 Арахамія анонсував ротації в комітетах ВР: звідти приберуть людей, які "багато говорять, але нічого не роблять"

Про це журналістам заявив у кулуарах ВР голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Для того, щоб когось у комітеті поміняти, треба проголосувати в Раді. Але ми хочемо ще кілька ротацій в комітетах зробити ... У нас, наприклад, є люди, які кажуть, що вони великі працівники, але не відвідують взагалі засідання комітетів і займають місця. Я вважаю, що такі люди, які багато говорять, але мало працюють, мають перебувати в комітеті свободи слова", - сказав Арахамія.

Депутат припустив, що ці питання будуть розглядатися Радою в п'ятницю, 15 листопада.

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Раніше фракція "Слуга народу" ухвалила рішення переобрати голову комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка. Журналісти зловили його на листуванні з повією на засіданні ВР. На посаду, яку зараз обіймає Яременко, є 4 претенденти.