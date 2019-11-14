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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (265) Гончарук_Олексій (263)

 Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав перемогою ухвалення Радою державного бюджету на 2020 рік.

Про це йдеться в повідомленні на його телеграм-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в уряді впевнені, що Бюджет розвитку і безпеки людей вже найближчим часом зробить комфортним життя кожного українця: від немовляти до людини поважного віку", - значив Гончарук.

За його словами, уряд робитиме конкретні кроки для конкретних результатів, а саме: по-справжньому безкоштовні пологи, лікування інсультів, інфарктів і лікування немовлят у рамках програми Медгарант. Ще більше карет швидкої, плюс відкриття в кожній області України відділень екстреної допомоги для зменшення часу очікування приїзду на виклики.

Прем'єр також акцентував увагу на якісних дорогах по всій країні.

Читайте також: Держбюджет-2020 руйнує реформу децентралізації і не передбачає підвищення соцстандартів, - Порошенко

"Переміщення Україною стане швидшим, комфортнішим і найважливіше - безпечнішим. Так, на наступний рік ми заклали рекордну суму коштів на розвиток інфраструктури. Передбачено і розвиток і підтримку в належному стані українських аеропортів і мостів", - зазначив він.

Гончарук підкреслив створення одного з важливих інструментів освіти - нової програми "Спроможна школа для кращих результатів" для підвищення якості освіти в школах у маленьких містах і селах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2020 є збалансованим і реалістичним, - голова бюджетного комітету Трухін

"Мотивація для молодих учителів з 10-річним досвідом у вигляді щорічної фінансової підтримки - 21 тис. грн", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на нинішньому засіданні ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим 01
Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159719
 
   
 Топ коментарі
 
Гончарук о Госбюджете-2020: Победа! Уже в ближайшее время жизнь каждого украинца станет комфортнее

Лёша, список давай! Мы все должны знать этих каждых украинцев.
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1. Коломойский Игорь Валерьевич.
Ну, на этом пока всё, новые фамилии будут добавляться уже в следуюшем году.
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ПОДОНОК!
брехливая зеленая падаль!
ты скоро с зеЛяй и беНяй на ростове будешь!
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Аласания, вы сделали это вместе. Ешь аккуратно.


свічка
@svecha62

Головне ж,не піарити власну армію і церкву,щоб випадково Порошенко в кадр не потрапив!
Іж-ТЕ,не заляпай-ТЕ-ся.
Суспільному урізали бюджет на 300 мільйонів гривень - Суспільне мовлення.

Суспільному зрізали бюджет на 300 мільйонів гривень.


https://stv.detector.media/kontent/movlennya/suspilnomu_urizali_byudzhet_na_300_milyoniv_griven/
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Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим - Цензор.НЕТ 602"...и начнем мы жить комфортнее с бородатого хозяина и нашей партии-шапито..."
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Чому мінімальну зп навіть до 5000 не довели???
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ну начнем с того что только типил грося мог врать так ))
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А причому тут Грося? У бюджеті 2020 мінімалка 4735, їм типу 265 грн жалко? Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим - Цензор.НЕТ 6059 Вони ж кажуть про велике зростання економіки, падіння курсу бакса і тд і тп...

Я мінімалку не отримую, мені побоку, але сам факт... Обіцяли ж перед виборами суттєве покращення життя. Де воно? Мінімальна пенсія досі менша 2000 грн!
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да меньша - ибо все украдено до нас - как и все транши мвф
кстати я ихз не брал и отдавать не намерен
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Не переживайте під час інфляції проіндексують. Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим - Цензор.НЕТ 7497
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Комендантский час- самое оно, безопасное...
🤣🤣🤣
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"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту." Жванецкий
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После лозунга конец бедности заменила на зубожіння для народу аминь СН


