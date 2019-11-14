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 Політика України, Економіка
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 Бюджет-2020 є збалансованим і реалістичним, - заступник голови бюджетного комітету Трухін (уточнено)

Заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Олександр Трухін вважає, що Державний бюджет-2020 є збалансованим і реалістичним.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Немає жодного музичного або художнього твору, фінансового документа, які були б на 101% ідеальні. Комусь він (держбюджет. - Ред.) подобатиметься, а комусь ні. Але він є збалансованим, він є реалістичним і ви бачите результат на табло: підтримувала його не тільки наша команда і фракція, а й інші депутати", - сказав Трухін.

За його словами, соціальні стандарти підняли настільки, наскільки дозволила дохідна частина.

"Дохідна частина бюджету, яка сформована урядом і програмою уряду, дозволяє максимально підняти мінімалку, максимально підняти заробітну плату вчителям, є підвищення пенсій. Тобто підняття соціальних стандартів. І дохідна частина, яка є на сьогодні, - вона дозволяє підняти в таких межах, щоб бюджет був збалансованим", - сказав нардеп.

Він також розповів, що зараз парламент працює над низкою законопроєктів, які можуть збільшити дохід у бюджет. Зокрема, законопроєкти про гральний бізнес і бурштин.

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"Коли вони будуть проголосовані - може бути збільшено дохідну частину бюджету і тоді ці доходи більш реалістично можна буде розподілити", - розповів Трухін.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". За відповідне рішення проголосували 280 нардепів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159697
 
 
 Топ коментарі
 
Верю. Вот теперь верю. Максимально так максимально. Правда цены уже поползли вверх и больше, чем на максимально. Но рожа у слуги честная, значит он не врет.
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Это не тот зе-тыпил, что кричал:
"Зарплаты учителям в 4000 долларов - полностью реальны"?
Бюджет-2020 сбалансированный и реалистичный, - председатель бюджетного комитета Трухин - Цензор.НЕТ 786
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Верю. Вот теперь верю. Максимально так максимально. Правда цены уже поползли вверх и больше, чем на максимально. Но рожа у слуги честная, значит он не врет.
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На всё. Молоко, которое я покупаю, месяц назад 19, сейчас - 21. Хлеб, тогда 14, сейчас 15 и т.д. Курс фантика стоит или понижается, а цены - растут. Растут уже месяцев 8, но последнее время конкретно ускорились.
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Хлеб уже месяца три, как 15-16 грн. А еще картошка, благодаря некоторым истеричкам, орущим везде про зраду, капитуляцию и "фсе прапала!" уже в сентябре была по 16-17 грн. А сейчас по 10 грн спокойно ее купить можно.
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За 10 грн сам їж картоплю, хоча споживання такої картоплі можна прирівняти до жорстоких тортур.
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Я вчера купил 1,2 кило картошки за 21 грн. Картошка между первым и вторым сортом с кучей повреждений от вредителей и плохого хранения. За 10 грн картошки вообще никогда не видел, даже та, которая продаётся, как второй сорт (а по факту является кормовой) стоит гривен по 14. И это это я ещё покупаю в самых дешёвых магазинах или маркетах типа АТБ. В каком-нибудь Сильпо или Ашане она по 25 грн стоит.
И это я ещё не в Киеве живу, а в убогом восточном регионе. Я ещё год назад читал от людей, что они в Польше наблюдают цены на продукты равные нашим, а местами дешевле. На данный момент получается, что у нас цены на продукты уже раза в полтора больше польских.
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Кропивницкий.Картошка в магазинах 10-13 грн. На рынке точно так же. И вне зависимости от размеров и сортов.
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Значит у вас по какой то причине пока дешёвая картошка. В большинстве других регионов этого нет.
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На ваше улюблене генеральське сало, яке тепер на ярмарках коштує 200 грн кг Бюджет-2020 є збалансованим і реалістичним, - голова бюджетного комітету Трухін - Цензор.НЕТ 187
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Цены, как раз, не ползут. Но от этого не легче, так как не ползут они из-за того, что розничный рынок лежит. Спрос минимальный за последние 5 лет. А с нового года начнется броуновское движение ФОП и вот тогда будет еще грустнее.
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Растут. Тарифы, в ближайшей платежке убедитесь. Сегодня подорожали сигареты. Это только за сегодняшний день. Продолжение будет, не сомневайтесь.
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Это не тот зе-тыпил, что кричал:
"Зарплаты учителям в 4000 долларов - полностью реальны"?

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Это не делается за один год (с) Разумков или Богдан (они на одну рожу)

Дайте им хотя бы пять лет подерибанить! Потом спрашивайте! Если еще будет кого спрашивать.
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Скільки коштує "Александр Трухин считает"?
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ага
децентализации жопа...зеленую падаль уже хейтят хуже яныка
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"Экспертиза показала, что бронежилеты простреливаются".(с) --- Політичне переслідування!!! Усі на майдан!!!
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Председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Александр Трухин считает, что государственный бюджет-2020 сбалансированный и реалистичный. Источник: https://censor.net.ua/n3159697
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Головне, щоб кожен зебіл, який отримує мінімальну зарплату повторював мантру Трухіна перед сном.
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Реалистичный и сбалансированный ?! Бюджет-2020 є збалансованим і реалістичним, - голова бюджетного комітету Трухін - Цензор.НЕТ 4153 Забрали деньги у местных громад(децентрализации пздц), урезали почти всем но повысили на весь силовой блок (кроме ВСУ), и 60% денег с доходной части уходит на погашение долгов перед МВФ !!! Ну и занижена инфляция - а это дополнительный налог на бедность т.к. инфляция будет в 2-3 раза больше...мАлАдцы уроды !!
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Интересно мы этого трепача найдём в апреле месяце, когда бюджетные деньги закончатся ?
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