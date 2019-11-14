EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4482  62
Все про:Алякін Олексій (2) Скороход Анна (1)

 Адвокат про затриманого цивільного чоловіка нардепки Скороход: Бізнесмена Алякіна розшукують за фінансові махінації в РФ

Цивільного чоловіка нардепки Анни Скороход, підприємця Олексія Алякіна, було затримано вранці 14 листопада на підставі його розшуку в РФ.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Сергій Тарасюк, інформує Цензор.НЕТ.

"О 10 годині ранку на розі вулиць Пилипа Орлика та Інститутської затриманий працівниками департаменту карного розшуку Нацполіції.

Він оголошений у розшук (Росією. – Ред.), був затриманий рік тому, тимчасове затримання вже минуло, він, скажемо так, пройшов через усі процедури, і наразі триває процедура екстрадиційної перевірки.

Фактично була ще одна процедура, яка не передбачена законом. Затриманий повторно – законодавством це не передбачено.

Підстави для затримання – ті самі, що були рік тому. Тому це фактично ще одна екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі. ВIДЕО

Тарасюк повідомив, що Алякіна доставлять до ізолятора тимчасового тримання, пізніше – обиратимуть запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. На думку адвоката, засідання суду відбудеться 15 або 16 листопада.

Захисник каже, що попередні запобіжні заходи стосовно Алякіна скасовані, адже його процесуальна поведінка була належною.

На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.

Захист Алякіна планує звертатися до Державного бюро розслідувань через нібито незаконне затримання.

У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.

Також читайте: Я хочу знайти людей, яким пропонувала хабар Скороход, члени її комітету кажуть, що не отримували, - Верещук

Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159709
 
 
 Топ коментарі
 
хм..Америкосы разыскивают за финансовые махинации Беню - может арестуете и выдадите!?
... не а че Слуги ?! - по справедливости так по справедливости ... Адвокат о задержанном гражданском муже нардепа Скороход: Бизнесмена Алякина разыскивают за финансовые махинации в РФ - Цензор.НЕТ 5162
 показати весь коментар
 
Есть. В партии где собрались только одни мошенники и проходимцы - нет никаких разногласий, задержаний и уголовных дел на своих, рука руку моет. Яркий пример - ПР и БПП.
 показати весь коментар
 
+ новинского, ахметова, пинчука, "пнх-за жыття" в полном составе...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Интересно, в СН есть нормальные, незапятнанные скандалами или махинациями люди? А, ЗЕбилы?
 показати весь коментар
 
 
Есть. В партии где собрались только одни мошенники и проходимцы - нет никаких разногласий, задержаний и уголовных дел на своих, рука руку моет. Яркий пример - ПР и БПП.
 показати весь коментар
 
 
БПП это та, про которую зебам рассказывали Слуги?
 показати весь коментар
 
 
а в бпп была хоть одна розен...ть которая не процветает - но в Израиле ))
 показати весь коментар
 
ну там иногда достается не ********...м - и не только в израиль)))
 показати весь коментар
 
забрать бабло и выдать вид на жительство. Размен 50 на 50.
 показати весь коментар
 
Так мы уже уже будем выдавать граждан Украины расее?
 показати весь коментар
 
 
+ новинского, ахметова, пинчука, "пнх-за жыття" в полном составе...
 показати весь коментар
 
 
В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства
Источник: https://censor.net.ua/n3159709
 показати весь коментар
 
 
В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. Источник: https://censor.net.ua/n3159709
 показати весь коментар
 
Читай повнимательней и до конца, тогда задавай вопросы.
 показати весь коментар
 
поцчіму? його просто відпустили, а він взяв і на рашу поїхав.
 показати весь коментар
 
Ти статтю читаєш? Чи тільки заголовок?
"В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства...".
 показати весь коментар
 
 
Та абзац там агінь:
«В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства. Источник: https://censor.net.ua/n3159709»
 показати весь коментар
 
 
У мене таке відчуття, що на Цензор, статті писать, студентів понаймали, з першого курсу факультету журналістики, і вони тут "практику проходять"... "Ляп" на "ляпі", і "ляпом" поганяє... Щось як напишуть - "хоч стій, хоч падай...". Я уже разів з десять з подібним, стикався...
 показати весь коментар
 
 
та якби хоч з факультету журналістики, таке враження, що вони ні мови не знають, нні думки висловлювати, а оте про "губернаторів", то взагалі убиває, ніби з параши пишуть.
 показати весь коментар
 
 
Мордору можна,а для америки Коломойского нет
 показати весь коментар
 
 
Драсте. Віддати хазяїна? То кому ж "слуги" служити будуть? У них же, без "чуткого руководства" почнуться "разброд и шатания"
 показати весь коментар
 
 
а він що громадянин параші? Видати комплект диверсанта і відправити "к братьям" Адвокат про затриманого цивільного чоловіка нардепки Скороход: Бізнесмена Алякіна розшукують за фінансові махінації в РФ - Цензор.НЕТ 4628
 показати весь коментар
 
тож написано, що громадянства України його позбавили на початку 2019 року. та й нафіг не треба всякі Алякіни в Україні.
 показати весь коментар
 
неужели? это те, которых за броники замели? сейчас кину всю свою зп...
 показати весь коментар
 
