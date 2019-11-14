 Справу проти Гонтаревої внесено в ЄРДР. Генпрокуратура приховує наявність кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, відповідну справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Процесуальний нагляд здійснює прокурор ГПУ Лукашенко О.О. (ЕРДР 12017000000001360 от 25.09.2017).

Нагадаємо, раніше джерела повідомили Цензор.НЕТ про те, що ГПУ підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій та першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій. Їх підозрюють у низці злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).

Пізніше Генпрокуратура заявила про те, що не готувала підозри Гонтаревій і Рожковій, а також, що не отримувала відповідні документи від органів досудового розслідування.

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