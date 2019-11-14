 Працюємо над картою, за якою можна буде знаходити самозахоплену та незареєстровану землю, - Милованов

Про це глава відомства Тимофій Милованов сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Міністр економіки показав карту на своєму телефоні. За його словами, завдяки цій карті правоохоронці та Державна податкова служба зможуть знаходити самозахоплені й незареєстровані ділянки землі.

"Візьмімо, до прикладу, Чернігівську область. Я масштабую область, і бачу, що є ділянки з ріпаком. І цей ріпак у селі на незареєстрованих Держгеокадастром ділянках", - сказав міністр.

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Милованов вважає, що використання такої карти дозволить боротися з детінізацією сплати податків та збільшить надходження до бюджету.

Очільник Мінекономіки запевнив, що місцева влада та податкова після перевірки території з'ясовуватимуть, чи справді вони самозахоплені та чи дійсно за них не сплачують податки.

Милованов додав, що карта наразі перебуває лише в його телефоні, однак незабаром стане доступною і для інших.