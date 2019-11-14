 Процес розмінування в районі Петрівського та Богданівки буде завершено 20 листопада, - пресцентр штабу ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив начальник пресцентру штабу ООС Андрій Агєєв.
"За минулу добу на ділянці розмінування виявлено шість вибухонебезпечних предметів, обстежено 7 соток ділянки, працює 20 представників ДСНС. Для їхніх потреб залучено 8 одиниць спеціальної техніки", - повідомив Агеєв.
Він також нагадав, що до семи діб триватиме процес розмінування на ділянці №3, тож 20 листопада цей процес буде завершено.
"20 листопада о 12.00 відбудеться інформування Спостережною місією ОБСЄ про завершення очищення близько 146 га територій в районі Петрівського та Богданівки Донецької області", - розповів керівник пресцентру.
Відповідаючи на запитання, чи тривають аналогічні роботи з розмінування з боку російсько-окупаційних військ, Агєєв зазначив: "Я в чергове наголошую, що ми отримуємо про це інформацію лише від представників ОБСЄ".
Стосовно перевірки якості робіт з розмінування з боку бойовиків він наголосив, що представники ОБСЄ щодня контролюють хід робіт за допомогою квадрокоптерів, спостерігають за перебігом робіт на різних ділянках.
Як повідомлялося, 9 листопада у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.
12 листопада спецмісія ОБСЄ отримала лист від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. 13 листопада СММ ОБСЄ отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського
13 листопада розпочався етап розмінування визначеної ділянки №3.
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Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
А пленные боевики?
вот датчане пусть и разминируют, так как делали это с пленными немецкими военнослужащими.
но эти слизни зассут боевиков заставлять разминировать, Рашка гаркнет - датчанин в собственные штаны харкнет(не ртом)
Пусть ОБСЕ разминирует, оно и так слепо, глухо и немо, так что - плюс-минус две ноги, или одна, им не повредит. Там кацапов просто много, а этому "добру" не привыкать бреньчать на гитаре в переходе и клянчить рублики на бухло.