 Держбюджет-2020 руйнує реформу децентралізації і не передбачає підвищення соцстандартів, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в кулуарах парламенту заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Після того, як був завданий потужний удар європейській інтеграції України у вигляді прийняття законів, які руйнують наші зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію – зокрема, зміни до судової реформи, ми маємо удар по ще одній надзвичайно успішній реформі. П’ять років наша команда займалася реформою децентралізації. В чому вона полягає? Це не тільки додаткові права територіальним громадам, це і фінансове забезпечення діяльності територіальних громад в автоматичному режимі. Що відбулося зараз? Зараз гроші, які належать місцевому самоврядуванню, забрали на Київ. Для того, щоб київський чиновник в офісі президента або в уряді замість громади визначав – чи дасть він гроші на школу, дитячий садок, місцеву дорогу, лікарню, освітлення вулиць чи ні", – наголосив Порошенко.
"Успішна реформа, яка була зроблена, в тому числі за участю наших польських, німецьких партнерів, партнерів з Єврокомісії, на сьогоднішній день зазнала нищівного удару. Для чого це робиться? Наступного року місцеві вибори. Хочуть забрати у мерів і місцевих рад гроші для того, щоб вони на колінах повзли до Києва. І для того, щоб різко збільшити корупційну складову у перерозподілі мільярдів коштів платників податків", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".
Він також акцентував на тому, що бюджет наступного року не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно чинною владою. "Всі реформи – починаючи з сільської медицини – на це в них грошей немає. Починаючи від телемедицини, від якої залежить мільйони українців. Сьогодні ми фактично перекрили фінансування тих проєктів, куди вже витрачено мільярди державних коштів", – нагадав Порошенко.
"Йдеться і про субсидії, які мають бути захищені, люди не мають постраждати від підвищення тарифів. Намагаються знову обдурити людей. Подивиться на рівень мінімальної пенсії – у першому півріччі 2020 року вони взагалі не планують його піднімати", – наголосив Порошенко.
Він також звернув увагу на відсутність фінансування будівництва житла для контрактників, скасування так званої "тринадцятої пенсії" і допомоги багатодітним родинам.
"Згадайте, цього року ми запровадили для найменш захищених верств населення – для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію – 13-ту пенсію. Ця програма також не знайшла своє відображення в проєкті Державного бюджету. Допомога родинам з дітьми – на третю, четверту дитину, до півтори тисячі гривень щомісяця родини багатодітні отримували, зараз це також не є пріоритетом", – наголосив Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Назви ж нарешиі гідного!
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Були торгівельні партнери, не розхитуйте човна, хто проти нас тот аХент кремля, не заважайти красти, бо путін нападе.
Тепер краще туди не заходь... ХЗ яка там монстрятина завелася, ще дупу відгризе.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в III кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 4,2%, по відношенню до II кварталу 2019 року (з урахуванням сезонного фактора) - на 0,7%.
Раніше Держстат оцінював зростання ВВП в II кварталі 2019 року на рівні 4,6%.
Ты, скотина, сначала ответь народу про котлы, про свинарчуков и про мальдивы, а уже потом будешь с умной заточкой рассуждать о глобальных проблемах Украины.
Когда эта тварь уже исчезнет из информационных веток? Шобы даже разные "бутусовы" не смогли эту падаль реанимировать.