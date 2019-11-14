 Через критику діяльності уряду мене можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це вона розповіла в кулуарах парламенту.
За її словами, вона від третіх осіб дізналася про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планує замінити її на цій посаді. Верещук додала, що сьогодні за участю Гончарука відбудеться зустріч, на якій обговорять питання її звільнення.
Вона додала, що Гончарук планує звільнити її з посади представника через критику діяльності уряду. Зокрема, проекту держбюджету, а також свою позицію щодо законопроектів.
"Ну ви ж бачите, яка моя позиція. Я часто-густо критикую позицію і бачення Кабміну. Наприклад, щодо бюджетного формування. Я завжди говорила, що державний бюджет має бути спрямований на Україну, на українця. А ми бачимо різні пріоритети. На жаль, наші думки різняться. На жаль, мене не чують, коли я говорю про це там, за зачиненими дверима", - заявила Верещук.
У коментарі Цензор.НЕТ Верещук підтвердила можливе звільнення її з посади представника Кабінету міністрів у парламенті.
"Це справді так. І ми сьогодні, якщо все буде добре, зустрічаємося з прем'єром і будемо обговорювати це питання в цілому. Я не думаю, що це пов'язано тільки з питанням голосування або неголосування за відкриття ринку землі, але тим не менш давно вже назріла розмова. Тому що я, все ж, думала, що я публічний політик і маю право на свою думку. Якщо ні і мої функції, які я виконувала на волонтерських засадах, таким чином не є потрібними, то я, звичайно, напишу заяву і займатимуся далі своєю безпосередньою роботою з потроєною енергією", - сказала Верещук.
Нагадаємо, Ірину Верещук призначили постійним представником Кабінету Міністрів у парламенті 4 вересня.
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"Верхний серет на нижнего, и знаешь, что вы_бут, но не знаешь когда"(с)
🤗
https://twitter.com/i/status/1194970187633692673
А ще обурення... Я б сказав,що щире..
Вот так берёт и на белом глазу заявляет, что «Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс»................... а еще потому что Россия никогда не позволит нам этого сделать.
не в пользу Зюкоманды, а справедливости ради скажу, что эта пани, будучи мером приграничного городка в закарпатье все там развалила , а дороги то отдельный жах!!!
И этому ,,мне 42 года ,,я писал стихи и топил , что меня перебанили везде и вся ..
Шут Горохосоросовый.
Ты ни кому ни чего не должен брат
Ты нам бесценный дар давал нарасхват
Ты шуткой тьму раздвигал и Добром рыдал
Легендой у потерянного поколения мерцал.
Ведь в легендах наше Украинское горе мерцает
А всевышний все им прощает и мягко наставляет,
Оберегает и в канву власти греховной не толкает
Но ты не лоГ, ты хуже стал и совестью полинял...
Надежда человека за гордыней власти тонет
Значит долг твой судьбою болен и дотошен,
Где посадки,где на счастье в бюджете насадки ?
Голосуя за Зе,я голосовал за И.В.К. и Месть,олень.
Зебилоиды, готовьтесь к обвалу!
тому їй було інколи дуже важко "брехати згідно курсу Кабміну"..
часто "проколювалась"..
тому Гончарук змушений її зняти.. і призначити когось типу Дубинського..
А кто ж там тогда останется из умных? Никого? Видимо этого они и добиваются.
коли порошенко став президентом. спочатку все виглядало більш менш пристойно. але потім після парламентських виборів почали з'являтися питання.
з його команди почали йти люди(як на мене не найгірші, з точки зору моральності) томенко, фірсов, чумак ну з його фракції . тимошенко теж не одразу а трохи згодом перейшла до радикальної опозиції до порошенка.
як на мене зараз сюжет повторюється тільки трохи швидше.
великий рейтинг це річ тимчасова особливо якщо мова про українську політику і все йде не зовсім туди.
чесно кажучи останнім часом посилюється відчуття що "вольдемар кудись постійно носить патрони". чи не варто нам вже хвилюватись?