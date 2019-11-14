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 Політика України
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Все про:закон (790) Зеленський (3550) будівництво (430) електронна система (53)

 Зеленський підписав закон про створення е-системи у сфері будівництва

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що закон покращує якість надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, знижує корупційні ризики при їхньому наданні, забезпечує публічність надання таких послуг.

Закон передбачає створення Єдиної електронної системи у сфері будівництва в складі містобудівного кадастру, який об'єднає в загальному інформаційному ресурсі всі дані про ринок будівництва. Інформація буде доступна через портал електронної системи.

Закон також дозволяє подавати документи в електронній формі для отримання всіх адміністративних послуг у сфері будівництва, а також отримувати такі послуги в електронній формі.

Оплату адмінпослуг в області будівництва і штрафів за правопорушення можна буде здійснювати за допомогою цієї системи.

Крім того, законом передбачається скорочення переліку документів, що подаються для отримання адмінпослуг у сфері будівництва. Також вводиться ідентифікатор об'єкта будівництва і завершеного об'єкта, який буде незмінним упродовж життєвого циклу об'єкта, а також єдиний порядок присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159722
 
 
 Топ коментарі
 
НикоХунта‏ @NikoHunta 14 ч.14 часов назад

Зеленський підписав закон про створення е-системи у сфері будівництва - Цензор.НЕТ 8262

Итак, берем кусок хлеба.
ФОПы мажут кассовыми аппаратами.
Фермеры мажут землей.
Учителя мажут надбавками.
Редутники мажут герусом.
Посыпаем это все тарифами, субсидиями и льготами.
И поливаем струей конца эпохи бідності.
ЗеСендвич готов.
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Теперь судебные иски будут к смартфонам предъявляться.
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следующим законом будет утверждена зе-система в строительстве, и це будет позитивным шагом
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А что там с ГАСКом? Когда прекратят кошмарить строителей и заказчиков?
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А оплачиватть услуги будете е-баллами. Зеленский подписал закон о создании е-системы в сфере строительства - Цензор.НЕТ 6947
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Ну и нах простым гражданам эти е-системы ? Ты решил упростить жизнь застройщикам?!

Не ну так бы сразу и сказал, а то я смотрю все о простом народе думаешь...
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Колись цей період в історії України назвуть ПокиМоніка.
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НикоХунта‏ @NikoHunta 14 ч.14 часов назад

Зеленський підписав закон про створення е-системи у сфері будівництва - Цензор.НЕТ 8262

Итак, берем кусок хлеба.
ФОПы мажут кассовыми аппаратами.
Фермеры мажут землей.
Учителя мажут надбавками.
Редутники мажут герусом.
Посыпаем это все тарифами, субсидиями и льготами.
И поливаем струей конца эпохи бідності.
ЗеСендвич готов.
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Раньше брали за разрешение... Теперь будут брать за внесение в электронный реестр. **** поменялось?
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как-то все сказачно просто)) с деталями и сносками этого закона ознакомятся сами строящиеся на сайте))
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