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Кінець епохи бідності. Початок епохи злиднів. В усіх значеннях останнього слова.
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Есть бред сивой кобылы. А есть бред Гончарука. По сути это то же, по форме - Гончарук уважает жилетки и самокаты, в то время как кобылы к этому баловству относятся более спокойно. Вот и вся разница.
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Господа! А куда подевались радостные посты поклонников бубочки и партии имени его? Что-то, я смотрю, порохоботов на форуме с каждым новым днем -- подавляющее большинство. ...Не хочу сказать, что скушно, но как-то уж слишком единомысленно Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим - Цензор.НЕТ 6923
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Я б ще додав фразу: "ну хто ж тоді знав, що так вийде?.." Вже чув її від декількох зелених. Вони, бачте, "нє вєдалі, что творілі".
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В мене на роботі ярі зебіки постійно чіпляли на політичні теми, переходили на голосну риторику. Тепер мовчать і дивляться на мене як на пророка. Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим - Цензор.НЕТ 6026
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А що сталось, як ти став пророком? А що у вас озимі порохоботи разом з ярими "зебіками" на одній тролефермі працюють?
Розкажи детально який рай ми втратили і в яке пекло потрапили. Поясни як правильно мають бути розташовані гівно і обісрана тріска на шкалі твоїх уподобань.
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Все было ясно уже тогда, когда они не смогли нормально подделать анализы...
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в бюджете дыра на дыре, не понятно как наполнять, регионам шиш, на социалку шиш - а у него бюджет развития и комфорта... на самокате аммортизации нет, все мозги отбил...
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Какое то неприкрытое издевательство.
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От чим відрізняються "по справжньому безкоштовні пологи" від не по справжньому безкоштовних пологів?..Сурун би до такого не додумалась...
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А Вы каждого спросите. Где каждый? А вот он:
Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим - Цензор.НЕТ 5341
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Становится противно читать новости, об этих ничтожествах и их высерах...
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Джон Сміт
47 хв. ·

Ну що, закінчилась епоха боротьби з корупцією. Почалась епоха розкрадання.

Бо децентралізація це і була антикорупція. Гроші на лампочки на вулицях контролював чиновник в Києві, який за відкат відписував їх меру. А стали контролювати громади.
Тепер же цими грошима, знову як і в часи януковича, буде розпоряджатися чиновник в Києві.
Уря!
Під басні про Свинарчука людям впарили ідею про страшенну корупцію в Україні.

Але корупція Свинарчука (яку ще треба довести) це 10 млн гривень.
А гроші громадам по децентралізації це 260 МІЛЬЯРДІВ.


Прийшли нові обличчя Богдана, Рябошапки і Портнова із влади Януковича і половина з цієї суми тепер скасовується, без скасування обов'язків, які мають фінансуватися з місцевих бюджетів.
Ось такий розвод від напьорсточників. Реформу, яку всі без виключення називали найкращою за останні 5 років, скасовують.
За ці 5 років, незважаючи на війну, кожен населений пункт розцвів. А тепер це повернення до старих часів, коли місцеві бюджети будуть виживати, а грошей на заміну лампочок на вулицях не буде.
Зате велосипед Голобородька профінансують.
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Ща стадо зебилов побежит в поликлиники бесплатно лечить инфаркты, инсульты и отсутствие позгов. Ждем восторженных воплей.
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Блин,как-то стрёмно всё...Только что одного ,пьяно раскачивающегося на носочках с зычным голосом уличной торговки луком " вэлыкого пэрэможца" всего и вся вытолкали в шею,а теперь новый "пэрэможэць" нарисовался,в жилетке и манерами провинциального конферансье...
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Покращення вже сьогодні,жити по новому,життя кожного українця стане комфортнішим...Як же швидко Гончарук почав співати в унісон з попєредніками!..
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Сьогодні звернувся в субсідії, ліміт зрізали до кубатури собачої будки, а за жовтень отримав 50 грн. і аж дух забиває, 74 коп.Значно почала "покращувати" життя і нинішня влада!!!! А була надія......
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Ти шо, нє панімаєш, то ж парашенка у тєбя всьо крал, а у етіх всьо по чіснаку...
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Якби крав, не вся біда, а то грабував серед білого дня...
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Збрехав Гончарук!! "Покращення" почалося набагато раніше, ще до нового бюджету....
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Комфортнее из-за подорожания отопления?
А-а-а, наверное из за кассовых аппаратов.
А может ....
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Ура товагищи мы движемся в Светлое Лучшее!!

Германия приняла закон, но для Норд Стрим2 сделала исключение из Закона. Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Чему так обрадовался премьер-министр Алексей Гончарук? Может Захарова с Лавровым подкинули Аргентинского коксу? Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим - Цензор.НЕТ 5678
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та куда ви там..... не треба.... завдяки вам і особисто зеленому кордупелю ми взнали що у світі є інтернет.
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