 Держбюджет-2020 руйнує реформу децентралізації і не передбачає підвищення соцстандартів, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в кулуарах парламенту заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Після того, як був завданий потужний удар європейській інтеграції України у вигляді прийняття законів, які руйнують наші зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію – зокрема, зміни до судової реформи, ми маємо удар по ще одній надзвичайно успішній реформі. П’ять років наша команда займалася реформою децентралізації. В чому вона полягає? Це не тільки додаткові права територіальним громадам, це і фінансове забезпечення діяльності територіальних громад в автоматичному режимі. Що відбулося зараз? Зараз гроші, які належать місцевому самоврядуванню, забрали на Київ. Для того, щоб київський чиновник в офісі президента або в уряді замість громади визначав – чи дасть він гроші на школу, дитячий садок, місцеву дорогу, лікарню, освітлення вулиць чи ні", – наголосив Порошенко.

"Успішна реформа, яка була зроблена, в тому числі за участю наших польських, німецьких партнерів, партнерів з Єврокомісії, на сьогоднішній день зазнала нищівного удару. Для чого це робиться? Наступного року місцеві вибори. Хочуть забрати у мерів і місцевих рад гроші для того, щоб вони на колінах повзли до Києва. І для того, щоб різко збільшити корупційну складову у перерозподілі мільярдів коштів платників податків", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

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Він також акцентував на тому, що бюджет наступного року не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно чинною владою. "Всі реформи – починаючи з сільської медицини – на це в них грошей немає. Починаючи від телемедицини, від якої залежить мільйони українців. Сьогодні ми фактично перекрили фінансування тих проєктів, куди вже витрачено мільярди державних коштів", – нагадав Порошенко.

"Йдеться і про субсидії, які мають бути захищені, люди не мають постраждати від підвищення тарифів. Намагаються знову обдурити людей. Подивиться на рівень мінімальної пенсії – у першому півріччі 2020 року вони взагалі не планують його піднімати", – наголосив Порошенко.

Він також звернув увагу на відсутність фінансування будівництва житла для контрактників, скасування так званої "тринадцятої пенсії" і допомоги багатодітним родинам.

"Згадайте, цього року ми запровадили для найменш захищених верств населення – для пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію – 13-ту пенсію. Ця програма також не знайшла своє відображення в проєкті Державного бюджету. Допомога родинам з дітьми – на третю, четверту дитину, до півтори тисячі гривень щомісяця родини багатодітні отримували, зараз це також не є пріоритетом", – наголосив Порошенко.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".