а от че зебилы так запереживали за финансовые махинации в засрахе? Походу наградить надо пацана, не?
 показати весь коментар
 
 
хм..Америкосы разыскивают за финансовые махинации Беню - может арестуете и выдадите!?
... не а че Слуги ?! - по справедливости так по справедливости ...
 показати весь коментар
 
 
брехня от великопровального и всевеликоворюжного ))
 показати весь коментар
 
зелебобы уже с парашкой сотрудничают полным ходом
 показати весь коментар
 
 
А с кем должны сотрудничать ставленники парашки?
 показати весь коментар
 
Чемодан, вокзал, наручники, историческая родина немытая рассея.
 показати весь коментар
 
 
На запросы Украины по террористам рашка ложит болт с прибором,а запросы рашки-всегда пожалуйста. Рады помочь "братушкам".
 показати весь коментар
 
 
та отправить депутатшу в расею, те сразу сменят гнев на милость
 показати весь коментар
 
Россияшкам в Украине делать нечего,отправить его обратно нах к путину,примем когда пристрелит там десяток монголоидных вояк.
 показати весь коментар
 
 
Махинатор, он и в Африке махинатор. О чем жалеть.
 показати весь коментар
 
Нехай СН дадуть йому орден і медаль.
 показати весь коментар
 
 
Слуги уже откровенно говорят - служу россии, у зебилов моча из глаз брызжет! Но беню ФБР не выдадут, лучше россию подвинем до границ с Польшей
 показати весь коментар
 
 
А а чому такий пріорітет Слєдкома РФ перед ФБР США ?
Що, знову Президент США, повинен дзвонити Президенту України?
 показати весь коментар
 
 
а що ФБР теж просило того Алякіна їм передати?
 показати весь коментар
 
А раисский следком там против брццов добробатов и ВСУ дела повозбуждал,то вы, зелёная плесень, и их арестуете?

Хотя...Лапина ж уже тягаете. Ай-я-яй! Братика роиссянина убил, который случайно с оружием оказался в Луганском аэропорту.

Конченые малоросские гниды. И те кто голосовал за них тоже конченые малоросские гниды.
 показати весь коментар
 
 
Это тот Лапин, который замполит, комми, решала. Ольгинские знают кого защищать.
 показати весь коментар
 
 
Это тот Лапин, который замполит-не замполит, а пришкварил немного русню в Луганском аэропорту. За что теперь знатоки того, что там у ольгинских, что-то против него кукарекают.
 показати весь коментар
 
 
Страны в которых комми запретили занимать руководящие должности выше мастера, уже давно в ЕС . И по Айдару в 2014 году, в ЗСУ неоднозначные вопросы .
 показати весь коментар
 
Читать противно уже такое.
Что не Слуга - так скандалы, афёры, махинации. Ну и бизнес в рашке - без этого никуда. Если не свой бизнес, то родственников. Хотя чему я удивляюсь.. Адвокат о задержанном гражданском муже нардепа Скороход: Бизнесмена Алякина разыскивают за финансовые махинации в РФ - Цензор.НЕТ 4331
 показати весь коментар
 
 
За махинации в рф его нужно не задерживать, а награждать!!! Кстати, хорошая тема вырисовывается: мы можем у себя принимать всех россиян кто украл там бабло. Почему они яныко и ко могут прятать, а мы не можем их орлов припрятать у себя. С краденым в раше бабло пусть к нам бегут.
 показати весь коментар
 
 
якщо вони те крадене бабло привозять в Україну, то так, але теж довгоне тримати, бабло сюди, а їх десь далі по світу, без бабла, нафіг тут кацапню тримати.
 показати весь коментар
 
знать не знаю кто этот Алякин и что он сделал . но кто бы он ни был москалей с такими закидонами нужно посылать на ху....
 показати весь коментар
 
 
Погодьте, там усі ці гойдалки ще при Порошенко почалися.
Та й громадянства його позбавили ще тоді...
 показати весь коментар
 
 
Що,знову Порошенко винен,до слуги урода обісралися?
 показати весь коментар
 
А мы россии верим? Так давай выдадим Яйенюка за участие в войне в Чечне!
 показати весь коментар
 
Не судіть, та не судимі будете! Можливо так і є, що це помста депутатші. Вчора дивилась їхнє зборище коли голосували за реформу по землі і там дійсно при голосуванні у СН засвічувалось на табло тільки одне червоне вікно я, щей дуже була здивована, що хоть одна людина має якусь свою думку.
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні після її виступу з трибуни давав інтерв"ю в колуарах Арахамія, а потім підскочив ще той якого Ляшко в аеропорту ... і понеслось яка це дипутат, що ніколи не підтримувала їхніх ідей, комусь там давала взятки і т.д. , але один говорив одне, а інший друге після чого підправляли один одного. Так, що можливо це і є помста!
 показати весь коментар
 
не хер было подкупом заниматься

это проходит или пришел левый боковой
 показати весь коментар
 
Плохо партия проверяет своих депутатов: с москалями советуются по работе
 показати весь коментар
 
Типові зелупенківські брехуни.
Усі дії щодо екстрадиційного арешту й запиту РФ про видачу Алякіна завершилися із закінченням законного терміну ще 15 вересня 2019 року. Це був граничний термін прийняття рішень. Заарештували за запитом, якого уже не існує.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору