 Рада Нацбанку переобрала головою Данилишина

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення ухвалила рада на засіданні в Києві в четвер, повідомляється на сайті центробанку.

Заступником голови Ради обрано Василя Фурмана.

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Рада також затвердила кошторис адміністративних витрат НБУ.

Як повідомлялося, раніше двічі голоси на засіданні Ради з питання переобрання його голови розподілялися у співвідношенні 4:4 після того, як раду залишив заступник голови Тимофій Милованов у зв'язку з призначенням міністром економіки. Верховна Рада на цьому тижні затвердила замість нього членом ради Віталія Шапрана.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", в засіданні у четвер не брав участі Микола Каленський, який перебуває під домашнім арештом у справі VAB Банку.