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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6781) насилля (99) прокуратура (1966)

 Суд ухвалив перший у Києві вирок за домашнє насильство, - прокуратура

Чоловіка, який систематично знущався з дружини, засудили до 3 місяців арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.

Київська місцева прокуратура № 5 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 33-річного місцевого мешканця, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України).

За даними відомства, зловмисник умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Ці всі події відбувалися в однокімнатній квартирі в присутності малолітніх дітей.

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До цього, із січня по жовтень 2019 року, чоловік 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст.173-2 КУпАП), проте складені адмінпротоколи не вплинули на підозрюваного і не змінили його поведінку стосовно дружини.

За результатами судового розгляду Оболонським районним судом м. Києва зловмисника засуджено до 3 місяців арешту та взято під варту у залі суду.

"Це перший вирок у місті Києві за домашнє насилля", - йдеться в повідомленні.

Суд ухвалив перший у Києві вирок за домашнє насильство, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159688
 
 
 Топ коментарі
 
Просто до свадьбы она думала что "самый крутой пацан на раене" будет такой же классный отец и муж
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ну если бы убил, то может годик бы дали, он же не нацик, таким больше 3 месяцев не дают.
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Три месяца?! Он выйдет через 3 месяца и её убьет. А почему не на 3 года хотя бы?
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Три месяца тюрьмы - это очень мало за систематическое насилие.Это практически ничего. Если давать срок, то 3 года минимум.За 3 года можно развестись и переехать куда -нибудь, где муж психопат ее не достанет. За 3 мес. это трудно сделать. И еще тут интересная вещь - почему эта женщина позволяет над собой систематически издеваться? Ее родители на мусорке нашли? За нее некому заступиться? Ей собственная жизнь не дорога? Тут конечно психические проблемы у обоих супругов.
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Согасен. Мало. Но это первый приговор. Нельзя сразу давать большие сроки, так как многие просто не в курсе такого закона. Пройдет время и все нормализуется, для этого и есть поправки в законы и уК
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Многие не в курсе? Пусть рекламу по ТВ пустят , нашли проблему.Закон не должен учитывать того факта, что его могут не знать и незнание не дает право уйти от ответственности.
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Ну вот же ж... Или по вашему статья на новостном ресурсе это не реклама?
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ну если бы убил, то может годик бы дали, он же не нацик, таким больше 3 месяцев не дают.
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Просто до свадьбы она думала что "самый крутой пацан на раене" будет такой же классный отец и муж
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До этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене. Источник: https://censor.net.ua/n3159688\\\\\\\\\\\

Я бы это цитировал как главный признак того шо в Европу, как Беня говорит, нас никогда не примут.
Это реально ужас - в целом Киеве, оказывается, все мужики не бьют своих баб шо даже первый приговор АЖ на 3 месяца ареста - сенсация?

То есть "путь в Европу" - это фарс. И даже только по одной этой причине. И мона хоть скока гей-парадов проводить, но они лучше примут нигеров, чем белых(нигеров).
Реально не подумал бы что \\\\\\\\"Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3159688\\\\

Как читал - мужик 100кг. убивал буквально жену, в совке годами, а та нечаянно вырвала нож один раз и надрезала, так посадили. Хотя налицо было просто шо надо оправдать.

Сколько таких случаев то? дикари да и только(мы для нормальных людей)
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Моск теще выносить тоже насилийо??
😁
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