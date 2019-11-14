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 Політика України
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Все про:Арахамія (127) Алякін Олексій (2) Слуга народу (473) Скороход Анна (1)

 Я виноситиму рішення про виключення Скороход із фракції, а з її чоловіком нехай працюють правоохоронні органи, - Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анну Скороход виключать з фракції, а її чоловіком Олексієм Алякіним займуться правоохоронні органи за погрози депутатам профільного комітету з енергетики.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Я знав, що є така стрьомного вигляду людина в розшуку. За правоохоронні органи ми не маємо права втручатися, нехай вони працюють. Що стосується самої пані Скороход, я буду виносити рішення про виключення її з фракції, тому що немає ніякого сенсу перебувати у фракції і не підтримувати жодного рішення. Навіщо вона нам у фракції?" - сказав депутат, назвавши Скороход також "пані окрема думка", - сказав він.

Арахамія впевнений, що необхідно провести засідання фракції якнайшвидше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП

"По-хорошому, сьогодні потрібно зібрати фракцію і винести рішення. Але невідомо, коли ми сьогодні закінчимо (роботу в Раді. - Ред.)", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії

Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159687
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь виноват не Петя, теперь виновата Скороход. Зебилы срочно меняйте методички Я буду выносить решение об исключении Скороход из фракции, а с ее мужем пусть работают правоохранительные органы, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9109
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Им не нужно ничего менять. Каждый уважающий себя зебил понимает, что Скороход продалась Пете...)
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Теперь виноват не Петя, теперь виновата Скороход. Зебилы срочно меняйте методички Я буду выносить решение об исключении Скороход из фракции, а с ее мужем пусть работают правоохранительные органы, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9109
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Им не нужно ничего менять. Каждый уважающий себя зебил понимает, что Скороход продалась Пете...)
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Арахамия видимо будет следующим, кого обвинят во всех бедах и проблемах. Большевики такую систему отработали еще сто лет назад
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петя дал украинское гражданство фуксу и его подельнику фсбешнику алякину- мужу скороход
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Да. Ведь совравши, впрочем для зелюдей - "это кардинально что-то меняет?" Нет.
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а так значит петушарий всегда прав когда ищет неправду в мелочах
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ну я неуважаю ни петушария ни рошенобоха
я уважаю Украину Я виноситиму рішення про виключення Скороход із фракції, а з її чоловіком нехай працюють правоохоронні органи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1987
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... а Зе гражданство отменил ? Или пол-года он был своим, а потом "бац" и стал фсбешником.
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дело против алякина конец схем фукса логика не,не слышали?
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Схемы Коломойского в упор не видим ? Логика и зебил понятия не совместимые.
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видим схемы рошена - им 20 лет
он известный потомственный вор в законе - это да видим прекрасно
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Менше треба хлебтати, кончений. Якому "фсбешнику"? Він має будівельний бізнес в Борисполі. А ти, мудак, знай міру, чи в тебе "бєлочка"?
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В 2013 году Алякин объявил себя банкротом. А его задолженности перед кредиторами на тот момент достигли 500 миллионов рублей.
Обвинял Алякина в мошенничестве и его бывший бизнес-партнер, известный бизнесмен Сергей Полонский. Согласно обвинениям Полонского, Алякин вывел из его компании Potok средства и недвижимое имущество на общую сумму более 2 миллиардов рублей.
Впрочем, этой истории претензии российской судебной системы к Алякину не касались. В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест по обвинению в якобы организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. Подельники Алякина уже получили сроки и отбывают наказания.
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Недавно СМИ облетело видео с плачущим депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анной Скороход. А уже 2 ноября она пришла на эфир программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина" вопреки запрещающему решению фракции. Вместе с Анной на эфир явился и бизнесмен Алексей Алякин, которого СМИ осторожно упоминают, как ее гражданского мужа. Это "секрет Полишинеля", однако об этом позднее. Отметим, что Алякин впервые за долгое время появился на телевидении, и тому есть веские причины. Кто же такой Алексей Алякин? Украинцы узнали об Алякине после его задержания в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. Речь шла об экстрадиции гражданина РФ. Однако все оказалось не так просто. История была громкой. И большую роль в защите Алякина сыграла сотрудница его компании, впоследствии ставшая его супругой, а затем - и депутатом от партии "Слуга народа". Источники утверждают, что "продвижение" гражданской жены проспонсировал именно Алякин - сделав таким образом себе страховку от "наездов".
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И я повторюсь: с таким бекграундом она бы сидела молча еще 5 лет. Поэтому расскажи это где-нибудь в джунглях, бот позорный.
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«Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью». Словарь жены инженера Щукина состоял в основном из таких словечек, как «знаменито», «мрак», «жуть», «парниша», «таксо» и т. п., которые адекватно отражали ее внутренний мир
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Словарь зебота составляет зеро слов, т.к. в двух постах он умудрился не написать ни одного своего слова.
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всюди ти свої змістовні пости "вкл", а може час їх "викл"?
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Цікаво скільки цей московит забашляв зеленим за депутатський мандат для своєї конкубіни.
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***** свої гроші. Та що з тебе візьмеш, хто буде "наезжать" на того, хто має тільки диван та комп.
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З чого ти вирішив, що він "московит"? Скоріше, якийсь нацмен.
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Політики - публічні люди. Рахувати їхні гроші має право будь-який українець. Не хочете аби ваші гроші рахували - не лізьте в політику.
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Надо же какой хороший человек

