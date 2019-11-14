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 Політика України
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Все про:ГПУ (3352) Луценко (2705)

 Луценко розповів, що почувався "хлопчиком для биття"

Колишній глава ГПУ Юрій Луценко розповів, що в останній рік роботи в прокуратурі почувався "хлопчиком для биття" і, вирушаючи на роботу, "скрипів зубами".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Останній рік я примушував себе ходити на роботу. Я скрипів зубами кожного ранку, коли прокидався і мав іти в ГПУ", - розповів Луценко.

Ексглава ГПУ пояснив, що не відчував підтримки ні з боку президента, ні з боку парламенту.

"Я 6 разів просив парламент продовжити право заочного засудження. І 6 разів не голосувала не лише "Батьківщина", "Самопоміч", але й навіть БПП. Навпаки, парламент ухвалював закони, які зв’язували руки й ноги слідчим, а не тільки прокурорам", - сказав Луценко.

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"Я ходив на роботу, в якої уже була місія неможлива. Без законодавчої допомоги генпрокурор у нашій країні – ніхто. Просто хлопчик для биття", - додав він.

У відповідь на запитання журналіста про те, чому він у такому разі так довго тримався за посаду, Луценко відповів: "А що - скинути її?".

Ексгенпрокурор вважає, що дострокові вибори до парламенту відбулися чесно, зокрема, завдяки тому, що він залишався на посаді.

"А вам не здається, що заслужена подяка Авакову за чесні вибори мала би бути не тільки Авакову? Вам не здається, що без об’єктивної позиції прокуратури ми би не провели чесних і відкритих виборів?" - зазначив він.

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"Я стиснув зуби і сказав собі: я не віддам цього "окопу" для тих, хто може використовувати ГПУ", - сказав колишній генпрокурор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159706
 
 
 Топ коментарі
 
Сімейка луценків - була одним із тих каменюк, котрі потягли петю на дно.. Без луценків, кононенко, геращенко, грановського, розєнблядта та петіних прихильників з тутешнього форуму - петін розгром 21-го квітня був би не таким нищівним та принизливим для петі..
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Тем не мение за кресло держался зубами !!!
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какая трогательная история
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Как хотелось бы тебя увидеть за решеткой за всё то что ты вытворял вместе с порохом
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Если ты не отслеживал как работала ген-прокуратура под его началом, то конечно всё ок) массовый саботаж дел, за 2,5 лет не расследовано не одно громкое дело. До суда не довели ни одного рига, хотя там дел и доказательств хоть отбавляй. Саботаж по расследованием Майдана, почитай только как прятали беркутовцев и уводили с под суда. Вранье на счёт повернених миллиардов яныка и еще много чего другого....
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Красные?
Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 7389
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как он страдал Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 9678

Юрий Луценко купил виллу на Сейшелах за $5 млн., - СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в январе 2018 года стал хозяином виллы на Сельшейских островах стоимостью в 5 млн. долл. Про это говорится в статье журнала Контракты, со ссылкой на материал-расследование на сайте Dubainewspost. Журналисты-расследователи выяснили, что роскошное поместье было куплено почти сразу после того, как ГПУ изъяла 7 млн. долл. у одной из компаний, которая занята военными поставками.
Как сообщается, поместье расположено в самой респектабельной бухте одного из островов Сейшельского архипелага. Дом общей площадью 230 м. кв. расположен на участке в 1000 м. кв. Из дома, находящегося на возвышенности, открывается отличный вид на море, а сам пляж расположен на расстоянии 350 м. от резиденции.
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Не подсовывай мне больше этого земельного вора и мародёра.
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Прикинь, я сам удивляюсь, что Ирка не меняется Луценко розповів, що почувався "хлопчиком для биття" - Цензор.НЕТ 5120
Луценко розповів, що почувався "хлопчиком для биття" - Цензор.НЕТ 688
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мальчику нравитца, када ему делают больно
после этого есть повод...забухать
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заскулил подбарыжник.. чувствует падаль что скоро на нары.
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не знаю, как он себя чувствовал, но мальчиком для питья он был отменным Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4060
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Если что-то лежит там, где обычно лежит г*, выглядит как г* и имеет запах г*, то скорее всего, это и есть г*
Народная примета
🤑
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А если что-то выступает на канале Коломойского, ездит на машинах Коломойского, имеет охрану Коломойского, выводит деньги в оффшоры Коломойского то это есть.... Правило утёнка (англ).
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А че, здеся и про каломойшу было?
🤔
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Капец- генпрокурор говорит что его сливали депутаты соевого барыги-мародера - а тут оказывается коломойский виноват )-
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Сімейка луценків - була одним із тих каменюк, котрі потягли петю на дно.. Без луценків, кононенко, геращенко, грановського, *********** та петіних прихильників з тутешнього форуму - петін розгром 21-го квітня був би не таким нищівним та принизливим для петі..
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Насрати на Петю, а насамперед, на тебе. Мене взагалі не хвилює за кого там голосувала бидло на кшталт тебе. Хвилює інше. Твій пахан сьогодні продає Україну за 100 лярдов долярів. Оце дійсно біда
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Завязуй бухать и учи английский пока есть время.. Спросишь зачем? В тюрьме пригодится - откроешь курсы, будут платить чаем и сигаретами , ну и бить тебя будут меньше...... Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 3959
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Это у него после зоны, не смог перестроиться Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 935
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Ух ты как запел！
БПП гавнищем даже назвал, поставив их в одну линейкой с жопоблоком.
А шо случилось, страдалец?
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Югик ,теперь тебе надо на нары ,чтобы ты мог себя и девочкой почувствовать Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 2825кружка у тебя уже есть, дело за малым ,пробить в ней дырочку ... Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 1348
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Похоже Луценко намекает на согласие слить Петра и ищет покупателя.
-"оказался наш отец - не отцом, а *****..."
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Луценко -хромая утка без диплома. Сейчас Рябошапка с дипломом университета Соломона олигархов-воров колет как гнилые орехи, а судьи Зеленским назначенные неподкупны. Расследование свинарчукгейта и роттердамплюсодингейта тому доказательство.
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и пеця лучше бы сел - ему спокойнее будет ))
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"Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом/ Рябошапка оправдает оказанное ему высокое доверие.
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Не следующий- а вообще генпрокурор.
И да- по конституции Украины это должен быть человек президента на 100 процентов ))
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человек президента на 100 процентов.-Как Джошуа МакКорд - самый засекреченный человек США. Его главная задача - выполнять особые поручения президента, за которые не берутся даже спецслужбы. Он никогда не совершал ошибок и всегда доводил дело до конца, прослужив стране много лет.
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"Ежики кололись, плакали, но продолжали сношать кактус" （с）
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У Луценко есть штук 30 интервью, в которых каждый месяц обещал уволиться через месяц, но каким то чудом досидел до максимально возможного рубежа. Если п....дору не нравится быть мальчиком для битья, то его никто не заставляет попадать за решетку.
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бедный алканавт похож на голубого воришку из "12 стульев" - все нутро протестует
но не может не пить и не тырить ))) только по заветам дедушки педро Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4160 Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4160 Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4160
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ПЕСики, кума шаКАЛадного бариги принижують!
ФАС!!
🤑
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... чувствовал себя "мальчиком для битья" и отправлялся на работу, "скрипя зубами", а с работы приходил и попу пластырем заклеивал.
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ЛУценко...

