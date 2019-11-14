 Адвокат про затриманого цивільного чоловіка нардепки Скороход: Бізнесмена Алякіна розшукують за фінансові махінації в РФ

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Сергій Тарасюк, інформує Цензор.НЕТ.
"О 10 годині ранку на розі вулиць Пилипа Орлика та Інститутської затриманий працівниками департаменту карного розшуку Нацполіції.
Він оголошений у розшук (Росією. – Ред.), був затриманий рік тому, тимчасове затримання вже минуло, він, скажемо так, пройшов через усі процедури, і наразі триває процедура екстрадиційної перевірки.
Фактично була ще одна процедура, яка не передбачена законом. Затриманий повторно – законодавством це не передбачено.
Підстави для затримання – ті самі, що були рік тому. Тому це фактично ще одна екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури", - повідомив він.
Тарасюк повідомив, що Алякіна доставлять до ізолятора тимчасового тримання, пізніше – обиратимуть запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. На думку адвоката, засідання суду відбудеться 15 або 16 листопада.
Захисник каже, що попередні запобіжні заходи стосовно Алякіна скасовані, адже його процесуальна поведінка була належною.
На початку 2019 року Алякіна позбавили українського громадянства. При цьому, в 2013 році, коли підприємець отримував український паспорт, він відмовився від російського. За словами адвоката, на цей момент Алякін є особою без громадянства.
Захист Алякіна планує звертатися до Державного бюро розслідувань через нібито незаконне затримання.
У серпні 2018 року Служба безпеки України затримувала Алякіна за запитом Росії, яка підозрює підприємця у шахрайстві. Він був арештований, однак у вересні цього року термін арешту сплив.
Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. У відповідь Скороход заявила: "Я ніколи нікому нічого не пропонувала".
Источник: https://censor.net.ua/n3159709
"В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства...".
«В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства. Источник: https://censor.net.ua/n3159709»
... не а че Слуги ?! - по справедливости так по справедливости ...
К награде его!!!!!!
Що, знову Президент США, повинен дзвонити Президенту України?
Хотя...Лапина ж уже тягаете. Ай-я-яй! Братика роиссянина убил, который случайно с оружием оказался в Луганском аэропорту.
Конченые малоросские гниды. И те кто голосовал за них тоже конченые малоросские гниды.
Что не Слуга - так скандалы, афёры, махинации. Ну и бизнес в рашке - без этого никуда. Если не свой бизнес, то родственников. Хотя чему я удивляюсь..
Та й громадянства його позбавили ще тоді...
это проходит или пришел левый боковой
Усі дії щодо екстрадиційного арешту й запиту РФ про видачу Алякіна завершилися із закінченням законного терміну ще 15 вересня 2019 року. Це був граничний термін прийняття рішень. Заарештували за запитом, якого уже не існує.