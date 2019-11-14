 Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму зверненні Федерація просить Президента захистити підприємство, яке виплачує багатомільярдні податки і створює 27 тисяч робочих місць.
Українська аграрна конфедерація заявляє, що протиправні дії силовиків проти аграрного бізнесу Олега Бахматюка "тільки сприяють руйнуванню українського аграрного бізнесу, який забезпечує створення робочих місць і багатомільярдні надходження до бюджету".
У заяві йдеться, що під загрозою опинилася група компаній "Укрлендфармінг", яка виробляє 1% ВВП, платить близько 3 мільярдів гривень податків до бюджету і виплачує більше 3,5 млрд гривень заробітної плати.
"Підприємство, що сплачує багатомільярдні податки, працює у 600 населених пунктах 22 областей України і створює 27 тисяч робочих місць, переважно в сільській місцевості, стало заручником силових органів, що здійснюють безпідставні обшуки та затримують працівників. За інформацією власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, правоохоронні органи спільно з НАБУ вчергове поновили кримінальну справу, яка стосується провадження щодо VAB банку. Дана справа вже була досліджена усіма силовими структурами нашої держави - Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, слідчих дій, обшуків. Протягом останніх 5 років, компанія займала відкриту позицію перед слідчими органами, а керівництво завжди було готове сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави".
Згідно з інформацією з відкритих джерел, говориться в зверненні, Бахматюк неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів і НБУ конструктивно вирішити питання із заборгованістю банку і виплатити 8 млрд грн до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучаючи авторитетних міжнародних аудиторів, і відповіді не отримав.
На думку Української аграрної конфедерації, така ситуація, що відбувається навколо групи компаній "Укрлендфармінг", не тільки негативно вплине на капіталізацію даного підприємства, але і істотно відіб'ється на інвестиційній привабливості та зменшенні прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.
VAB банк - один з виведених з ринку в 2016 році банків. Його власник, Олег Бахматюк, ще в 2017 році звернувся до Фонду гарантування вкладів і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги і поетапно їх виплатити за певним графіком. Олег Бахматюк також є власником одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", який створює 27 тисяч робочих місць і платить в бюджет близько 3 млрд грн податків на рік.
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З аграрної справи, він знає лише як вирощувати коноплю на балконі.
Кабмин увеличил дотации крупнейшим агрохолдингам в 2018 году на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн.
Лучше ми чєстно (на користь своїх), знищимо цей бізнес, і виженемо з роботи тисячі робітників.
його купив Байєр..
Втім,займається,здається тим самим -генетичними експериментами з рослинами,знищуючи майбутнє житомирщини...
еще один благодийнык как и ринат
Просять за Бахматюка
Очєнь скромний успєшний еврей -аграрнік Джордж Рор....
Благотворительность
Семья Джорджа Рора постоянно помогает еврейским общинам, в том числе в Украине и России. Фонд семьи Рор обеспечивает заработной платой почти 200 раввинов-любавичей и их семей в странах бывшего Советского Союза. Джорджу Рору принадлежит инициатива по созданию домов Хабада в кампусах колледжей по всем США.
КонфликтыДжорджа Рора обвиняли в атаке на украинских фермеров. СМИ писали в 2017 г., Джорж Рор обманом скупает земли у украинских фермеров. Итальянец Дал Бианко Наццарено, который с деловыми партнерами зарегистрировал сельхозфирму «Коджен-Б» в Сумской области сообщил, что его земли пытается захватить «Белополье Агросвит» («Агропросперис»).
Что говорят о Джорже Роре
Председатель харьковской еврейской общины Александр Кагановский: «Невысокий человек с тихим голосом, неброско одетый. Совсем не похож на крупного бизнесмена» (Forbes).
Александр Кагановский: «Рор не приемлет шумихи вокруг своей деятельности» (Forbes).
«Деликатный, обаятельный, скромный, с железной деловой хваткой. Предпочитает действовать, а не рассуждать» (СМИ).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО БАЛТ" #34887335
Моріс Табасінік
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Цікаві факти..
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Близкие связи
Валерий Коротков [8] - российский бизнесмен [9], совладелец Итэры [10] (ее девелопер [11]) и Астарты. Постепенно выходит из второй компании, расспродавая акции [12].
Сергей Шкуренко - московский бизнесмен. Бизнес-партнер.
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Справка: Были у «Астарты» и определенные сложности с государственными структурами, связанные с не совсем честным поведением на рынке. Опять же, по мнению государства. Антимонопольный комитет Украины называл в 2005 году «Астарту» одним из виновников ценового скачка на рынке сахара летом 2005 года. Но «Астарта» не согласилась. Как и предполагалось, после решения Высшего хозяйственного суда Украины, в подтвердившего правомерность санкций АМКУ в отношении семи производителей сахара на общую сумму 17,2 млн гривен, оштрафованные добровольно платить не захотели
https://dosye.info/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Попробуйте хоть кто-то задложать любому банку хоть 1 тыс. грн. Будут звонки и т.д.
Данный "товарисч" предлагает отдать ПОТОМ 8 млрд !!! А ведь он должен уже давно. И через 5-10 лет отдаст 1/3 (в баксах). Благодетель ты наш....
А Украинская аграрная конфедерация может ВМЕСТО него заплатить долги. С нас, простых уркаинцев ведь снимают без всяких уговоров. Или он лишенхромсомный и "асобенный" ?