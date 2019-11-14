 Справу проти Гонтаревої внесено в ЄРДР. Генпрокуратура приховує наявність кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, відповідну справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Процесуальний нагляд здійснює прокурор ГПУ Лукашенко О.О. (ЕРДР 12017000000001360 от 25.09.2017).
Нагадаємо, раніше джерела повідомили Цензор.НЕТ про те, що ГПУ підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій та першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій. Їх підозрюють у низці злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).
Пізніше Генпрокуратура заявила про те, що не готувала підозри Гонтаревій і Рожковій, а також, що не отримувала відповідні документи від органів досудового розслідування.
Зеленский віддає землю олігархам:
Андрій Новак - це не ринок, це захоплення -Гончарук.
В Англии или юлином 2х спальном номере - Гонтарева таки будет не против!!!!!
Следствие-работа тихая и последовательная.........
Все прекрасно понимают, что если тронуть (не собрав ВСЕ материалы) бывшего "преза" то в стране начнется такое...........)))
Второй человек в стране и один из главных министров - симпатики Порошенко. Это даёт ПП мощное лобби. Портнов, который безуспешно пытается посадить ПП на протяжении более чем полугода, истерит, что Рябошапка заморозил все дела против Порошенко, и вообще "токсичный Порошенко полностью пронизал в правительство и генпрокуратуру".
Кстати, недавно Гончарук оказал Порошенко дружественную услугу - помог ему протолкнуть в Раду Вятровича, взяв себе в помощники одну из депутаток "ЕС" и освободив место для Вятровича, который шёл в списке сразу за ней.
И ты мне после всего этого будешь втирать, что Пороха вот-вот посадят, нужно только немного подождать? С таким-то лобби и с таким количеством дружественных чиновников в новой власти?
Слава Украине!
Не коломойский, который выводил огромнейшие деньги, и открыто призывает идти на поклон к путину. Забыть про 13000 погибших и убитых, замученных насмерть героев, запытанных, забитых до смерти. Убитого 16 летнего футболиста, сбитый самолёт, взорванный аэропорт и добитых моторолой киборгов. Это всё надо забыть и еще и заплатить комойскому. Потому что он не преступник, преступник-гонтарева.
Не перепутайте