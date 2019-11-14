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 Політика України
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Все про:Слуга народу (473) Верещук (27) Скороход Анна (1)

 Я хочу знайти людей, яким пропонувала хабар Скороход, члени її комітету кажуть, що не отримували, - Верещук

Нардепка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що голослівно з трибуни не можна звинувачувати колег у хабарництві.

Про це Верещук заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я б хотіла побачити і почути ці підстави", - сказала Верещук, коментуючи звинувачення нардепки Анни Скороход у хабарництві.

"Я запитала у колег з її комітету кому саме вона пропонувала кошти. Мені члени комітету кажуть, що їм не пропонувала. Я хочу знайти тих людей, кому вона пропонувала і за що. Мені буде цікаво дізнатися, що і ви дізнаєтеся", - додала нардепка.

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Вона вважає, що публічний конфлікт вимагає уваги суспільства і про його результати мають повідомити.

"А просто кидатися звинуваченнями - це неприпустимо", - заявила Верещук.

Зазначимо, Анна Скороход входить до комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу. Пізніше Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159703
 
 
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це были илюха кива и богданчик-адуванчик, и гроши тут ни при чем
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Все и вся найдется, Верещук, - это не тот случай когда надо лезть в бутылку))
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Является учредителем ООО «Украинская янтарная биржа»[4][5].
Нюю, не вчатлило- военное и исчо другое образованийо,
должности при ************ бывших...
🤔
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голословно с трибуны нельзя обвинять во взяточничестве

Та шо ви гаварите. У вас вся кампания на том построена била
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а шо, депутати слуг сатани вже раби без права голосу ?
краще би вибрали роботів, їм гроші не потрібні, тільки свіжі батарейки
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