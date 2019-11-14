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 Політика України
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 Без України "російську проблему" Євросоюз не вирішить, - Клімкін

Без загальної волі, політичної позиції та розуміння ролі України Євросоюз "стратегічну проблему Росії" не вирішить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава МЗС Павло Клімкін.

"Дональд Туск назвав Росію стратегічною проблемою для ЄС, а не стратегічним партнером. Має рацію на 100%. Але стратегічною проблемою Євросоюзу є також відсутність спільної волі та політичної позиції, що і як з Росією робити. А також відсутність спільного розуміння, що без України стратегічну проблему Росії не вирішити", - зазначив Клімкін.

За його словами, без російської агресії жодної спільної позиції ЄС щодо Росії просто не було б.

"Але ми дуже дорого за це заплатили. Хотілося б, щоб в Європі це розуміли і пам'ятали. Хто розумом, хто серцем, а краще - разом", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що вважає Росію не "стратегічним партнером" Європи, а, навпаки, - її "стратегічною проблемою". А без незалежної України не буде суверенної Європи.

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Без України російську проблему Євросоюз не вирішить, - Клімкін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159728
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно понимать, что Климкин хочет, чтобы проблемы Украины с Россией решил ЕС. Чтобы ЕС для Украины таскал горячие каштаны. Наивный. Ну, или этим можно объяснить свои неудачи. Мол, Европа виновата. Не хочет таскать для нас горячие каштаны. Без Украины, кстати, у Европы нет проблем с Россией.
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Таке вумне...аж страшно...
А раніше не доходило??
🤔
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Таке вумне...аж страшно...
А раніше не доходило??
🤔
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????
Ващето, дураков учить-только портить их!
К Вам енто не относитца...
😁
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В общем, да... скудный словарный запас восполняем смайликами... да, зебенятко?
Я просил пояснить, что раньше до Климкина не доходило. Ну а заодно, что теперь доходит до шута в костюме преза???
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Вибачаюсь, помилився..це до Вас теж відноситься і до лайкпющих Вас...
😁
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Расия - это спорная территория Украины и Китая
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и нахрена нам эта засранная территория с лишнехромосомными холопами ищущих себе хозяина.???
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Что-то на цензоре слишком много стало Климкина, каждый день по десяток раз про него вспоминают. Даже когда он был министром такого не было. Прямо гуру себе нашли, с последней стадией просвещения, что ни слово то бриллиант.
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Агга, чета о Яйценюхе не слыхать..
Сосклизнул?
😁
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Нужно понимать, что Климкин хочет, чтобы проблемы Украины с Россией решил ЕС. Чтобы ЕС для Украины таскал горячие каштаны. Наивный. Ну, или этим можно объяснить свои неудачи. Мол, Европа виновата. Не хочет таскать для нас горячие каштаны. Без Украины, кстати, у Европы нет проблем с Россией.
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Без европы у Украины бы не было никаких проблем.
Раша не против Украины а против того что бы выпускать ее из под своего влияния и что бы она уходила в европу.
Это что бы тебе было проще понять как родители мстят друг другу посредством детей а дети от этого страдают.
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С чего это Украина видится дитем??? Неудачное сравнение. Я бы сказал, как парубок меж моодвинской и европейской тёлками... с европейской вот вот возникла влюбленность, а кацапская мордва, ширококостная, рябая, немытая, готова за ладного парубка европейке тендитной в волосы вцепиться... как тебе???
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Дитем?
Потому что обьективно раша и евросюз более "взрослые" т.е. субьектные и сами за себя отвечающие особи.
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Не имею возражений. Если бы не европейские заманухи типа членства в ЕС, членства в НАТО и принятия курса Украиной на эти заманухи с условием экономического разрыва с РФ - у Украины не было бы проблем. Но, как теперь очевидно, всё это затевалось не для экономического, политического и военного союза с Украиной. Всё это нужно было, чтобы убить двух зайцев - сильного потенциального конкурента на европейском рынке в лице Украины и вставить ещё один нож в спину российской империи зла. Только вот с первой задачей они справились на отлично, а российскому медведю этот удар ножом оказался не более чем заноза. В общем вступая во взрослые политические игрища Украина действительно оказалась ребёнком и максимально пострадала от обеих сторон.
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А условия экономического разрыва с РФ не было.
Проблема Украины в географическом положении между двух блоков ( причем это вечная проблемв только раньше были империи).
