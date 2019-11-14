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 Київські новини, За кордоном
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 JIT опублікувала факти контролю терористів "ДНР" Кремлем під час атаки на МН17: "Прибувають люди від Шойгу. Місцевих командирів викидають нах#й". АУДІО

Міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 опублікувала докази прямого контролю донецьких бойовиків російськими кураторами влітку 2014 року. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"JIT надає переконливі докази того, що Кремль безпосередньо контролював військові дії і поставки зброї бойовикам на Донбасі на початку липня 2014 року. Це означає, що ланцюжок військового командування в контексті кримінальної відповідальності за збитий лайнер тепер веде аж до Кремля", - написав він.

Грозєв також дає посилання на озвучені JIT факти.

"У JIT, однак, є підстави припускати, що насправді вони (ватажки терористів. - Ред.) отримували вказівки з Російської Федерації. JIT провела розмови з кількома свідками, які були членами "ДНР" улітку 2014 року. Ці свідки заявили, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації", - стверджують експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми могли роками тримати Цемаха, який не сказав би слідчим ні слова більше, - Баканов

За їхніми словами, свідчення терористів підтверджуються телефонними розмовами, які були записані в той самий час.

У своїй розмові зі знайомим 3 липня 2014 року о 17:30:15, Бородай підтверджує, що він виконує вказівки з російської сторони:

Бородай (6:02 на записі): Ну, у Вас далекосяжні плани, а у мене - ні. Я виконую накази і захищаю інтереси лише однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все.

Також читайте: У справі MH17 можуть з'явитися нові підозрювані, - засновник Bellingcat Гіґґінс

В іншій розмові на початку липня 2014 року член "ДНР" повідомляє місцевому командиру, що "прибудуть люди з повноваженнями від Шойгу (міністр оборони Росії. - Ред.)". За словами члена "ДНР", ці люди "викидають нах*й місцевих польових командирів з підрозділів", а "москвичі" приймуть командування.

1 липня 2014 року о 22:08:05 бойовику з позивним Монгол (A) +380951267673 телефонує невідома особа (B) +380509133442.

B: Як комендант Макіївки я б хотів дізнатися. Я б хотів дізнатися, до чого ми йдемо.

A: Ми йдемо до єдиноначальності. Сюди прибувають люди з повноваженнями від Шойгу, і всіх місцевих польових командирів викидають нах*й з підрозділів...

B: Угу.

A: …і очолюють москвичі (...)

Б: (...) Мене цікавить, коли тоді це буде, щоб я знав, кому мені потрібно буде підпорядковуватися бл**ь.

A: Ти будеш підпорядковуватися міністру оборони. (...) Міністру оборони ДНР.

(...) Ні, міністр оборони у нас - Стрєлков, а головнокомандувач військами - як президент або прем'єр-міністр у всіх країнах - це Бородай.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159683
 
   
 Топ коментарі
 
.....)))))министр ОБОРОНЫ , ПРЕЗИДЕНТ , ПРЕМЬЕР ))))))))) ЛУГАНДОНИЯ НЕДОНОШЕННАЯ вот вы кто , утырки ОПУЩЕННЫЕ !!!
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Чем ближе к суду , а до марта осталось недолго , тем интереснее! Вот уже фамилия Шойгу вспльіла...
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Уже помогли этому человеку...Беня уже превратился в российского кризис-менеджера..
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.....)))))министр ОБОРОНЫ , ПРЕЗИДЕНТ , ПРЕМЬЕР ))))))))) ЛУГАНДОНИЯ НЕДОНОШЕННАЯ вот вы кто , утырки ОПУЩЕННЫЕ !!!
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Да с 14 года всем понятно, что самолет сбил Кремль и хотел это преступление повесить на Украину. Все было запланировано и продумано, но как всегда обос-ались.
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А про Коломойского верно, его сделали давно своим другом кацапы.Он служит кацапам через Зеленского и если Зеля его не посадит, то их посадят рано или поздно обоих за госизмену. ЕС уже давно предупреждает Зеленского, чтобы он избавился от Коломойского и его влияния на политику. Поэтому Коломойский и поет, что Украине все равно не вступить в ЕС и НАТО и нужно мириться с агрессором. Все ясно и понятно.
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запланировано было сбить транспортник, а после него - самолет аэрофлота, преподнесенный как месть кровавой фашистской хунты миролюбивому мышебратскому народу. но после того как транспортник не появился шото пошло не так.
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Ви можете навести час на запису, де тут ВЗАГАЛІ була мова про «Боїнг» ?
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издец подкрадывается медленно, незаметно, но неуклонно к )(уйлу и его шестеркам JIT опубликовала факты контроля террористов "ДНР" Кремлем во время атаки на МН17: "Прибывают люди от Шойгу. Местных командиров выкидывают нах#й" - Цензор.НЕТ 6442
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Чем ближе к суду , а до марта осталось недолго , тем интереснее! Вот уже фамилия Шойгу вспльіла...
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Даже в федерації Буки не можуть роз'їзжати самі по собі, а ланцюг командування веде до Шойгу.
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Вот же,блеать сенсация. Глядишь,так немчура от СП-2 откажется,а макрон перестанет вербально (пока) отсасывать путлеру.
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Щось наплутали.
Тут не про «Боїнг»
Тут домовляються щодо Донецьких і Дніпропетровських.

Початок 03:40
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ублюдки донецкие
только двусотить эти нечистоты.никаких переговоров
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зато некто петя размовлял, шо у него имеется план бэ
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Мова як раз не про пєтю, а про бєню.
Початок з 03:40
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Момент істини, початок війни на Сході, подається, (з 03:40 хвилини запису), як розборки між донецькими урками і дніпропетровськими євреями.
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Війна почалась бо комусь не дали карту привату? Співрозмовник чітко відповідає, що його цікавлять інтереси федерації, тобто йому потрібна війна.
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Уже помогли этому человеку...Беня уже превратился в российского кризис-менеджера..
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Донецкие жлобы порешали с днепровскими евреями
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Вот так вот: Бєня в 2014 з сєпарами не домовився, тепер кацапам ціну виставив у 100 лярдів.
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2 разговора - 2 ******. 1-й "сказочник", такие лопухи вечно летают в облаках и не могут выразить нормально свою мысль, мнят себя ***** умными, на деле, как доказывает опыт, такие обычно вместо действий теряются в рассуждениях, строят теории и переоценивают свою значимость. 2-й "**********" - типаж зама военкома или зампотыла, такой себе фамильярный решала-********, каши ты с ним не сваришь, но наслушаешься, как и от первого, выше крыши. Командование так называемого "ДНР" скорее всего из кадровых силовиков оставило именно подобный низкосортный мусор, подобные экземпляры обычно любят побухать и *********, на большее они не годны
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А де ви на м'ясокомбінатах бачили бійців тварин, інтелектуалів?
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Я не пойму, для кого эта новость? О том, что русня начала войну это не секрет для свидомого украинца. Новость для ватных зебилов? Да им пох. Для европейцев? Аналогично.
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