він не знав слова "відставка"..
Вн Вкраїну рятував..
щодня і щогодини
від злодіїв,бандитів й ворогів. Луценко розповів, що почувався "хлопчиком для биття" - Цензор.НЕТ 6027
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Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья", а Моника - девкой для бритья! Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 1683
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Эта гнида ездила к Джулиани и работала против Украины и Зеленского. Порошенковский кадр
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Луценко работал? Саботажник или бездельник. И не Петин он кадр, а приспособленец. И начинал он свою карьеру у Мороза в соц.партии Украины еще в 1991 г.

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А кто и что мешало перестать быть терпилой? Не верю в твою порядочность, Югик. Уже и Петя ушел в отставку, а ты за прокурорское кресло "скрепя зубами" вцепился Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 2735 Помниться, даже заявы делал Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4666.
28.05.19 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского, не намерен пока оставлять свой пост."

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За время работы главой МВД Луценко получил 35 наград
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/13/7108322/

Брежнев меньше получил, за свои годища при власти...
🤣
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Когда начнем их сажать в тюрьмы, кроме блатных и политических надо будет отдельную категорию оформить: психические.
- Новенький прибыл.
- Фамилия?
- Заключенный Луценко. Статья 111.
- Куда его? К политическим?
- Нет. К Парубию, Киве, Шкиряку. К психическим.
- Так бунт устроят.
- Ничего. Повоняют и успокоятся. Главное, что теперь они дома.

🤑
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Гидота ватна, не чипай Шкиряка, бо за нього Зорян тобі сраку на пику натягне Луценко розповів, що почувався "хлопчиком для биття" - Цензор.НЕТ 797
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Ой, не можу! Скрипун зубний! А коли у Януковича чиплявся за своє крісло міністерське - чим тоді скрипів, га?
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Какой он кремень, однако! Все зубы стер, Петю продал, но кресло не освобождал..)
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Красивий жест вбереже
Усі мої відбитки,
Такий сюжет,
Я не люблю розповідати звідки.
Залиште решті ці кліше,
Слова - сміття
Для мене він завжди лише -
Хлопчик для серцебиття!
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а ХЕНПлокулогом Третьего Тысячелетия не ощущал ?
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скрипел зубами? говорят, в таком случае нужно проверится на глисты.
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А в первые годы чувствовал себя просто мальчиком, или таки пацаном?
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Я знаю, что Ира последнее время просто не вылезала из люксовых брендов. Дорогие сумки, туфли и тд. Ира была рупором порошенко.в раде Как это может быть, что Юра был с чем- то не согласен? Это все ложь. И при всей моей нелюбви к порошенко , такой слив в стиле Юры, вызывает отвращение. Ему , конечно, не привыкать. Он предавал всех и всегда.
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Пеця їх, вони його. Ситуативна дружба, що трималася на можливостях безкарно красти та круговій поруці. Тепер все зміниться. Пецю зіллють колишні поплічники, щоб заробити собі знижку у власній кримінальній справі. А на публіку вони показово битимуться, хто саме з них забезпечив чесні вибори.
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Не льсти себе, Юра. Ты не мальчик для битья, ты девушка по вызову.
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