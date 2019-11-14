 Арахамія анонсував ротації в комітетах ВР: звідти приберуть людей, які "багато говорять, але нічого не роблять"

Про це журналістам заявив у кулуарах ВР голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".
"Для того, щоб когось у комітеті поміняти, треба проголосувати в Раді. Але ми хочемо ще кілька ротацій в комітетах зробити ... У нас, наприклад, є люди, які кажуть, що вони великі працівники, але не відвідують взагалі засідання комітетів і займають місця. Я вважаю, що такі люди, які багато говорять, але мало працюють, мають перебувати в комітеті свободи слова", - сказав Арахамія.
Депутат припустив, що ці питання будуть розглядатися Радою в п'ятницю, 15 листопада.
Раніше фракція "Слуга народу" ухвалила рішення переобрати голову комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка. Журналісти зловили його на листуванні з повією на засіданні ВР. На посаду, яку зараз обіймає Яременко, є 4 претенденти.
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Арахамия анонсировал ротации в комитетах ВР: оттуда уберут людей, которые "много говорят", - виправленому вірити.
Шутки шутками, но нарики в уряде, АП, ВРУ доведут страну до ручки. Раньше был один Добкин старший, а сейчас их целое кодло!
гнать в шею
Как постоянно что-то трындит Аразамия я вижу.
А вот делает ли он что-то?..
А ЧЕ, МЛЯ???!!
🤑
правда ???
Все в музыканты не годитесь."(ц)
Ну, или можно математически - от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Как есть вы гребаный цирк уродов, так им и останетесь.
Всегда поражался людям которые живут без мозгов.