв.

"Якщо ми хочемо, щоб тут стояли олігархи навіть не з мішками, а з мішечками доларів, то можна і зменшити... Я вважаю, що так, заробітна плата поки, якщо порівнювати з мінімальними пенсіями, трохи більше тисячі доларів, висока, але вона достатня для того, щоб люди більш-менш не наражалися на корупційні спокуси", - додав Потураєв.

Читайте також: Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів-прогульників виплат