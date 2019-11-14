 Київрада перейменувала проспект космонавта Комарова на проспект Любомира Гузара

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

"Проспект Комарова названо на честь Комарова Володимира Михайловича, який безсумнівно був видатною людиною, але він не мав жодного стосунку ані до України, ані до столиці. Це перейменування спрямоване в першу чергу на вшанування видатної особистості, а не на реалізацію державної політики у сфері декомунізації", - зазначила одна з ініціаторок відповідного перейменування, депутат Київради Олеся Пинзеник.

"Вклад архієпископа у розвиток української греко-католицької церкви важко переоцінити. Гузар переніс свою резиденцію зі Львова до столиці підкреслюючи тим самим національне, а не локальне значення УГКЦ", - зазначили в Київраді.

Рішення підтримали 74 депутати Київради.

Любомир Гузар – український релігійний діяч, священник, єпископ, Верховний архієпископ Львівський, десять років був патріархом-предстоятелем Української греко-католицької церкви.

Блаженнійший Любомир Гузар помер 31 травня 2017 року.

Папа Римський назвав Гузара одним з найбільш шанованих моральних авторитетів.

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