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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Гузар (16) Київ (6781) Київрада (249) перейменування (292)

 Київрада перейменувала проспект космонавта Комарова на проспект Любомира Гузара

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати перейменували проспект Космонавта Комарова на честь архієпископа Любомира Гузара.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

"Проспект Комарова названо на честь Комарова Володимира Михайловича, який безсумнівно був видатною людиною, але він не мав жодного стосунку ані до України, ані до столиці. Це перейменування спрямоване в першу чергу на вшанування видатної особистості, а не на реалізацію державної політики у сфері декомунізації", - зазначила одна з ініціаторок відповідного перейменування, депутат Київради Олеся Пинзеник.

"Вклад архієпископа у розвиток української греко-католицької церкви важко переоцінити. Гузар переніс свою резиденцію зі Львова до столиці підкреслюючи тим самим національне, а не локальне значення УГКЦ", - зазначили в Київраді.

Рішення підтримали 74 депутати Київради.

Любомир Гузар – український релігійний діяч, священник, єпископ, Верховний архієпископ Львівський, десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.

Блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня 2017 року.

Папа Римський назвав Гузара одним з найбільш шанованих моральних авторитетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одну з вулиць Івано-Франківська перейменують на честь Любомира Гузара

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159695
 
   
 Топ коментарі
 
б*же, переименовали с "чести" совкового раба, на "честь" рассказчика баек.
в принципе, космонавт хотя бы не зомбировал детей и бабушек байками про Бока и егО "подвиги".
мона и нейтрально назвать - проспект имени Чайника-на-орбите-Меркурия Киевсовет переименовал проспект космонавта Комарова в проспект Любомира Гузара - Цензор.НЕТ 6460
Или - "борцов за независимость Либерталии"(но это историческое если что)
Или проспект Супермена)))
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ты соответствуешь нику своему.
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Ща опять прибежит ватная мамаша сдохшей регионалки и оспорит это решение. А "суд" подмахнет.
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и что, в Киеве нет какой-нибудь Индустриальной, Фабричной, Тенистой, Абрикосовой???
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б*же, переименовали с "чести" совкового раба, на "честь" рассказчика баек.
в принципе, космонавт хотя бы не зомбировал детей и бабушек байками про Бока и егО "подвиги".
мона и нейтрально назвать - проспект имени Чайника-на-орбите-Меркурия Киевсовет переименовал проспект космонавта Комарова в проспект Любомира Гузара - Цензор.НЕТ 6460
Или - "борцов за независимость Либерталии"(но это историческое если что)
Или проспект Супермена)))
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Почему же это?
То шо не особо люблю попов?

Или тя пример Филарета не научил ничему то?
помнишь что он высрал насчет войны на Днобассе?
..... оказывается..... "маловерили"
(тут должен быть смайл - "ржач", но понятно что я не поставлю его, так как не смешно на самом деле то)
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Прошу всіх, хто може відмовитись від пляшки пива або горнятка кави заради захисту тих, хто захищав наш мирний сон ! Потрібні гроші на адвокатів для бойового генерала Дмитрий Марченко, полковника Сергія Почтаренка, підполковника Міхаїла Камарянського, підполковника Василія Саковець та капітана Ольги Капінус!
Приват
5168 7422 3235 9947
Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
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В нас є вулиця на честь космонавта Комарова, такі самі нещасні, залежні люди, скільки їх дарма загинуло.
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Атеистам по барабану это переименование. А космос для нас ушел в небытие.
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Космос вперся в завулок ще в 70-і роки, з тих пір нічого нового, подивимось що Маск зможе.
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Не стенай. Циклоны и зениты - наши ракеты. Летом 2019 двигатели зенита-4 испытывали
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Ракета-носитель, а не космический, да ещё пилотируемый корабль. Прочитай ещё, кто финансирует и где космодром. В Харькове ряд предприятий работало на космос, знаменитый например "ХАРТРОН", теперь это маленький участок, остальных предприятий просто нет, всвязи с ненадобностью и отсутствием финансирования.
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В какой из стран ЕС есть пилотируемая космонавтика? То-то же. Они понимают, что это выброшенные деньги. Мы, слава Богу, начали боевые ракеты делать. Это наш путь.
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Циклони, Зеніти це все модифікації, нема прориву, бо туда перестали вкладати гроші, маю на увазі не постсовок, ці без крадіжки нічого не робили.
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Любомир Гузар - щирий християнин,великий патріот,духовний лідер **********
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поддерживаю, одобряю и очень доволен таким переименованием.
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можно было бы вулицю в честь витальки поименовать, как-никак умнейший мэр средь всех предшествующих
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