 Без України "російську проблему" Євросоюз не вирішить, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава МЗС Павло Клімкін.
"Дональд Туск назвав Росію стратегічною проблемою для ЄС, а не стратегічним партнером. Має рацію на 100%. Але стратегічною проблемою Євросоюзу є також відсутність спільної волі та політичної позиції, що і як з Росією робити. А також відсутність спільного розуміння, що без України стратегічну проблему Росії не вирішити", - зазначив Клімкін.
За його словами, без російської агресії жодної спільної позиції ЄС щодо Росії просто не було б.
"Але ми дуже дорого за це заплатили. Хотілося б, щоб в Європі це розуміли і пам'ятали. Хто розумом, хто серцем, а краще - разом", - підсумував Клімкін.
Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що вважає Росію не "стратегічним партнером" Європи, а, навпаки, - її "стратегічною проблемою". А без незалежної України не буде суверенної Європи.
А раніше не доходило??
🤔
Ващето, дураков учить-только портить их!
К Вам енто не относитца...
😁
Я просил пояснить, что раньше до Климкина не доходило. Ну а заодно, что теперь доходит до шута в костюме преза???
😁
Сосклизнул?
😁
Раша не против Украины а против того что бы выпускать ее из под своего влияния и что бы она уходила в европу.
Это что бы тебе было проще понять как родители мстят друг другу посредством детей а дети от этого страдают.
Потому что обьективно раша и евросюз более "взрослые" т.е. субьектные и сами за себя отвечающие особи.
Проблема Украины в географическом положении между двух блоков ( причем это вечная проблемв только раньше были империи).
Это байки кремля про несовместимость стандартов и т.д.
Потому что раше нужна полная зависимость Украины от нее а не какие то там выбрыки с евросоюзом
Участники ТС на тот момент Беларусь и Казахстан в этом соглашении были не субьектами а обьектами потому что оно заключалось между странами обьединенными в ТС и ЕС где Москва была представителем ТС.
Поэтому в планы кремля не входила такая зона Украины ЕС в обход столицы бывшего советского союза.
Как то так...
Как была Киевская Русь.
Американцы если бы лучше изучали проблемы стран Европы и историю а еще не занимались внцтренними дрязгами должны бы были это поддержать.
Но им не до этого поэтому США проигрывает...
Какие неудачи??? Шо вы всё такую херню мелете, шо ты, шо тот выше... какие неудачи? Шо ***** в Украину влезло??? Или шо зебилы своего пархатого президентом выбрали, и пошел откат? Какие неудачи???
https://ru.krymr.com/a/news-peregovory-v-normandskom-formate-bez-kryma-pristajko/30270921.html
Твари вы
Ты про глубокие обеспокоенности?
Даже когда раша бомбила нашу территорию точками У и авиацией никакой реальной поддержки не было.
Наоборот делали вид что ничего не происходит.
Только когда сбили Боинг пришлось ввести санкции потому что слишком явно врать и закрывать глаза не комильфо было.
В настоящий момент безработный, кажется.
Вот почему у него все так через одно место? Взять тот же томос. Все просто - СЦУ, просят назвать Святейшей церквью Украины в выданном документе! Нет. Петя создает ПЦУ!
Пэтина церковь что ли?
Кого вообще интересует мнение этого пустозвона, который своей "работой" опустил Украину ниже всех европейских плинтусов?
Бутусов, напечатай здесь ещё мнение своей тёщи и мнения своих дальних родственников, може это тоже окажется кому-то интересным...