Вот почему как ни вонь, так следы ведут в рашку
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Такої воні, як в Україні у передвиборчу кампанію проти експрезидента Порошенка, не було ще в світі. Це воняла 5-а колона, до якої належить і "слуга народа".
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75% избирателей это «пятая колонна которая воняет»? 😂😂😂
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Все может быть, но зачем, спрашивается, понабирали тогда жен бандитов, случайных людей, впрочем, там 90% таких
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Зе реально ведет страну к диктатуре. Ни у него, ни у того сброда, который он привел в Раду иного шанса удержать власть нет!
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скороход ты чтоле? хватит ныть Я буду выносить решение об исключении Скороход из фракции, а с ее мужем пусть работают правоохранительные органы, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9346
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А прошлые были лучше? 😁 имхо сейчас лучше
И то что эти моменты постоянно засвечиваются, как раз свидетельствует о том, что процесс излечения начался

Раньше все это втихую шуршанием по углам решалось. Смысл быть в партии СН если ты не поддерживаешь ни одного их решения?
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А какой смысл там держать 259 тел (плюс помощники), если за малейшее несогласие- гарантированный вылет из фракции, партии и ВР? Пускай узаконят кнопкодавство и арахноид сам бегает и нажимает за всю фракцию СН. У арахноидов лап много, он справится.
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Эх..Был бы жив Чечетов,он бы дал пару мастер-классов Агрохимии по дирижированию голосованием зеленого стада,а то так вся зеленая отара разбредется.Вот что значит в Трускавце занятия прогуливать.
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Прошлых давным-давно нет...Теперь нынешние...Еще хуже прошлых. С трускавецкими дипломами Я виноситиму рішення про виключення Скороход із фракції, а з її чоловіком нехай працюють правоохоронні органи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5630
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Прошу всіх, хто може відмовитись від пляшки пива або горнятка кави заради захисту тих, хто захищав наш мирний сон ! Потрібні гроші на адвокатів для бойового генерала Дмитрий Марченко, полковника Сергія Почтаренка, підполковника Міхаїла Камарянського, підполковника Василія Саковець та капітана Ольги Капінус!
Приват
5168 7422 3235 9947
Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
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парламент не место для дискуссий (с)

пора уже фракции шмаркли разваливаться
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богданчик бы тут пидмогнул. достаточно и телефона Я буду выносить решение об исключении Скороход из фракции, а с ее мужем пусть работают правоохранительные органы, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4794
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Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции? Источник: https://censor.net.ua/n3159687

