EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1103  4
Все про:Данилишин (14) Рада НБУ (4)

 Рада Нацбанку переобрала головою Данилишина

Богдана Данилишина переобрано головою Ради Національного банку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення ухвалила рада на засіданні в Києві в четвер, повідомляється на сайті центробанку.

Заступником голови Ради обрано Василя Фурмана.

Читайте також: Рада призначила Шапрана членом Ради НБУ замість Милованова

Рада також затвердила кошторис адміністративних витрат НБУ.

Як повідомлялося, раніше двічі голоси на засіданні Ради з питання переобрання його голови розподілялися у співвідношенні 4:4 після того, як раду залишив заступник голови Тимофій Милованов у зв'язку з призначенням міністром економіки. Верховна Рада на цьому тижні затвердила замість нього членом ради Віталія Шапрана.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", в засіданні у четвер не брав участі Микола Каленський, який перебуває під домашнім арештом у справі VAB Банку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159723
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сороса треба було.

Чого так соромитись ?..
 показати весь коментар
 
, в засіданні у четвер не брав участі Микола Каленський, який перебуває під домашнім арештом у справі VAB Банку..

Вчасно переобрали..
а то якщо так далі піде,то кворуму може скоро і не бути...
 показати весь коментар
 
Професійність Данилишина не заперечиш,але ,здається ,найближчим часом Данилишин у НБУ буде лише виконувати роль "весільного генерала".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору