 Суд ухвалив перший у Києві вирок за домашнє насильство, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.
Київська місцева прокуратура № 5 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 33-річного місцевого мешканця, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України).
За даними відомства, зловмисник умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Ці всі події відбувалися в однокімнатній квартирі в присутності малолітніх дітей.
До цього, із січня по жовтень 2019 року, чоловік 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст.173-2 КУпАП), проте складені адмінпротоколи не вплинули на підозрюваного і не змінили його поведінку стосовно дружини.
За результатами судового розгляду Оболонським районним судом м. Києва зловмисника засуджено до 3 місяців арешту та взято під варту у залі суду.
"Це перший вирок у місті Києві за домашнє насилля", - йдеться в повідомленні.
Я бы это цитировал как главный признак того шо в Европу, как Беня говорит, нас никогда не примут.
Это реально ужас - в целом Киеве, оказывается, все мужики не бьют своих баб шо даже первый приговор АЖ на 3 месяца ареста - сенсация?
То есть "путь в Европу" - это фарс. И даже только по одной этой причине. И мона хоть скока гей-парадов проводить, но они лучше примут нигеров, чем белых(нигеров).
Реально не подумал бы что \\\\\\\\"Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3159688\\\\
Как читал - мужик 100кг. убивал буквально жену, в совке годами, а та нечаянно вырвала нож один раз и надрезала, так посадили. Хотя налицо было просто шо надо оправдать.
Сколько таких случаев то? дикари да и только(мы для нормальных людей)
😁