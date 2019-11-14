 Я виноситиму рішення про виключення Скороход із фракції, а з її чоловіком нехай працюють правоохоронні органи, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Я знав, що є така стрьомного вигляду людина в розшуку. За правоохоронні органи ми не маємо права втручатися, нехай вони працюють. Що стосується самої пані Скороход, я буду виносити рішення про виключення її з фракції, тому що немає ніякого сенсу перебувати у фракції і не підтримувати жодного рішення. Навіщо вона нам у фракції?" - сказав депутат, назвавши Скороход також "пані окрема думка", - сказав він.
Арахамія впевнений, що необхідно провести засідання фракції якнайшвидше.
"По-хорошому, сьогодні потрібно зібрати фракцію і винести рішення. Але невідомо, коли ми сьогодні закінчимо (роботу в Раді. - Ред.)", - сказав Арахамія.
Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно". Також вона повідомила про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП: "Мені говорили не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.
НАБУ берется за Коломойского. Врага Порошенко выдают из Испании
я уважаю Украину
Фукс и Кацуба без конкурса получили месторождения газа в Полтавской области
02.11.18 08:36
он известный потомственный вор в законе - это да видим прекрасно
Обвинял Алякина в мошенничестве и его бывший бизнес-партнер, известный бизнесмен Сергей Полонский. Согласно обвинениям Полонского, Алякин вывел из его компании Potok средства и недвижимое имущество на общую сумму более 2 миллиардов рублей.
Впрочем, этой истории претензии российской судебной системы к Алякину не касались. В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест по обвинению в якобы организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. Подельники Алякина уже получили сроки и отбывают наказания.
Вот почему как ни вонь, так следы ведут в рашку
И то что эти моменты постоянно засвечиваются, как раз свидетельствует о том, что процесс излечения начался
Раньше все это втихую шуршанием по углам решалось. Смысл быть в партии СН если ты не поддерживаешь ни одного их решения?
Приват
5168 7422 3235 9947
Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
пора уже фракции шмаркли разваливаться
Реально ни одного? Тогда правильно
Что, в свою очередь, объясняет и бизнес партнерство Алякина с ФСБшниками, и волшебную возможность в 22 года приобретать банки, и слепость правоохранителей РФ при проворачивании своей аферы.
щоб розгрести коррупційне сміття яке збиралося 28 років.....
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
Слуга Урода как обычно нагло ЛЖЕТ.
причем, даже тогда, когда это проверить не легко, а ОЧЕНЬ ЛЕГКО:
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0