 Рада ухвалила Держбюджет-2020. ВІДЕО(оновлено)

За відповідне рішення проголосували 280 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Це найраніше (за датою) ухвалення бюджету в історії незалежної України. Попередній "рекорд" належав Держбюджету на 2019 рік, який був ухвалений 23 листопада.

Доходи Держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень.

Дефіцит Держбюджету-2020 становитиме 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень (в першому читанні дефіцит Держбюджету пропонувався на рівні 95,131 млрд гривень).

Також читайте: Більшість обіцянок до другого читання бюджету-2020 не були виконані, "Голос" утримається, - Цабаль

Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми із забезпечення шкіл необхідним обладнанням буде 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення - 3,8 млрд гривень.

Граничний розмір держборгу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд гривень і 45,3% прогнозованого ВВП.

Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, в тому числі погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.

Основою для розрахунку показників проєкту Державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень.