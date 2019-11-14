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Все про:ДСНС (2132) розмінування (241) Агєєв (43) операція Об'єднаних сил (1766) розведення сил (82) Петрівське (25)

 Процес розмінування в районі Петрівського та Богданівки буде завершено 20 листопада, - пресцентр штабу ОС

До 20 листопада на ділянці розведення військ у районі Петрівського і Богданівки буде розміновано близько 146 га територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив начальник пресцентру штабу ООС Андрій Агєєв.

"За минулу добу на ділянці розмінування виявлено шість вибухонебезпечних предметів, обстежено 7 соток ділянки, працює 20 представників ДСНС. Для їхніх потреб залучено 8 одиниць спеціальної техніки", - повідомив Агеєв.

Він також нагадав, що до семи діб триватиме процес розмінування на ділянці №3, тож 20 листопада цей процес буде завершено.

"20 листопада о 12.00 відбудеться інформування Спостережною місією ОБСЄ про завершення очищення близько 146 га територій в районі Петрівського та Богданівки Донецької області", - розповів керівник пресцентру.

Дивіться також: Піротехніки ДСНС почали розмінування ділянки №3 Богданівка - Петрівське, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Відповідаючи на запитання, чи тривають аналогічні роботи з розмінування з боку російсько-окупаційних військ, Агєєв зазначив: "Я в чергове наголошую, що ми отримуємо про це інформацію лише від представників ОБСЄ".

Стосовно перевірки якості робіт з розмінування з боку бойовиків він наголосив, що представники ОБСЄ щодня контролюють хід робіт за допомогою квадрокоптерів, спостерігають за перебігом робіт на різних ділянках.

Як повідомлялося, 9 листопада у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.

12 листопада спецмісія ОБСЄ отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. 13 листопада СММ ОБСЄ отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського

13 листопада розпочався етап розмінування визначеної ділянки №3.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159690
 
 
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Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
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У нас есть датские инструкторы?
А пленные боевики?
вот датчане пусть и разминируют, так как делали это с пленными немецкими военнослужащими.
но эти слизни зассут боевиков заставлять разминировать, Рашка гаркнет - датчанин в собственные штаны харкнет(не ртом)

Пусть ОБСЕ разминирует, оно и так слепо, глухо и немо, так что - плюс-минус две ноги, или одна, им не повредит. Там кацапов просто много, а этому "добру" не привыкать бреньчать на гитаре в переходе и клянчить рублики на бухло.
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Що, падлюки,готуєте сперам безпечний шлях?
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Долго чухаетесь... "Та сторона" уже ножками сучит...
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Чмошников из обсе кацапотеррористы просто не пускают,куда им невыгодно. Ничего они там не разминируют. Зелю разводят,как лоха.
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Зачем проводить разминирование, чтобы сепары туда зашли.
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Вони вже на сепари, а наші люді. (Напольйон ІІ)
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