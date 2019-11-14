 На психосоціальну адаптацію ветеранів наступного року виділять 246 млн, - Коляда

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу у нас є з чим працювати. Головне досягнення - фінансування в повному обсязі (понад 246 мільйонів) програми психосоціальної адаптації. Це - однозначно "перемога". Але з цієї перемоги починається великий шлях випробувань", - йдеться в повідомленні.

Коляда зазначила, що програма була складена відповідно до запитів місцевих органів влади.

За її словами, вона знає, що діюча на той момент система психологічної реабілітації - неповноцінна і не дуже ефективна.

"Наша команда вже зараз виходить із новими стандартами психосоціальної адаптації, ми відкриваємо нові тренінгові центри (зокрема в Лісовій галявині) і програми. Наше спільне завдання - щоб жодна гривня з цих 246 мільйонів не була витрачена неефективно", - підкреслила міністр.

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