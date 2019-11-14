 Процес розмінування в районі Петрівського та Богданівки буде завершено 20 листопада, - пресцентр штабу ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив начальник пресцентру штабу ООС Андрій Агєєв.

"За минулу добу на ділянці розмінування виявлено шість вибухонебезпечних предметів, обстежено 7 соток ділянки, працює 20 представників ДСНС. Для їхніх потреб залучено 8 одиниць спеціальної техніки", - повідомив Агеєв.

Він також нагадав, що до семи діб триватиме процес розмінування на ділянці №3, тож 20 листопада цей процес буде завершено.

"20 листопада о 12.00 відбудеться інформування Спостережною місією ОБСЄ про завершення очищення близько 146 га територій в районі Петрівського та Богданівки Донецької області", - розповів керівник пресцентру.

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Відповідаючи на запитання, чи тривають аналогічні роботи з розмінування з боку російсько-окупаційних військ, Агєєв зазначив: "Я в чергове наголошую, що ми отримуємо про це інформацію лише від представників ОБСЄ".

Стосовно перевірки якості робіт з розмінування з боку бойовиків він наголосив, що представники ОБСЄ щодня контролюють хід робіт за допомогою квадрокоптерів, спостерігають за перебігом робіт на різних ділянках.

Як повідомлялося, 9 листопада у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.

12 листопада спецмісія ОБСЄ отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. 13 листопада СММ ОБСЄ отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського

13 листопада розпочався етап розмінування визначеної ділянки №3.