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Все про:Бердянськ (91) хабар (2811) прокурор (384)

 СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч

Співробітники спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ та Управляння СБУ у Запорізькій області спільно зі слідчими Центрального апарату державного бюро розслідувань та процесуального керівництва Генеральної прокуратури України затримали прокурора Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Рoliteka.net.

"Зазначений прокурор за допомогою посередника - свого тестя, отримав від громадянина України хабар у розмірі 10 тис. доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності і повернення вилученого в рамках кримінального провадження, майна. Прокурор затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Зараз проводяться першочергові слідчі дії", - повідомляє джерело в СБУ.

СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 01
СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 02
СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 03
СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 04
СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч 05

Нагадаємо, що санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159701
 
 
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предлагаю осуществить предварительное заключение прокурора в бердянском фекальном коллекторе
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в $10 тысяч / но в войне Коломойский -Украина Коломойский ведёт:Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн.
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А хіба "Цензор" не подавав цю новину вранці? СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч - Цензор.НЕТ 2606
По другому колу?
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А що, відбулася суспільно значуща подія: там - десять коментарів, а тут -три!
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Ну и что с того, что задержан! Они там все такие. Вот, перед этим тоже задерживали. И что? Абсолютно ничего, как задержали, так и отпустили...

https://stopcor.org/na-zaporizhzhi-prokuror-vimagav-u-fermera-175-tis-grn-habara/
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