 Рада ухвалила Держбюджет-2020. ВІДЕО(оновлено)

За відповідне рішення проголосували 280 нардепів, передає Цензор.НЕТ.
Це найраніше (за датою) ухвалення бюджету в історії незалежної України. Попередній "рекорд" належав Держбюджету на 2019 рік, який був ухвалений 23 листопада.
Доходи Держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень.
Дефіцит Держбюджету-2020 становитиме 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень (в першому читанні дефіцит Держбюджету пропонувався на рівні 95,131 млрд гривень).
Субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми із забезпечення шкіл необхідним обладнанням буде 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення - 3,8 млрд гривень.
Граничний розмір держборгу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд гривень і 45,3% прогнозованого ВВП.
Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, в тому числі погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.
Основою для розрахунку показників проєкту Державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень.
а що з недовиконанням бюджету 2019 у четвертому кварталі?
Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.
У 2020 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року - 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2189 грн. Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 грн, з 1 липня - 1859 грн, з 1 грудня - 1921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 грн, з 1 липня - 2318 грн, з 1 грудня - 2395 грн.
Сливают Украину, суки... Верните нам мародёра..!! Хотим как при мародёре...
А не то - Путин нападет, совсем "гореть вечно " будем
Главное что Аваков не в обиде. Надо еще для МВД истребителей закупить(ну, типо заблудших грибников искать и отгонять от них волков) ))
Бугага. Евробляхеры отстегивали Дубинскому. "Мама любит скорость" или ***************. Зеленский, где блеать посадки? Ярошевич дает показания
https://www.youtube.com/watch?v=AMsnZdNWVFU&feature=emb_logo
Українські промисловці погіршили очікування.
Випереджальні індикатори, свідчать про уповільнення української економіки.
Індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019р., знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 відсоткових пункти, і становить мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 п. п. і становить мінус 5,1%.
- Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Нацбанк, у жовтні 2019р знизився на 4,3 в.п. до позначки 52,3 п.
- Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в жовтні скоротився на 8,532 млрд грн або на 13,8%.
на 1 жовтня - 61,618 млрд грн.
на 1 листопада - 53,086 млрд грн.
- Оборот роздрібної торгівлі в Україні в вересні 2019р у порівнянні з серпнем цього року скоротився на 3,3%.
- Зовнішня торгівля молочними продуктами у вересні показала скорочення на 21,3%.
- Українські металурги в вересні скоротили виробництво сталі на 2,3%.
- Портфель ОВДП у власності нерезидентів збільшився до 100,99 млрд грн.
- Сума вкладів фізичних осіб у вересні зменшилась на 4,6 млрд грн.
- У жовтні державний бюджет недовиконаний за доходами на 7,8 млрд грн.
- IKEA не буде відкривати завод на Львівщині.
Влад Пономар
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС. Проверить бы психическое состояние лидера.
без него как без воды и не туды и не сюды