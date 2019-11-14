 ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку (оновлено)

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У середу, 13 листопада, за участю прокурора САП в Антикорупційному суді відбулося судове засідання у так званій "газовій справі" щодо обвинувачення колишнього народного депутата України 7-го скликання і його фінансового директора. На засіданні прокурор заявив два клопотання про арешт коштів ексдепутата в Естонській Республіці та його рахунки в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.
За інформацією "Лівого берега", слідство встановило, що 20 вересня 2019 року екснардеп Олександр Онищенко переказав зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 тис. євро. Ці гроші були частиною угоди з купівлі нового бігового коня. Естонські правоохоронці заморозили кошти на рахунку Онищенка.
Після цього САП домоглася їхнього арешту.
"Суд, враховуючи доводи прокурора, задовольнив згадані клопотання", - йдеться в повідомленні САП.
Сам екснардеп, який втік з України, повідомив, що не розуміє про що йдеться. "Хочу зрозуміти, в якому місці вони заарештували у мене гроші", - написав він із подивом.
Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
У бубочки на Охмадит денег нет. Зато у него бархатистый голос и классные видосики. У зелебобиков мозги и память аквариумной рыбки. Зачем бубочке бесплатно лечить их детей?
У него на собственных детей денег хватает, а идиоты пусть выкручиваются сами.
ВІКТОРІЯ СЮМАР: В БЮДЖЕТІ-2020 ЗРІЗАЛИ КОШТИ НА ОХМАТДИТ
https://eurosolidarity.org/%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f-%d1%81%d1%8e%d0%bc%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%96-2020-%d0%b7%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%88/
Ну крав, ну і що. Сам Порошенко скасував кримінальне переслідування за незаконне збагачення.