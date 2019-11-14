 Луценко розповів, що почувався "хлопчиком для биття"

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Останній рік я примушував себе ходити на роботу. Я скрипів зубами кожного ранку, коли прокидався і мав іти в ГПУ", - розповів Луценко.
Ексглава ГПУ пояснив, що не відчував підтримки ні з боку президента, ні з боку парламенту.
"Я 6 разів просив парламент продовжити право заочного засудження. І 6 разів не голосувала не лише "Батьківщина", "Самопоміч", але й навіть БПП. Навпаки, парламент ухвалював закони, які зв’язували руки й ноги слідчим, а не тільки прокурорам", - сказав Луценко.
"Я ходив на роботу, в якої уже була місія неможлива. Без законодавчої допомоги генпрокурор у нашій країні – ніхто. Просто хлопчик для биття", - додав він.
У відповідь на запитання журналіста про те, чому він у такому разі так довго тримався за посаду, Луценко відповів: "А що - скинути її?".
Ексгенпрокурор вважає, що дострокові вибори до парламенту відбулися чесно, зокрема, завдяки тому, що він залишався на посаді.
"А вам не здається, що заслужена подяка Авакову за чесні вибори мала би бути не тільки Авакову? Вам не здається, що без об’єктивної позиції прокуратури ми би не провели чесних і відкритих виборів?" - зазначив він.
"Я стиснув зуби і сказав собі: я не віддам цього "окопу" для тих, хто може використовувати ГПУ", - сказав колишній генпрокурор.
Юрий Луценко купил виллу на Сейшелах за $5 млн., - СМИ
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в январе 2018 года стал хозяином виллы на Сельшейских островах стоимостью в 5 млн. долл. Про это говорится в статье журнала Контракты, со ссылкой на материал-расследование на сайте Dubainewspost. Журналисты-расследователи выяснили, что роскошное поместье было куплено почти сразу после того, как ГПУ изъяла 7 млн. долл. у одной из компаний, которая занята военными поставками.
Как сообщается, поместье расположено в самой респектабельной бухте одного из островов Сейшельского архипелага. Дом общей площадью 230 м. кв. расположен на участке в 1000 м. кв. Из дома, находящегося на возвышенности, открывается отличный вид на море, а сам пляж расположен на расстоянии 350 м. от резиденции.
после этого есть повод...забухать
Народная примета
🤑
🤔
БПП гавнищем даже назвал, поставив их в одну линейкой с жопоблоком.
А шо случилось, страдалец?
-"оказался наш отец - не отцом, а *****..."
https://www.economics-prorok.com/2018/01/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0.html#more-38044🤑
И да- по конституции Украины это должен быть человек президента на 100 процентов ))
но не может не пить и не тырить ))) только по заветам дедушки педро
ФАС!!
🤑
він не знав слова "відставка"..
Вн Вкраїну рятував..
щодня і щогодини
від злодіїв,бандитів й ворогів.
28.05.19 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского, не намерен пока оставлять свой пост."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/13/7108322/
Брежнев меньше получил, за свои годища при власти...
🤣
- Новенький прибыл.
- Фамилия?
- Заключенный Луценко. Статья 111.
- Куда его? К политическим?
- Нет. К Парубию, Киве, Шкиряку. К психическим.
- Так бунт устроят.
- Ничего. Повоняют и успокоятся. Главное, что теперь они дома.
🤑
Усі мої відбитки,
Такий сюжет,
Я не люблю розповідати звідки.
Залиште решті ці кліше,
Слова - сміття
Для мене він завжди лише -
Хлопчик для серцебиття!