Реально ни одного? Тогда правильно
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Да, правильно, и это называетсе диктатура. Я виноситиму рішення про виключення Скороход із фракції, а з її чоловіком нехай працюють правоохоронні органи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9812
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А вот сейчас доходим до самого интересного: у Алексея Алякина есть родной брат Андрей Алякин. На протяжении двух десятков лет он работал в Центральном Банке РФ. В 2010м году покинув ряди Центрального Банка он перешел в государственный банк "Россельхозбанк", заняв должность заместителя председателя правления РСХБ Дмитрия Патрушева - сына бывшего директора ФСБ а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Именно Николая Патрушева, в узких кругах РФ, считают покровителем семейства Алякиных.
Что, в свою очередь, объясняет и бизнес партнерство Алякина с ФСБшниками, и волшебную возможность в 22 года приобретать банки, и слепость правоохранителей РФ при проворачивании своей аферы.
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Емм, а в зе-команді хіба не сліпота? Чим вони дивилися, коли її кандидаткою висували, а?
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В кеш долларами эти слуги урода смотрели,как обычно.
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петя медведчука 5 років в упор не бачив а тут якась скороход
щоб розгрести коррупційне сміття яке збиралося 28 років.....
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Ну так слуги народу ж ішли у владу, як відповідальні нові політики, кращі за минулих. Хіба не так?
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річ не у політиках навіть у сша крадуть річ у системі покарання за це.....
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Щоб менше крали, треба перестрахуватися заздалегіжь - не брати кандидатів з корупційними ризиками...
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А також не брати у списки осіб, чиї близькі росіяни чи осіб, які народилися в Рашці (Буймістер, наприклад).
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Выносят вопрос на обсуждение. А тут сразу решение.
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После твоего заявления с ней тоже должны работать органы!
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Алякин, Скороход, Шуфрич,Ирина Геращенко и Юлия Тимошенко - одно полукриминальное кодло, - доказательств предостаточною Решением фракции набейте Алякину шишку на лбу размером с футбольный мяч, остальные разбегутся.
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Тест: россия(параша) будет уничтожена а путин будет повешен. Русские (кацапы) станут рабами китайцев, медведчук будет депортирован а портнов будет сидеть в тюрьме ,все верно?
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Гена новожилов - пацак запоребриковый на зарплате в ФСБ
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ВСЕ ВЕРНО! Только Медведчук застрелится, а Пыню отравят по его же просьбе, - застрелиться он не сможет, потому что моль.
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Да, отп....... нужно всех, по-хорошему никто не понимает.
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гЭня! Идите на ..... . Вообщем пешеходный тур по запоребрику
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Беня-Зеля-Баклан-Богдан -одно полукриминальное кодло, - доказательств предостаточною
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А как же Яременко после скандала? А как же Дубинский со своим автопарком? а как же хам Бужанский со своими сепарскими взглядами? а как же те комитетчики, шо полиграфом отмазали? а как насчет тех кто копкодавил? а шо там тока Скороход не голосует? уж набежало человек 20 кого можно вігонять, если біть последовательніми...
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слышь ты ватная псина - она для начала женщина и Народный депутат Украины. А дура - эта та которая родила такое чмо.
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Да по мне хоть КОЗА, она депутат и не х....... прыгать выше головы. Знала куда ее берут, вот тебе и чмо. Да еще с таким гражданским мужем, родит БАЙСТРЮКА.
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Низко и подло. ей больше верят как самостоятельной личности чем челяди сороса.
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"Я буду выносить решение об исключении Скороход из фракции, а с ее мужем пусть работают правоохранительные органы" - а того который живёт с семьёй на Кипре и в Киеве табаком торгует тоже будете исключать?
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А мне интересно вот этот пи..р, пардон, типа лидер партии "Халдей урода", и снова пардон типа "слуга народа", рожденный и выросший в Краснодарском крае Параши, он АРА или ХАМ? Или АраХАМия?
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Монолитность зеленой секты продержалась не долго. Не нужно было брать в список "всех подряд".
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Одна-дві члєнкіні поки що погоди не зроблять. А от коли почнуть групами відвалюватися мажоритарники...
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Лучше "самоисключиться" всей фракции.Будет меньше штормить страну.
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Хай вже жеруть один-одного. Для Арахамії, Зебзденського та всіх причетних Зелупків буде колись і своя шконка...
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"Слуги" задовільняють свою маньку "посадіть" мазохізмом. Садять один одного
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Я не оправдываю ее мужа он со стремным прошлым,просто удивляет формулировка ГПУ задержала за запросом россии,почему вы кацапам агрессору потураете,сколько замордованных там, и заключенных буквально в заложниках, по политических мотивам, в Крыму в том числе,ваше просьбы выдать невинных людей,игнорятся кацапами а вы за ее запросу исполняете
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"нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения"
Слуга Урода как обычно нагло ЛЖЕТ.
причем, даже тогда, когда это проверить не легко, а ОЧЕНЬ ЛЕГКО:

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Слышал ее на канале Кривой. Туповата и несет порохоботскую хрень
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Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп Я виноситиму рішення про виключення Скороход із фракції, а з її чоловіком нехай працюють правоохоронні органи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 205

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...

Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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Давайте долгожданный закон об отзыве проститутов, и чистить раду от гавнюков пора! Хотя представляю какую волну фекалий рыгосоя поднимет Я виноситиму рішення про виключення Скороход із фракції, а з її чоловіком нехай працюють правоохоронні органи, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9007 но это лично меня всегда радует ибо значит всё идет perfectly!!!
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