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 Політика України, Економіка
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Все про:арешт (1026) Естонія (274) Онищенко Олександр (436) Антикорупційна прокуратура (1004)

 ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку (оновлено)

Вищий антикорупційний суд заарештував 500 тисяч євро на банківському рахунку ексдепутата Олександра Онищенка в Естонії.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У середу, 13 листопада, за участю прокурора САП в Антикорупційному суді відбулося судове засідання у так званій "газовій справі" щодо обвинувачення колишнього народного депутата України 7-го скликання і його фінансового директора. На засіданні прокурор заявив два клопотання про арешт коштів ексдепутата в Естонській Республіці та його рахунки в Російській Федерації", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Лівого берега", слідство встановило, що 20 вересня 2019 року екснардеп Олександр Онищенко переказав зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 тис. євро. Ці гроші були частиною угоди з купівлі нового бігового коня. Естонські правоохоронці заморозили кошти на рахунку Онищенка.

Після цього САП домоглася їхнього арешту.

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"Суд, враховуючи доводи прокурора, задовольнив згадані клопотання", - йдеться в повідомленні САП.

Сам екснардеп, який втік з України, повідомив, що не розуміє про що йдеться. "Хочу зрозуміти, в якому місці вони заарештували у мене гроші", - написав він із подивом.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

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За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Дивіться: Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір. ВIДЕО

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку 01

ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159729
 
 
 Топ коментарі
 
передайте Онищенко, что он Лох (прим: не путать с "ЯнеЛох").. его надули дважды..)) ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 7644
ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 2104
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 8 мин.8 минут назад
ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке - Цензор.НЕТ 2196

У бубочки на Охмадит денег нет. Зато у него бархатистый голос и классные видосики. У зелебобиков мозги и память аквариумной рыбки. Зачем бубочке бесплатно лечить их детей?
У него на собственных детей денег хватает, а идиоты пусть выкручиваются сами.

ВІКТОРІЯ СЮМАР: В БЮДЖЕТІ-2020 ЗРІЗАЛИ КОШТИ НА ОХМАТДИТ

https://eurosolidarity.org/%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f-%d1%81%d1%8e%d0%bc%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%96-2020-%d0%b7%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%88/

ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке - Цензор.НЕТ 1201
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Пора садить с конфискацией всех єтих уродов -- сколько можно издеваться над Украинским Народом ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке - Цензор.НЕТ 9069
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А как у вас рожи не трескаются!!!! С-ка надоели!!!!!
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Бедная Эстония. .. В ее банках ВАКС Украины как у себя дома...
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Це політичне переслідування!!!
Ну крав, ну і що. Сам Порошенко скасував кримінальне переслідування за незаконне збагачення.
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коневода обидели))) как же он без денег будет фотомоделей тягать ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 6765)))))) пойдет по стопам кивы и в штанах передёрнет затвор)))
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оНищенка уже в Украину кеды наострил, а тут такая бяка
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передайте Онищенко, что он Лох (прим: не путать с "ЯнеЛох").. его надули дважды..)) ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 7644
ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 2104
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