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 Політика України
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 ГПУ приховує наявність кримінального провадження проти ексглави НБУ Гонтаревої, - джерело

Заява Генеральної прокуратури України про те, що вона не готувала підозри ексголові Національного банку Валерії Гонтаревій, не відповідає дійсності.

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах, відповідну справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Нагляд здійснює Генеральна прокуратура.

Нагадаємо, раніше джерела повідомили Цензор.НЕТ про те, що ГПУ підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій та першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій. Їх підозрюють у низці злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).

Пізніше Генпрокуратура заявила про те, що не готувала підозри Гонтаревій і Рожковій, а також, що не отримувала відповідні документи від органів досудового розслідування.

Також читайте: Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159694
 
 
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Зато ЕС уже грозит не дать денег Украине, научились у Байдена, если Беню не нагнут .
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https://www.youtube.com/watch?v=kpdkc9hx3Qo
Зеленский віддає землю олігархам:
Андрій Новак - це не ринок, це захоплення -Гончарук.
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Уголовное дело против Гонтаревой не просто должно существовать, оно должно быть на стадии запроса в Британию на экстрадицию ее в Украину. И уже тут, в теплых стенах Лукьяна разбираться с потужными и ришучими рехформами.
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Открою тебе большую тайну, что в ГПУ существует уголовное дело на заявителей.
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она должна сидеть, это знают все и она и народ
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Ну смотря где еще сидеть.....
В Англии или юлином 2х спальном номере - Гонтарева таки будет не против!!!!!
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Зеленский перед выборами обещал посадить в тюрьму Порошенка. На какой стадии это дело, сколько ещё ждать?
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Вот сейчас с окружением разберуться. Дождуться, когда фигуранты созреют на "сотрудничество со следствием"... Тут и наступит очередь "сивочолого!" Пятра Ляксеича))
Следствие-работа тихая и последовательная.........
Все прекрасно понимают, что если тронуть (не собрав ВСЕ материалы) бывшего "преза" то в стране начнется такое...........)))
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Одразу після зниження комунальних тарифів удвічі та підвищення платні вчителям до $4000. Раніше не можна. Терпіть.
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