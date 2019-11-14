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 Політика України, Суспільство
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Все про:земля (442) карта (52) Милованов Тимофій (74)

 Працюємо над картою, за якою можна буде знаходити самозахоплену та незареєстровану землю, - Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства розробляє карту, на якій буде зображена територія вирощування врожаю на незареєстрованій землі.

Про це глава відомства Тимофій Милованов сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Міністр економіки показав карту на своєму телефоні. За його словами, завдяки цій карті правоохоронці та Державна податкова служба зможуть знаходити самозахоплені й незареєстровані ділянки землі.

"Візьмімо, до прикладу, Чернігівську область. Я масштабую область, і бачу, що є ділянки з ріпаком. І цей ріпак у селі на незареєстрованих Держгеокадастром ділянках", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вірю в демократію, засновану на власності", - Милованов під крики "Ганьба" представив у Раді закон про ринок землі

Милованов вважає, що використання такої карти дозволить боротися з детінізацією сплати податків та збільшить надходження до бюджету.

Очільник Мінекономіки запевнив, що місцева влада та податкова після перевірки території з'ясовуватимуть, чи справді вони самозахоплені та чи дійсно за них не сплачують податки.

Милованов додав, що карта наразі перебуває лише в його телефоні, однак незабаром стане доступною і для інших.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159698
 
 
 Топ коментарі
 
А когда будет карта недвижимости за границей, которой владеют Слуги Народа ?
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Карта то карта, а продажа земли подставным юрлицам и возможная продажа агрессору таким образом не очень радует и масштабы продажи в одни руки -это пипец. Самые большие в мире куски земли будут продаваться в Украине и ее можно продать одному олигарху. Это не хозяйствование, а беспредел. Это бесчинство, а Милованов - предатель и госизменник. Милованова не интересует рынок земли в цивилизованных странах, он взял за пример самые отсталые страны с нижайшим уровнем жизни и слепил по ним украинский рынок земли. Ганьба !!!
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Карта то карта, а продажа земли подставным юрлицам и возможная продажа агрессору таким образом не очень радует и масштабы продажи в одни руки -это пипец. Самые большие в мире куски земли будут продаваться в Украине и ее можно продать одному олигарху. Это не хозяйствование, а беспредел. Это бесчинство, а Милованов - предатель и госизменник. Милованова не интересует рынок земли в цивилизованных странах, он взял за пример самые отсталые страны с нижайшим уровнем жизни и слепил по ним украинский рынок земли. Ганьба !!!
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Зато Милованов - посмотрите, какой красивый. Ум прям на лбу у него нарисован). Уже в голове не помещается))
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Настільки красивий, що йому треба на подіум з голим торсом
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а над тем чтобы такого не происходило работаете? или даже не думали об этом?
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основная причина вчерашних истерик и тотальной зрады
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вот, что бойко, тимошенко нашептывал...
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А когда будет карта недвижимости за границей, которой владеют Слуги Народа ?
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Якщо спіймають селянина, який посадив сотку зайвої картоплі, та засудять і посадять на 10 років. Ви зробили це разом, зебіли.
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у мене в Сумах є такий собі льора сумський який за 5 років житія по-новому позахоплював землі біля річки позабудовував і вже встиг продати а той селянин з зайвою соткою вже давно ноги простягнув.
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А у мене якраз є такий, що засадив гречкою невраховані 2 сотки
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мені не подобається коли відверті уголовники-сепари починають волати про політичні репресії і 37 рік до речі ви не знаєте чому коммуністи волали лише про 37 рік?
Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов - Цензор.НЕТ 5445
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Тому, що комуністам було так легше брехати. Репресії почалися одразу після Жовтневого заколоту і ніколи не припинялися.
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Этому можно поверить, это им на руку. И найдут, не знаю правда, нам от этого полегчает?
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ПЗДЦ!!!! Какие дебилы! А дальше что??????????? Ну маладца, обнаружил ты по всей сРане 10% неучтенки. Все фермеры-ФОПы, налоги не платят, это дело грамады, а тебе то что облмится. кроме тупой жидализации? НИ#...Я! Ты денег на фуфло свое потратишь больше чем получишь при всех раскладах.
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Мне тут один зе-тыпильчик под ником Гай Катулл доказывал, что такая карта давно есть и на ней НЕТ не зарегистрированных областей.
И все давно сделано и все давно в кадастре.
(это он с пеной у рта доказывал, на предложение провести полную инвентаризацию земле ПЕРЕД открытием рынка земли).
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Карта на телефоне! Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов - Цензор.НЕТ 6683 Какой телефон? Да уж... этот министра напродаёт земель. Если нам необходимо вызвать полицию, то она, как правило, едет соооовсем в другой двор. На карте ваш дом расположен здесь - отвечают нам)) Но мы то не там, а с другой стороны)). Вот так и катаются полицейсккие, не зная ни районы, ни сам город. Что говорить о земле в Черниговской или другой области, если ОН там никогда и не был. В телефоне - одно, а вжизни, итиегоналево - другое. Так можно и жилой квартал продать. Вместе с людьми)).
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Треба не карти малювати, а геодезістів направляти точки виводити. Я колись міряв свою ділянку - точки зміщені на 7 м. І так по всій країні - деякі ділянки мають кількох власників - ось чим треба займатись, а не перетасовувати спотворену інформацію.
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В Конча-заспе много захваченной земли, будут возвращать в госсобственность? Или это только для простых смертных ?
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гениальная идея, но карта задней поверхности бедер тимохи более актуальна для таможенников и любителей самокатов Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов - Цензор.НЕТ 9549
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Мне вот эта фоточка понравилась. Смотрела на Киву - куда он смотрит)) "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. чтоба посмотреть, не оглянулся ли я".Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов - Цензор.НЕТ 3205
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Уровень сцанья в очи просто запредельный.
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Будують новий Хазарський каганат, схід продадуть кацапам, захід Європі, а самі жирні землі собі для Нового Хзарського каганату.
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Разбирать больной бред некоего субъекта милованова это что мешать говно в бочке. Здесь расклад ещё проще чем с его боссом зэлэнманским..это "нечто из подворотни" - обычный "Бендер" из конторы "рога и копыта" который научился за бабло толкать "полурелигиозно-экономические" абсурды. выдавая их за "прогрессивные фишки" .Это тело вполне одно и то же что такое же которое говорит " если вы мне заплатите сто долларов -я вас научу как быстро и легко заработать 5 миллионов.." Это - школа для лошни, которая ведётся на красивые умные тезисы пустые внутри как бубен и башка милованова. То есть цель предельно проста - "нацарювати 100 карбованцiв та втiкнути". Нормальный человек очень хорошо запомнит и проанализирует слова этого дармоеда из видео " меня не интересовала и не интересует экономика и не интересовала и не интересует тем более экономика Украины" . Но это нормальный человек а с украинцами что то происходит аномальное. И поэтому разгул наглости банды клоунов Зе итёт просто по направлению " в разнос" ..То есть многие уже понимают что точно погонят ещё до 5-тилетнего срока поэтому рвать куски нужно сейчас пока не опомнились . И валить! Что милованов сделает - 650 % гарантии..! Так нахер нужны его высеры?? Там разве что на вечно-дебильную репу с выражением наркомана на системе посмотреть да поржать..А может оно и под кайфом постоянно. Не удивлюсь!
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