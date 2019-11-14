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 Економіка
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Все про:Бахматюк (68) Ukrlandfarming (48) Укрлендфармінг (54)

 Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка

Українська аграрна конфедерація, яка об'єднує професійні організації та провідні підприємства агропромислового комплексу, звернулася до Президента України Володимира Зеленського в зв'язку з ситуацією, що відбувається навколо групи компаній "Укрлендфармінг" і її власника Олега Бахматюка.

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму зверненні Федерація просить Президента захистити підприємство, яке виплачує багатомільярдні податки і створює 27 тисяч робочих місць.

Українська аграрна конфедерація заявляє, що протиправні дії силовиків проти аграрного бізнесу Олега Бахматюка "тільки сприяють руйнуванню українського аграрного бізнесу, який забезпечує створення робочих місць і багатомільярдні надходження до бюджету".

У заяві йдеться, що під загрозою опинилася група компаній "Укрлендфармінг", яка виробляє 1% ВВП, платить близько 3 мільярдів гривень податків до бюджету і виплачує більше 3,5 млрд гривень заробітної плати.

"Підприємство, що сплачує багатомільярдні податки, працює у 600 населених пунктах 22 областей України і створює 27 тисяч робочих місць, переважно в сільській місцевості, стало заручником силових органів, що здійснюють безпідставні обшуки та затримують працівників. За інформацією власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, правоохоронні органи спільно з НАБУ вчергове поновили кримінальну справу, яка стосується провадження щодо VAB банку. Дана справа вже була досліджена усіма силовими структурами нашої держави - Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, слідчих дій, обшуків. Протягом останніх 5 років, компанія займала відкриту позицію перед слідчими органами, а керівництво завжди було готове сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, говориться в зверненні, Бахматюк неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів і НБУ конструктивно вирішити питання із заборгованістю банку і виплатити 8 млрд грн до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучаючи авторитетних міжнародних аудиторів, і відповіді не отримав.

На думку Української аграрної конфедерації, така ситуація, що відбувається навколо групи компаній "Укрлендфармінг", не тільки негативно вплине на капіталізацію даного підприємства, але і істотно відіб'ється на інвестиційній привабливості та зменшенні прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.

VAB банк - один з виведених з ринку в 2016 році банків. Його власник, Олег Бахматюк, ще в 2017 році звернувся до Фонду гарантування вкладів і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги і поетапно їх виплатити за певним графіком. Олег Бахматюк також є власником одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", який створює 27 тисяч робочих місць і платить в бюджет близько 3 млрд грн податків на рік.

Читайте також: Ексвласник VAB Банку Бахматюк заперечує отримання підозри і змову з ексзаступником голови НБУ Писаруком

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159711
 
 
 Топ коментарі
 
мы воруем но просим нас не трогать, потому что мы создаем рабочие места)))) здорово, и хватило же совести это сказать
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Ведущие олигархи Украинского АПК Обратились за поддержкой ныне бедствующего Оллега Бахматюка к процветающим селянам и рабочим Украины.
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Бахматюк пограбував державу та вкладників двох банків, а ми йому маємо дозволити на крадені гроші далі багатіти? Націоналізація бізнесу і продаж новому власнику за ринковою ціною!
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мы воруем но просим нас не трогать, потому что мы создаем рабочие места)))) здорово, и хватило же совести это сказать
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Что воруют? Вы хоть из любопытсва узнайте чем занимаются агрохолдинги
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Эти цифры ни о чем. То что он платит 3 млрд. налогов ни о чем не говорит, может при этом он крадет 30 млрд.
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Так пусть забирают деньги со счетов, но не останавливают работу компаний
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Бахматюк пограбував державу та вкладників двох банків, а ми йому маємо дозволити на крадені гроші далі багатіти? Націоналізація бізнесу і продаж новому власнику за ринковою ціною!
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Отож. А то сопли развели по поводу рабочих мест. Я тоже так могу: взять кучу бабла и создавать видимость бизнеса. Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка - Цензор.НЕТ 8582
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То пітєрскій лахта бот.
З аграрної справи, він знає лише як вирощувати коноплю на балконі.

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Помнится там было пару миллиардов безвозмездной помощи из госбюджета...
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Та да.
Лучше ми чєстно (на користь своїх), знищимо цей бізнес, і виженемо з роботи тисячі робітників.
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Неправильний висновок. Мета цього дійства - подрібнення холдингу і захоплення через силовий тиск найбільш привабливих підприємств.
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тоді коли "монсанті" не буде вистачати ЗЕМЛІ в Україні ...
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Монсанто немає вже..

його купив Байєр..

