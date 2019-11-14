 Бюджет-2020 є збалансованим і реалістичним, - голова бюджетного комітету Трухін

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Немає жодного музичного або художнього твору, фінансового документа, які були б на 101% ідеальні. Комусь він (держбюджет. - Ред.) подобатиметься, а комусь ні. Але він є збалансованим, він є реалістичним і ви бачите результат на табло: підтримувала його не тільки наша команда і фракція, а й інші депутати", - сказав Трухін.

За його словами, соціальні стандарти підняли настільки, наскільки дозволила дохідна частина.

"Дохідна частина бюджету, яка сформована урядом і програмою уряду, дозволяє максимально підняти мінімалку, максимально підняти заробітну плату вчителям, є підвищення пенсій. Тобто підняття соціальних стандартів. І дохідна частина, яка є на сьогодні, - вона дозволяє підняти в таких межах, щоб бюджет був збалансованим", - сказав нардеп.

Він також розповів, що зараз парламент працює над низкою законопроєктів, які можуть збільшити дохід у бюджет. Зокрема, законопроєкти про гральний бізнес і бурштин.

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"Коли вони будуть проголосовані - може бути збільшено дохідну частину бюджету і тоді ці доходи більш реалістично можна буде розподілити", - розповів Трухін.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". За відповідне рішення проголосували 280 нардепів.