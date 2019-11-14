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 Політика України
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Все про:ВР (6070) держбюджет (265)

 Рада ухвалила Держбюджет-2020. ВІДЕО(оновлено)

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

За відповідне рішення проголосували 280 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Це найраніше (за датою) ухвалення бюджету в історії незалежної України. Попередній "рекорд" належав Держбюджету на 2019 рік, який був ухвалений 23 листопада.

Доходи Держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень.

Дефіцит Держбюджету-2020 становитиме 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень (в першому читанні дефіцит Держбюджету пропонувався на рівні 95,131 млрд гривень).

Також читайте: Більшість обіцянок до другого читання бюджету-2020 не були виконані, "Голос" утримається, - Цабаль

Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми із забезпечення шкіл необхідним обладнанням буде 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення - 3,8 млрд гривень.

Граничний розмір держборгу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд гривень і 45,3% прогнозованого ВВП.

Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, в тому числі погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.

Основою для розрахунку показників проєкту Державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159682
 
 
 Топ коментарі
 
больше всего меня интересует финансирование сектора обороны и ВПК..
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походу, Петр Алексеевич оторвал тебе тестикулы, а ты продолжаешь по ним грустить..
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уряяяяя!
а що з недовиконанням бюджету 2019 у четвертому кварталі?
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больше всего меня интересует финансирование сектора обороны и ВПК..
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Главное что Пётрляксеич уже не запустит в эти части бюджета свою мародёрскую руку.
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походу, Петр Алексеевич оторвал тебе тестикулы, а ты продолжаешь по ним грустить..
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Неа. Петраляксеича оторвали от бюджета. И он поэтому грустит так, как будто ему оторвали тестикулы. Вам оттуда виднее за работой. А ну гляньте ниже - они на месте?
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уряяяяя!
а що з недовиконанням бюджету 2019 у четвертому кварталі?
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странно что после гроси чтото осталось - не пошло на трусняки и стратегии)))
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Поле принятия рынка земли, стало понятно , что бюджет для них не проблемма. Только вот , что хорошего от их зеленого турборежима, если везде дыры.
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Обсяг державного боргу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 282,1 млрд грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 120,3 млрд грн, державного внутрішнього боргу - 161,9 млрд грн. На платежі з обслуговування державного боргу на 2020 рік передбачено 141,5 млрд грн.
Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.
У 2020 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року - 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2189 грн. Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 грн, з 1 липня - 1859 грн, з 1 грудня - 1921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 грн, з 1 липня - 2318 грн, з 1 грудня - 2395 грн.
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аха - как у пеци - жить по новому - с бпп и в израиле)))
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Уряд пропонує встановити витрати на оборону і безпеку в розмірі 5,45% від ВВП, або 245,8 млрд грн, що є найбільшою сумою за часів незалежності України.



Сливают Украину, суки... Верните нам мародёра..!! Хотим как при мародёре...
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Чувак, не заметил, как выросли цены на ВСЕ!!! при Пейсатом??? Фактические расходы на оборону будут меньше, чем при "мародере"
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Из них только 136 млрд. хотят пустить на оборону, 113 морд. бюджет обороны.
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На храмы субсидий достаточно?
А не то - Путин нападет, совсем "гореть вечно " будем

Главное что Аваков не в обиде. Надо еще для МВД истребителей закупить(ну, типо заблудших грибников искать и отгонять от них волков) ))
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Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 4008

Бугага. Евробляхеры отстегивали Дубинскому. "Мама любит скорость" или ***************. Зеленский, где блеать посадки? Ярошевич дает показания


https://www.youtube.com/watch?v=AMsnZdNWVFU&feature=emb_logo

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Все равно будет "Порох виноват" - вот увидите!

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Таки встигли за 2 години. Ай мАлАдцА ! Зарплати вчителів вже зашкалюють, чи як?
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Із запізненням, але все одно значно швидше, ніж це робили всі попередники. Дуже добре відобразиться на їх рейтингу, принаймні до того часу, доки не стане зрозуміло, що саме і як там поділено.
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Огляд української економіки. "Хуже нє будєт", ага)))

Українські промисловці погіршили очікування.
Випереджальні індикатори, свідчать про уповільнення української економіки.
Індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019р., знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 відсоткових пункти, і становить мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 п. п. і становить мінус 5,1%.

- Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Нацбанк, у жовтні 2019р знизився на 4,3 в.п. до позначки 52,3 п.

- Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в жовтні скоротився на 8,532 млрд грн або на 13,8%.
на 1 жовтня - 61,618 млрд грн.
на 1 листопада - 53,086 млрд грн.

- Оборот роздрібної торгівлі в Україні в вересні 2019р у порівнянні з серпнем цього року скоротився на 3,3%.

- Зовнішня торгівля молочними продуктами у вересні показала скорочення на 21,3%.

- Українські металурги в вересні скоротили виробництво сталі на 2,3%.

- Портфель ОВДП у власності нерезидентів збільшився до 100,99 млрд грн.

- Сума вкладів фізичних осіб у вересні зменшилась на 4,6 млрд грн.

- У жовтні державний бюджет недовиконаний за доходами на 7,8 млрд грн.

- IKEA не буде відкривати завод на Львівщині.

Влад Пономар
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А у нас уже новое правительство! Быстренько-быстренько подобрали и утвердили новое (новое,потому что эти еще не успели обворовывать страну,у них еще все впереди) правительство. Я Вам когда-то говорил,что соССиалисты скинут правительство Санду и опираясь на некоторые ошейники из демократической партии назначат свое правительство. Я в одном ошибся. Депутаты из демократической партии в ПОЛНОМ СОСТАВЕ проголосовали за это правительство!Точно так же сдали страну соССиалистам,как в конце 90-х сдали страну комМУнистам.Молодежь,которая не пришла голосовать,получит себе будущее! PS "Наш" президент уже говорит о том что люди должны чувствовать себя в безопасности,-простыми словами-надо закручивать гайки.PS PS Если украинцы запретят "нашей" новой власти пересекать территорию Украины по земле,воде и воздуху,-то от меня возмущение не услышите.
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Несколько штрихов-большая часть "новых" министров,это советники Додона. Сам Кику из с.Пыржолтень Каларашского р-на.(односельчанин бывшего премьера И.Стурза).Преемственность,пля...
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Не смотря на недоработки ,в целом для государства, принятие Госбюджета -это позитивный сигнал для економики.
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Давайте зразу про головне: яка зарплата у вчителів буде?
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Ну Вы и шалунишка! Вы же прекрасно знаете,что зарплата учителей будет 4000 Евро,-зачем притворяетесь? Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 1615
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а порохобох против ))
без него как без воды и не туды и не сюды Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 9222 Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 9222 Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 9222
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