EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  3222  135
Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (265) Порошенко (9889) Європейська Солідарність (156)

 Держбюджет-2020 руйнує реформу децентралізації і не передбачає підвищення соцстандартів, - Порошенко

Бюджет-2020 у тому вигляді, який запропонував уряд, фактично руйнує досягнення проєвропейських реформ і знищує надію мільйонів українців на істотне поліпшення їхнього соціального стану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в кулуарах парламенту заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Після того, як був завданий потужний удар європейській інтеграції України у вигляді прийняття законів, які руйнують наші зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію – зокрема, зміни до судової реформи, ми маємо удар по ще одній надзвичайно успішній реформі. П’ять років наша команда займалася реформою децентралізації. В чому вона полягає? Це не тільки додаткові права територіальним громадам, це і фінансове забезпечення діяльності територіальних громад в автоматичному режимі. Що відбулося зараз? Зараз гроші, які належать місцевому самоврядуванню, забрали на Київ. Для того, щоб київський чиновник в офісі президента або в уряді замість громади визначав – чи дасть він гроші на школу, дитячий садок, місцеву дорогу, лікарню, освітлення вулиць чи ні", – наголосив Порошенко.

"Успішна реформа, яка була зроблена, в тому числі за участю наших польських, німецьких партнерів, партнерів з Єврокомісії, на сьогоднішній день зазнала нищівного удару. Для чого це робиться? Наступного року місцеві вибори. Хочуть забрати у мерів і місцевих рад гроші для того, щоб вони на колінах повзли до Києва. І для того, щоб різко збільшити корупційну складову у перерозподілі мільярдів коштів платників податків", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Читайте також: Бюджет-2020 є збалансованим і реалістичним, - голова бюджетного комітету Трухін

Він також акцентував на тому, що бюджет наступного року не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно чинною владою. "Всі реформи – починаючи з сільської медицини – на це в них грошей немає. Починаючи від телемедицини, від якої залежить мільйони українців. Сьогодні ми фактично перекрили фінансування тих проєктів, куди вже витрачено мільярди державних коштів", – нагадав Порошенко.

"Йдеться і про субсидії, які мають бути захищені, люди не мають постраждати від підвищення тарифів. Намагаються знову обдурити людей. Подивиться на рівень мінімальної пенсії – у першому півріччі 2020 року вони взагалі не планують його піднімати", – наголосив Порошенко.

Він також звернув увагу на відсутність фінансування будівництва житла для контрактників, скасування так званої "тринадцятої пенсії" і допомоги багатодітним родинам.

"Згадайте, цього року ми запровадили для найменш захищених верств населення – для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію – 13-ту пенсію. Ця програма також не знайшла своє відображення в проєкті Державного бюджету. Допомога родинам з дітьми – на третю, четверту дитину, до півтори тисячі гривень щомісяця родини багатодітні отримували, зараз це також не є пріоритетом", – наголосив Порошенко.

Дивіться також: Рада ухвалила Держбюджет-2020. ВІДЕО(оновлено)

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159713
 
   
 Топ коментарі
 
Та хай же ДБР спочатку хоч сформулює звинувачення Порошенку.
А то коли Порошенко туди приходить, Труба нє іздайот ні звука.
Портнов нікак єго нє прокачаєт.
Госбюджет-2020 рушит реформу децентрализации и не предусматривает повышение соцстандартов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2036
 показати весь коментар
 
Запело.Сам сильно соцстандарты повышал.За 5 лет мин.пенсию повысмл аж на 400 гр.Зато "соцстандарты" судей и прокуроров повысил в разы
 показати весь коментар
 
Ну теперь на хлеб будут мазать ЗЕлёные сказки.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Скинь ссылку на словарь Зебильного языка.
 показати весь коментар
 
Петро Олексійович П*ятий у звичній для нього манері реагує на дії Слуг у стилі "мимо тещиного дома я без шуток не хожу...:".
 показати весь коментар
 
 
Как же тебя , талантливого и гениального , не хватает .Просто конец света ( для порохоботов ))
 показати весь коментар
 
 
Та не менжуйся.
Назви ж нарешиі гідного!
 показати весь коментар
 
 
живи по новому! Убеждай себя: я не УО! УО не я! Я умею писать комменты!Пусть такие-.. ..Пеця ... буде в* ПРислужниках * !? ../ : Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю //Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../ Но свои! 25.03.2019 14:52

 показати весь коментар
 
Петя верни мне 3000$,+%,которые ты с Гонтаревой у меня спионерил и не только у меня. Держбюджет-2020 руйнує реформу децентралізації і не передбачає підвищення соцстандартів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 91
 показати весь коментар
 
 
Это тебе к бене, ему вчера все вернули😀
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ой не забули !? ..
...Держбюджет-2020 руйнує реформу децентралізації і не передбачає підвищення соцстандартів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1986....
 показати весь коментар
 
 
АРМИЯМОВАВИРА помним. А второго НЕ БЫЛО!
Були торгівельні партнери, не розхитуйте човна, хто проти нас тот аХент кремля, не заважайти красти, бо путін нападе.
 показати весь коментар
 
 
не заливай цензор перепечатками сайтов ДНР-РФ ! Не будь ФП-фекальным погружным насосом! Живи по новому!
 показати весь коментар
 
 
А вы себя относите к народу или нет? Или вы из какого-то нелюдского стада, которое делает с каждым днем совсем не так как народ?
 показати весь коментар
 
та при тебе они так эти стандарты подымались, свинтус галимый
 показати весь коментар
 
 
Ой как кацапы завизжали))) что трусит ***** от петрухи
 показати весь коментар
 
 
ти правий тільки сумно що замість одного прийшов другий свинтус,ще брехливіший.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
О, надія мільйонів, офшорний покращувач соціальних стандартів знову мордяку відкрив.
 показати весь коментар
 
Сараче, то ж бо ніц монітор - одійди борзо од свічада!
 показати весь коментар
 
ну как ботва оживилась и как всегда только про пороха. Совпадение? Не думаю.
 показати весь коментар
 
Які в тебе жахливі побутові умови. І навіщо ти сою сипав в нужник?
Тепер краще туди не заходь... ХЗ яка там монстрятина завелася, ще дупу відгризе.
 показати весь коментар
 
Во, опять не забыло отметиться, что существует на этом белом свете. Что-то промычало. Причем забыв про соцстандарты при временах собственного активного мародерства.
 показати весь коментар
 
 
У третьому кварталі зростання ВВП України сповільнилося до 4,2% у річному вираженні. У другому кварталі воно становило 4,6%.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.
За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в III кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 4,2%, по відношенню до II кварталу 2019 року (з урахуванням сезонного фактора) - на 0,7%.
Раніше Держстат оцінював зростання ВВП в II кварталі 2019 року на рівні 4,6%.
 показати весь коментар
 
 
Вперед до феодалізму.Чекаємо на закон про кріпаків.Якраз на часі розпродаж землі.
 показати весь коментар
 
Ещё один "оракул" нарисовался.
Ты, скотина, сначала ответь народу про котлы, про свинарчуков и про мальдивы, а уже потом будешь с умной заточкой рассуждать о глобальных проблемах Украины.
Когда эта тварь уже исчезнет из информационных веток? Шобы даже разные "бутусовы" не смогли эту падаль реанимировать.
 показати весь коментар
 
Сражайся,Муаммар, сражайся, Петр Алексеич, демагогия и популизм - твоё главное оружия в борьбе за власть!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору