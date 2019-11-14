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 Політика України
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Все про:ГПУ (3352) Гонтарева (368)

 Справу проти Гонтаревої внесено в ЄРДР. Генпрокуратура приховує наявність кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Заява Генеральної прокуратури України про те, що вона не готувала підозри ексголові Національного банку Валерії Гонтаревій, не відповідає дійсності.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, відповідну справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Процесуальний нагляд здійснює прокурор ГПУ Лукашенко О.О. (ЕРДР 12017000000001360 от 25.09.2017).

Справу проти Гонтаревої внесено в ЄРДР. Генпрокуратура приховує наявність кримінального провадження 01

Нагадаємо, раніше джерела повідомили Цензор.НЕТ про те, що ГПУ підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій та першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій. Їх підозрюють у низці злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).

Пізніше Генпрокуратура заявила про те, що не готувала підозри Гонтаревій і Рожковій, а також, що не отримувала відповідні документи від органів досудового розслідування.

Також читайте: Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159694
 
   
 Топ коментарі
 
она должна сидеть, это знают все и она и народ
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Уголовное дело против Гонтаревой не просто должно существовать, оно должно быть на стадии запроса в Британию на экстрадицию ее в Украину. И уже тут, в теплых стенах Лукьяна разбираться с потужными и ришучими рехформами.
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Зато ЕС уже грозит не дать денег Украине, научились у Байдена, если Беню не нагнут .
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https://www.youtube.com/watch?v=kpdkc9hx3Qo
Зеленский віддає землю олігархам:
Андрій Новак - це не ринок, це захоплення -Гончарук.
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Уголовное дело против Гонтаревой не просто должно существовать, оно должно быть на стадии запроса в Британию на экстрадицию ее в Украину. И уже тут, в теплых стенах Лукьяна разбираться с потужными и ришучими рехформами.
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Открою тебе большую тайну, что в ГПУ существует уголовное дело на заявителей.
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да, вата зєбільная, прішлі ваші новиє времена
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Как заскулили представители пороховаты. Скоро могут и до вашего вороватого хозяина добраться.
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у мєня нєт хозяіна, я бєсхозньій! ГПУ приховує наявність кримінального провадження проти ексглави НБУ Гонтаревої, - джерело - Цензор.НЕТ 641 нєту у мєня царя-батюшкі, мудролікого Владіміра Красно Солнишко!!
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она должна сидеть, это знают все и она и народ
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Ну смотря где еще сидеть.....
В Англии или юлином 2х спальном номере - Гонтарева таки будет не против!!!!!
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Да пусть хоть в двухспальном, пусть даже с личным массажистом, но пожизненно и с конфискацией.
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С каких пор зеленые шмаркли и шурцы народом назвались?
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С каких это пор порохоботы, хозяин которых с треском провалился на выборах, решили, что именно они представляют народ?
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Ты наверно мамку покусал за то место, когда вылазил из неё, что она так тебя назвала?
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Хто такі все? І народ? Тей що вибирав зебілів?
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Зеленский перед выборами обещал посадить в тюрьму Порошенка. На какой стадии это дело, сколько ещё ждать?
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Вот сейчас с окружением разберуться. Дождуться, когда фигуранты созреют на "сотрудничество со следствием"... Тут и наступит очередь "сивочолого!" Пятра Ляксеича))
Следствие-работа тихая и последовательная.........
Все прекрасно понимают, что если тронуть (не собрав ВСЕ материалы) бывшего "преза" то в стране начнется такое...........)))
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На улице уже ноябрь. Долго ещё ждать? На Пороха усиленно копают ещё с мая сего года. Когда там посадки?
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"Министр Милованов тоже голосовал за Порошенко на выборах - как и премьер-министр Гончарук"

Второй человек в стране и один из главных министров - симпатики Порошенко. Это даёт ПП мощное лобби. Портнов, который безуспешно пытается посадить ПП на протяжении более чем полугода, истерит, что Рябошапка заморозил все дела против Порошенко, и вообще "токсичный Порошенко полностью пронизал в правительство и генпрокуратуру".

Кстати, недавно Гончарук оказал Порошенко дружественную услугу - помог ему протолкнуть в Раду Вятровича, взяв себе в помощники одну из депутаток "ЕС" и освободив место для Вятровича, который шёл в списке сразу за ней.

