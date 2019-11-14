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 Політика України, Суспільство
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 На психосоціальну адаптацію ветеранів наступного року виділять 246 млн, - Коляда

Програма психосоціальної адаптації для ветеранів наступного року буде профінансована в повному обсязі.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу у нас є з чим працювати. Головне досягнення - фінансування в повному обсязі (понад 246 мільйонів) програми психосоціальної адаптації. Це - однозначно "перемога". Але з цієї перемоги починається великий шлях випробувань", - йдеться в повідомленні.

Коляда зазначила, що програма була складена відповідно до запитів місцевих органів влади.

За її словами, вона знає, що діюча на той момент система психологічної реабілітації - неповноцінна і не дуже ефективна.

"Наша команда вже зараз виходить із новими стандартами психосоціальної адаптації, ми відкриваємо нові тренінгові центри (зокрема в Лісовій галявині) і програми. Наше спільне завдання - щоб жодна гривня з цих 246 мільйонів не була витрачена неефективно", - підкреслила міністр.

Читайте також: Нам необхідно мати власні потужності для лікування та реабілітації ветеранів, - Коляда

На психосоціальну адаптацію ветеранів наступного року виділять 246 млн, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159733
 
 
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А на лечение паразитов-депутатов ярд.Все ровно.
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Хороший психотерапічний ефект мав би психоделічний фільм "Свати на фронті".
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Придумали блин слова - "психосоциальную адаптацию" чтобы еще на ветеранах с откатов поиметь денег - та поделите на всех эту сумму и пусть каждый сам адаптируется а не под вашим "чутким руководством" бегая за каждой копейкой к вам...
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По тысяче гривен на брата? Да какая тут адаптация -бутылка с закуской?
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Я навіть бачив, як ця "адаптація" відбувається. Позаторік у санаторії "Золота Нива" (там регулярно атовців приймають) хотів записатися на масажні процедури. Мені кажуть: "Вам треба пройти психолога". Я кажу: "Ні, мені - на масаж". Кажуть: "Спочатку психолог. Так треба". Думаю: ОК. Заходжу. Сидить бабка в халаті, соває мені листочок. Каже: "Тести". Чи сняться кошмари, чи б'ю дружину, чи бухаю... З п'ять хвилин пройшов тести й пішов на масаж. Це, щоб ви знали, на що витрачаються ці кошти.
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