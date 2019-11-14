 Зеленський підписав закон про створення е-системи у сфері будівництва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що закон покращує якість надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, знижує корупційні ризики при їхньому наданні, забезпечує публічність надання таких послуг.

Закон передбачає створення Єдиної електронної системи у сфері будівництва в складі містобудівного кадастру, який об'єднає в загальному інформаційному ресурсі всі дані про ринок будівництва. Інформація буде доступна через портал електронної системи.

Закон також дозволяє подавати документи в електронній формі для отримання всіх адміністративних послуг у сфері будівництва, а також отримувати такі послуги в електронній формі.

Оплату адмінпослуг в області будівництва і штрафів за правопорушення можна буде здійснювати за допомогою цієї системи.

Крім того, законом передбачається скорочення переліку документів, що подаються для отримання адмінпослуг у сфері будівництва. Також вводиться ідентифікатор об'єкта будівництва і завершеного об'єкта, який буде незмінним упродовж життєвого циклу об'єкта, а також єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості.

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