И ты мне после всего этого будешь втирать, что Пороха вот-вот посадят, нужно только немного подождать? С таким-то лобби и с таким количеством дружественных чиновников в новой власти?
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уже посадки идут полным ходом - зелебобиков на зеленые бутылки садят!
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Одразу після зниження комунальних тарифів удвічі та підвищення платні вчителям до $4000. Раніше не можна. Терпіть.
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да, да, на какой стадии, сколько еще зебилам ждать, и самое главное - за что посадить?!
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Ан Мур, вам лишь бы чушь какую то сморозить. Ведь иначе за коммент не заплатят.
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Ця влада, як гарний господар добре підготувалася до гостей (місії МВФ): банкірів кошмарять, справу проти Гонтарєвої та Рожкової розпочала, Бєня приєднався - вивів театр під НБУ, дав вчасно інтерв'ю NYT і таке подібне. Якщо МВФ не покаже цій владі і в цей раз конструкцію з трьох пальців, я здивуюся.
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Влада розуміє, що ніякого кредиту МВФ вже країні не дасть. Тому вирішила продати землю олігархам. А на фермерів і народ їм наплювати. Тих хто отримав по 2 га, будуть знову продавати разом із землею як кріпаків Зеленському, Ахметову, Пінчуку та ін.
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Так надо было замечательной команде Порошенко за пять лет написать нормальный закон о рынке земли. И проблемы сейчас бы не было.
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Пишуть не закони, а законопроекти. Їх написано було кілька. Але одна справа написати, інаша прийняти. У *********** Вови є вся повнота влади (і ВР, КМ, СБУ, МВС, сули , НАБУ, НАПК та ін і монобільшість в ВР -більше 350 голосів. Поршенко став Президентом не маючи навіть своє фракції в ВР, уряд був коаліційний, тоб-то створений відповідно до угод 2014 року різними фракціями ВР. В нього не було більшості в ВР , ні в КМ ніде. Проте він зміг провести : асоціацію з ЄС, безвіз, врятуватим економіку та фінанси від колапсу, відвоювати 2/3 Донбасу, організувати санкції проти РФ, позбавити України енергетичної залежності від РФ, виграти міжнародні суди проти РФ , проветси реформу місцевого самоврядування, провести податкову реформу, розпочати реформу МВС, Прокуратури, судів , отримати ТОМОМ а ін. І все це не маючи більшості в парламенті. Тому, дивлячись на потуги зєльоного ***********, стає смішно від його повного нерозуміння і невміння. Все робиться безсистемно і ситуаційно... Без стратегії. Хіба що стратегія цієї влади полягає в тому, щоб повернути Україну в обійми РФ.
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А что вы видите плохого в том, что против Гонтаревой открыли дело?
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Те що бачу я - неважливо. Куди важливіше, що в цьому бачать (як сприймуть це, враховуючи попередні події щодо неї) у МВФ. А МВФ вважає, на скільки я розумію, що Гонтарєва на своїй посаді зробила все вірно, про що неодноразово заявлялося і ставилося у приклад.
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Это, Вы, пытаетесь объяснить человеку голосовавшего за клоуна? По моему - напрасный труд.
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гребанный мвф не разрешает, ни гонтареву,ни свинярчуков, ни главную свинью посадить- у них бартер- свыня крадет и все делает, что хочет мвф
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Эту идею распространяет Зеля. Он не хочет никого садить из корупционеров, а легче всего сказать, что ему МВФ запрещает это делать.
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Тот кого выше назвали "свыней" походу все купил. А тот, кто считал себя одним из самых гениальных евреев во вселенной, похоже начал доганять гениальность "схемы", и впал в истерику.
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Теория заговора. Ну-ну. Всемирное закулисье. Обычно такие мысли посещают людей с низким уровнем интеллекта. Люди хоть мало мальски "с головой" используют принцип "Бри́тва О́ккама", если вам это вообще о чем то говорит.
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Недолго мучилась старушка на електрических проводах.
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ктобы мог подумать что луТшую пьяную свиножабу будут покрывать в генитальной прокуратории.
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Если государтвенный чиновник после своей деятельности в Украине перезжает в Бртанию, однозначно его можно сажать без суда и следствия, потому что на свою зарплату в Украине он там не проживет.
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В Лондоне самое дорогое жилье в Европе.
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Шоб ты знал, она там работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики (London School of Economics (LSE). Консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики. Платят ей явно не в гривнах, так что на аренду "двушки" вполне хватает.
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Ты еще скабееву ну или кисилева процитируй утырок.
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Да сажать не только таких "летунов" нужно. Например, брать любого (!!!) судью или прокурора, положить на стол список и оценку всех его статков (дома, квартиры, машины и т.п.) и рядом положить ведомости про всю его зарплату за трудовую деятельность (бизнесои заниматься запрещено(!) и пусть объясняет, откуда это всё появилось, если ссылается на родственников, тоже самое делать и с родственниками, на которых он будет ссыласться. Если органы захотят доказать наворованное и заработанное не честным путем - докажут! Два дня назад народный депутат Дубинский ( бывший журналист!?) рассказывал о своих миллионах баксов, 24 квартирах, 17 машинах и издевательски усмехался , что мол это машины его мамы, которая любит ездить на Феррари при пенсии 1,5 тыс грн.
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Это всё прелюдии, Порося должен сидеть!
Слава Украине!
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Сходи на рынок, купи себе мозги. Хотя в твоем случае вряд ли поможет.
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Правильно. Вот главный злодей.
Не коломойский, который выводил огромнейшие деньги, и открыто призывает идти на поклон к путину. Забыть про 13000 погибших и убитых, замученных насмерть героев, запытанных, забитых до смерти. Убитого 16 летнего футболиста, сбитый самолёт, взорванный аэропорт и добитых моторолой киборгов. Это всё надо забыть и еще и заплатить комойскому. Потому что он не преступник, преступник-гонтарева.
Не перепутайте
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