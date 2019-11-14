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 Політика України
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Все про:Зеленський (3550) Туск (219) Північний потік (392)

 Зеленський і Туск обговорили питання енергетичної безпеки в Європі і будівництво "Північного потоку-2", - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Сторони обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту Україна – ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Дональд Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту "Північний потік – 2". Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами – членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС.

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Президент України подякував Дональду Туску за вагому особисту роль у розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом під час його перебування на посаді Президента Європейської ради та побажав успіхів у подальшій діяльності.

Зі свого боку Дональд Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій державі.

Читайте також: Туск нагадав Макрону, що РФ не "партнер", а "стратегічна проблема", а без незалежної України не буде суверенної Європи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159732
 
   
 Топ коментарі
 
Судя по выражению лица Туска: "Боже, укрепи меня... Дай выдержать... Приходится и такому ничтожеству руку жать...".
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Свидетели Сивого Гетьмана исходят на лайно , а по сути сказать им нечего , один зубовньій скрежет !
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Навпаки- усі хочуть сфоткатись з чуваком Вовкою. А ваші діти ніколи не клянчили вас на морі сфоткатись з мавпочкою? Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2", - ОП - Цензор.НЕТ 792
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Пионтковский: "Советник Зеленского по внешней политике - суперагент Кремля"


https://www.youtube.com/watch?v=k8cOG9c4S1s&feature=youtu.be
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Судя по выражению лица Туска: "Боже, укрепи меня... Дай выдержать... Приходится и такому ничтожеству руку жать...".
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Свидетели Сивого Гетьмана исходят на лайно , а по сути сказать им нечего , один зубовньій скрежет !
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При Сивочолому телефонні розмови взагалі не були новинами у СМІ. А тут така подія! Аплодую - це успіх. Доречі, до чого договорились?
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ППР... "Посиділи, попиз..ли, розійшлись...". "Блазень", же, самостійно, ніякої думки сформулювать, не здатен... А Богдана не запрошували, і суфлера у вусі, не було...
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а ты другого ждал? после пролета пети на президентских и парламентских выборах порохоботам урезали финансирование, потому они и злые как черти, голодные Зеленський і Туск обговорили питання енергетичної безпеки в Європі і будівництво "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 5983но продолжают порохоботить
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Навпаки- усі хочуть сфоткатись з чуваком Вовкою. А ваші діти ніколи не клянчили вас на морі сфоткатись з мавпочкою? Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2", - ОП - Цензор.НЕТ 792
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Для інформації - коли мої діти, маленькими, були на морі, не було мавпочок... Коли ми жили коло моря, були мавпочки, але у дітей не було бажання - підросли. Внук ходить зі мною по природі, і вже такого надивився, що деякі біологи не бачили, "вживу", за все життя... Тому "мавпочки" його мало цікавлять...
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К сожалению, ничего другого украинский народ предложить не смог!.... Но это не так уж и важно для Европы.... Главное, он смог выполнить одну из ключевых задач, поставленную европейцами - разрешить свободный оборот земель сельхозназначения!
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Не злоупотребляй сладким, мозги ожиреют, или уже заплыли жиром.
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А по сути, "В-вася"?... Или - "Лишь-бы, "серануть"..." - методичка требует?...
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Замполит Холодньій , ну тьі же сернул ни о чем , в самом начале , а теперь завоняло?
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