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Было такое условие. Там либо подписать ассоциацию с ЕС было, подписание которой правительство Азарова решило отложить из экономических соображений и начался кипиш, либо тайожный саюс.
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Ассоциация с ЕС никогда не предполагала отказ от экономического сотрудничества с рашей.
Это байки кремля про несовместимость стандартов и т.д.
Потому что раше нужна полная зависимость Украины от нее а не какие то там выбрыки с евросоюзом
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Не предполагала. Но она заведомо, по умолчанию, ставила РФ в очень невыгодное экономическое положение в случае подписания ТС. Естественно, РФ просила либо поправки в ассоциацию, либо отказ. РФ было не выгодно подписывать ТС с Украиной в случае подписания ассоциации с Европой. Всё по честному. В общем они не дали себя *******. Не думаю, что там были мысли о полной зависимости. О взаимовыгодном сотрудничестве.
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В какое невыгодное положение если раша вела переговоры о зоне свободной торговле с ЕС?
Участники ТС на тот момент Беларусь и Казахстан в этом соглашении были не субьектами а обьектами потому что оно заключалось между странами обьединенными в ТС и ЕС где Москва была представителем ТС.
Поэтому в планы кремля не входила такая зона Украины ЕС в обход столицы бывшего советского союза.
Как то так...
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Выход из этого положения создание своего центра в центре европы.
Как была Киевская Русь.
Американцы если бы лучше изучали проблемы стран Европы и историю а еще не занимались внцтренними дрязгами должны бы были это поддержать.
Но им не до этого поэтому США проигрывает...
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Но у нас на это нет денех. А если бы были - их сразу не было бы. У наших можновладцив с деньгами - как у Виннипуха с мёдом. Если он есть - то его сразу нет. Но под такой проект РФ деньги даст) Коломойский в чём-то прав.
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запечатать биоматериал фсех мастей за паребриком и забыть нах.
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"...или этим можно объяснить свои неудачи"
Какие неудачи??? Шо вы всё такую херню мелете, шо ты, шо тот выше... какие неудачи? Шо ***** в Украину влезло??? Или шо зебилы своего пархатого президентом выбрали, и пошел откат? Какие неудачи???
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Вот и все раскрывается. Ты, паша, хмырь рязанский, твой сыньоносый босс, возомнили себя пупами Европы и все делали в пропорции 10:90. 10 Украине, остальное себе и результат виден, Украину херили при вас, из за вашей меркантильности, хотя изначально планка поддержки Западом Украины была запредельно высоко поднята.
Твари вы
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Какой потдержки?
Ты про глубокие обеспокоенности?
Даже когда раша бомбила нашу территорию точками У и авиацией никакой реальной поддержки не было.
Наоборот делали вид что ничего не происходит.
Только когда сбили Боинг пришлось ввести санкции потому что слишком явно врать и закрывать глаза не комильфо было.
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Хм, да это ясно как Божий день - Мы кацапов породили - Мы их и похороним...Зачекайте трохи.. Без України "російську проблему" Євросоюз не вирішить, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3262
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не всякому рылу на ярмарку спешить - и без него сторгуются.
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Климкин,этот зять известного крымского сепаратиста (которого Путин наградил медалью "за возвращение Крыма),сделал всё возможное,чтобы ПРОВАЛИТЬ внешнюю политику Украины в ЕС и мире.Теперь этот враг пытается последствия своих провалов переложить на новую команду аматоров-скоморохов.
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дай стенограмму переговоров, где тварь сыньоносая обсуждала крым на переговорах
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А що у нього там за проблема така і як її може вирішити Україна?
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хто такий Клімкін? хто його тесть я знаю, він хто такий?
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Климкин россиянин. Родился в Курске, если кто не знал.
В настоящий момент безработный, кажется.
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Активизировались они сегодня. Сейчас его шеф бывший начнет вказивки давать Украине вступить в не в Будапештский, а в Вашингтонский формат! Без України "російську проблему" Євросоюз не вирішить, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7337
Вот почему у него все так через одно место? Взять тот же томос. Все просто - СЦУ, просят назвать Святейшей церквью Украины в выданном документе! Нет. Петя создает ПЦУ! Без України "російську проблему" Євросоюз не вирішить, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7337
Пэтина церковь что ли?
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Кто кроме Бутусова читает ФБ этого засланного кацапами казачка?
Кого вообще интересует мнение этого пустозвона, который своей "работой" опустил Украину ниже всех европейских плинтусов?
Бутусов, напечатай здесь ещё мнение своей тёщи и мнения своих дальних родственников, може это тоже окажется кому-то интересным...
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