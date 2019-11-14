 Гончарук про Держбюджет-2020: Перемога! Уже найближчим часом життя кожного українця стане комфортнішим

Про це йдеться в повідомленні на його телеграм-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми в уряді впевнені, що Бюджет розвитку і безпеки людей вже найближчим часом зробить комфортним життя кожного українця: від немовляти до людини поважного віку", - значив Гончарук.
За його словами, уряд робитиме конкретні кроки для конкретних результатів, а саме: по-справжньому безкоштовні пологи, лікування інсультів, інфарктів і лікування немовлят у рамках програми Медгарант. Ще більше карет швидкої, плюс відкриття в кожній області України відділень екстреної допомоги для зменшення часу очікування приїзду на виклики.
Прем'єр також акцентував увагу на якісних дорогах по всій країні.
"Переміщення Україною стане швидшим, комфортнішим і найважливіше - безпечнішим. Так, на наступний рік ми заклали рекордну суму коштів на розвиток інфраструктури. Передбачено і розвиток і підтримку в належному стані українських аеропортів і мостів", - зазначив він.
Гончарук підкреслив створення одного з важливих інструментів освіти - нової програми "Спроможна школа для кращих результатів" для підвищення якості освіти в школах у маленьких містах і селах.
"Мотивація для молодих учителів з 10-річним досвідом у вигляді щорічної фінансової підтримки - 21 тис. грн", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на нинішньому засіданні ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
брехливая зеленая падаль!
ты скоро с зеЛяй и беНяй на ростове будешь!
свічка
@svecha62
Головне ж,не піарити власну армію і церкву,щоб випадково Порошенко в кадр не потрапив!
Іж-ТЕ,не заляпай-ТЕ-ся.
Суспільному урізали бюджет на 300 мільйонів гривень - Суспільне мовлення.
Суспільному зрізали бюджет на 300 мільйонів гривень.
https://stv.detector.media/kontent/movlennya/suspilnomu_urizali_byudzhet_na_300_milyoniv_griven/
Я мінімалку не отримую, мені побоку, але сам факт... Обіцяли ж перед виборами суттєве покращення життя. Де воно? Мінімальна пенсія досі менша 2000 грн!
кстати я ихз не брал и отдавать не намерен
🤣🤣🤣
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту." Жванецкий
🙃
Розкажи детально який рай ми втратили і в яке пекло потрапили. Поясни як правильно мають бути розташовані гівно і обісрана тріска на шкалі твоїх уподобань.
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Ну що, закінчилась епоха боротьби з корупцією. Почалась епоха розкрадання.
Бо децентралізація це і була антикорупція. Гроші на лампочки на вулицях контролював чиновник в Києві, який за відкат відписував їх меру. А стали контролювати громади.
Тепер же цими грошима, знову як і в часи януковича, буде розпоряджатися чиновник в Києві.
Уря!
Під басні про Свинарчука людям впарили ідею про страшенну корупцію в Україні.
Але корупція Свинарчука (яку ще треба довести) це 10 млн гривень.
А гроші громадам по децентралізації це 260 МІЛЬЯРДІВ.
Прийшли нові обличчя Богдана, Рябошапки і Портнова із влади Януковича і половина з цієї суми тепер скасовується, без скасування обов'язків, які мають фінансуватися з місцевих бюджетів.
Ось такий розвод від напьорсточників. Реформу, яку всі без виключення називали найкращою за останні 5 років, скасовують.
За ці 5 років, незважаючи на війну, кожен населений пункт розцвів. А тепер це повернення до старих часів, коли місцеві бюджети будуть виживати, а грошей на заміну лампочок на вулицях не буде.
Зате велосипед Голобородька профінансують.
А-а-а, наверное из за кассовых аппаратов.
А может ....
Германия приняла закон, но для Норд Стрим2 сделала исключение из Закона. Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Чему так обрадовался премьер-министр Алексей Гончарук? Может Захарова с Лавровым подкинули Аргентинского коксу?