Втім,займається,здається тим самим -генетичними експериментами з рослинами,знищуючи майбутнє житомирщини...
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Перевод-не ломайте нам коррупционные схемы!!😂😂
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Согласно информации из открытых источников, говорится в обращении, Бахматюк неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов, и ответа не получил.Источник: https://censor.net.ua/n3159711
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В НАБУ сообщили, что в октябре 2014 года ПАО «VAB Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что банк не предоставил всех необходимых документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, дало согласие на его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.
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ага...давайте еще паря "...ярдов" из бюджета подкинем на развитие его бизнеса
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Ходоки к государю. А он уже и на машине он ездил, и по фене умеет, и такой свой парень, шо без мыла... Ну всё, как у соседнего царя.
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Никогда не слышал чтобы простые россияне просили за олигарха.
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Бізнес не треба знищувати, але тих, хто не любить СН треба репресувати?
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Ведущие олигархи Украинского АПК Обратились за поддержкой ныне бедствующего Оллега Бахматюка к процветающим селянам и рабочим Украины.
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Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка - Цензор.НЕТ 9258

Очєнь скромний успєшний еврей -аграрнік Джордж Рор....

Благотворительность
Семья Джорджа Рора постоянно помогает еврейским общинам, в том числе в Украине и России. Фонд семьи Рор обеспечивает заработной платой почти 200 раввинов-любавичей и их семей в странах бывшего Советского Союза. Джорджу Рору принадлежит инициатива по созданию домов Хабада в кампусах колледжей по всем США.
КонфликтыДжорджа Рора обвиняли в атаке на украинских фермеров. СМИ писали в 2017 г., Джорж Рор обманом скупает земли у украинских фермеров. Итальянец Дал Бианко Наццарено, который с деловыми партнерами зарегистрировал сельхозфирму «Коджен-Б» в Сумской области сообщил, что его земли пытается захватить «Белополье Агросвит» («Агропросперис»).
Что говорят о Джорже Роре
Председатель харьковской еврейской общины Александр Кагановский: «Невысокий человек с тихим голосом, неброско одетый. Совсем не похож на крупного бизнесмена» (Forbes).
Александр Кагановский: «Рор не приемлет шумихи вокруг своей деятельности» (Forbes).
«Деликатный, обаятельный, скромный, с железной деловой хваткой. Предпочитает действовать, а не рассуждать» (СМИ).
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ну.. а партнер Рора ще одна цікава персона..

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО БАЛТ" #34887335

Моріс Табасінік

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Іванчик..
Цікаві факти..

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Близкие связи
Валерий Коротков [8] - российский бизнесмен [9], совладелец Итэры [10] (ее девелопер [11]) и Астарты. Постепенно выходит из второй компании, расспродавая акции [12].
Сергей Шкуренко - московский бизнесмен. Бизнес-партнер.
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Справка: Были у «Астарты» и определенные сложности с государственными структурами, связанные с не совсем честным поведением на рынке. Опять же, по мнению государства. Антимонопольный комитет Украины называл в 2005 году «Астарту» одним из виновников ценового скачка на рынке сахара летом 2005 года. Но «Астарта» не согласилась. Как и предполагалось, после решения Высшего хозяйственного суда Украины, в подтвердившего правомерность санкций АМКУ в отношении семи производителей сахара на общую сумму 17,2 млн гривен, оштрафованные добровольно платить не захотели

https://dosye.info/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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З Земельними магнатами -Косюком -Бахматюком і їх другом Порошенко -ВСЕ ЯСНО )
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по ходу сельскому хозяйству украины скорый каюк не грозит, пока свыны и зелень топчатся у корыта
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Починай голосно рюмсати і кидати лайно на вентилятор.
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такое впечатление, шо ты бегаешь с тем вентилятором от магазина до ковзанки Рошен)))
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Тобто я не помилився і ти кидаєшся лайном.
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это тот чувак, который даже в Штатах так наследил (наворовал), что ему запретили туда въезд? у которого пирамида на пирамиде?...
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есть олигархи плохие (чужие), есть хорошие (хищники)...а есть коломойша (...оно...) Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка - Цензор.НЕТ 7117
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А на коліна стати ,бо немає для цього законів чи нова мітла по старому прибиратиме.
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Не тому "челом бьют"... Не к "ГлавБлазню" нужно обращаться, а к "начальнику блазневой канцелярии"... "Решение вопросов" - "не царское дело"... "Царь" должен "брови хмурить" и "щёки надувать", на троне...
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Вытье то же,что и от ахметковских. Коллапс дескать...не будет инвестиций..куча увольнений...страх и ужас.
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Ты смотри, оказывается есть немало и любимых олигархов )))
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Что, засранцы, пару еще лярдов вам подкинуть?
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опять мыролюбая ассоциация всплыла, как гавно в проруби, точно с таким же авторитетом.
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Вот уж действительно удивили.
Попробуйте хоть кто-то задложать любому банку хоть 1 тыс. грн. Будут звонки и т.д.
Данный "товарисч" предлагает отдать ПОТОМ 8 млрд !!! А ведь он должен уже давно. И через 5-10 лет отдаст 1/3 (в баксах). Благодетель ты наш....
А Украинская аграрная конфедерация может ВМЕСТО него заплатить долги. С нас, простых уркаинцев ведь снимают без всяких уговоров. Или он лишенхромсомный и "асобенный" ?
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Украинская аграрная кофедерация в лице какого-то упыря - подельника Бахматюка просит не сажать его на сосуд и не забирать ворованные деньги.
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