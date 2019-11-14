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 Політика України
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Все про:ВР (6070) Арахамія (127) Слуга народу (473)

 Арахамія анонсував ротації в комітетах ВР: звідти приберуть людей, які "багато говорять, але нічого не роблять"

Верховна Рада, ймовірно, в п'ятницю розгляне питання ротації в парламентських кабінетах.

Про це журналістам заявив у кулуарах ВР голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Для того, щоб когось у комітеті поміняти, треба проголосувати в Раді. Але ми хочемо ще кілька ротацій в комітетах зробити ... У нас, наприклад, є люди, які кажуть, що вони великі працівники, але не відвідують взагалі засідання комітетів і займають місця. Я вважаю, що такі люди, які багато говорять, але мало працюють, мають перебувати в комітеті свободи слова", - сказав Арахамія.

Депутат припустив, що ці питання будуть розглядатися Радою в п'ятницю, 15 листопада.

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Раніше фракція "Слуга народу" ухвалила рішення переобрати голову комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка. Журналісти зловили його на листуванні з повією на засіданні ВР. На посаду, яку зараз обіймає Яременко, є 4 претенденти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159718
 
 
 Топ коментарі
 
Опять началась ломка у Арахмии! Видно герыч не качественный завезли. Х
Шутки шутками, но нарики в уряде, АП, ВРУ доведут страну до ручки. Раньше был один Добкин старший, а сейчас их целое кодло!
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Шулера и мошенники-вот ето они скажу я Вам...
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эх, земельку то отдавать или покупать, не хотся...
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А в Верховній Раді є комітет дрочунів?
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по ходу у принтера при работе в турборежиме картридж стал бесцветно печатать и надо добавить свежуб труху Арахамия анонсировал ротации в комитетах ВР: оттуда уберут людей, которые "много говорят, но ничего не делают" - Цензор.НЕТ 9482
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Надвигается перетрахивание кадров. Арахамия анонсировал ротации в комитетах ВР: оттуда уберут людей, которые "много говорят, но ничего не делают" - Цензор.НЕТ 4377
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Да. "Нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны" (О. Бендер)
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Арахамия анонсировал ротации в комитетах ВР: оттуда уберут людей, которые "много говорят, но ничего не делают"
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Арахамия анонсировал ротации в комитетах ВР: оттуда уберут людей, которые "много говорят", - виправленому вірити.
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Опять началась ломка у Арахмии! Видно герыч не качественный завезли. Х
Шутки шутками, но нарики в уряде, АП, ВРУ доведут страну до ручки. Раньше был один Добкин старший, а сейчас их целое кодло!
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Шулера и мошенники-вот ето они скажу я Вам...
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Ара, хам, и я - разбойник, выйди, господи!
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В первую очередь надо убирать Арахамию
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Мамкиного миллионера Дубинского уберут? Этот очень разговорчивый - врёт и не краснеет.
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Та хоч пересувай,хоч не пересувай ліжка,а вашому борделі нічого не зміниться...
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я чет подозреваю что "ротацию" к весне Народ Украины сделает ВСЕМ вам ... Арахамия анонсировал ротации в комитетах ВР: оттуда уберут людей, которые "много говорят, но ничего не делают" - Цензор.НЕТ 8109
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Так...

Как постоянно что-то трындит Аразамия я вижу.
А вот делает ли он что-то?..
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Пробзділось щось у датському князівстві
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Саиые тркдолюбивыя- ГЛУХОНЕМЫЕ!
А ЧЕ, МЛЯ???!!
🤑
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людей, которые "много говорят, но ничего не делают" поменяю на людей , которые ни чего не говорят, но и ни чего не делают???

правда ???
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Там є п"ять таких що "много говорят"...З них чотири єврея,включаючи самого Абрахамію,і одна українка - Верещук...
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ВР Украины--«Слишком много известных воров. Слишком мало известных героев».
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А кто будет решать, кто именно из "...людей, которые "много говорят, но ничего не делают"? Арахамия? Начальник канцелярии? Или САМ? (не подумайте, что "Блазень"...).
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"А вы, друзья, как ни садитсь,
Все в музыканты не годитесь."(ц)
Ну, или можно математически - от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Как есть вы гребаный цирк уродов, так им и останетесь.
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Слуга народа должна в первую очередь избавитсья от латентных и переобувшихся порохоботов, в том числе и от Арахамии.
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Во как, Михалыч! Оказывается во всем виноваты порохоботы!
Всегда поражался людям которые живут без мозгов.
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Порохоботы - это бездельники, которые за спижженные у армии деньги восхваляют своего патрона. Место им в тюрьме.
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Та-ты-шо? Можешь, документально, подтвердить хоть один свой тезис?
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