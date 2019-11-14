 Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Мені казали не ходити на телеканали. Я сказала, що я вільна людина і можу ходити куди хочу. Мені казали: не треба висловлюватися так, як я висловлююсь щодо тих чи інших законопроєктів. Я вважаю себе вільною людиною", - сказала вона.
Скороход помітила, що до неї виникали претензії, коли вона жала "червону кнопку".
Нардепка розповіла, що до неї телефонували щодо її поведінки з Офісу Президента.
"Мене пан Богдан на килим не викликав. Мені телефоном сказали, щоб я припинила це робити. Так само і Давид Арахамія казав", - розповіла вона.
Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.
Наразі коломИйський сидить у кабінеті блаЗЄнського та йому подано попільничку. І він, серучи на закон про заборону паління в приміщеннях, труїть блаЗЄнського.
І блаЗЄнський анічичирк Навпаки: всі судові позови коломИйський виграє
Ви будьте обережніші у висловлюваннях, бо "пАзваніт_баканову" і візьмуть вас за дупу
Інфантильні ідеалісти підуть, а прожжені аферисти залишаться.
Єдиний варіант - лава запасних виявиться закороткою.
ща её объявят еще и агентом ФСБ, что бы вызвать пролетарскую ненависть у лохов.
"депутата от "Слуги народа" Анну Скороход собираются исключить из фракции. Причиной является то, что ее муж, оформленный ее помощником, оказался агентом России с гражаднством страны-агрессора."
"гуси могут начинать гоготать!"
Приват
5168 7422 3235 9947
Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
Ахерения уже начал уничтожать ее морально. Дальше будет больше.
ДА НЕТ, ЭТО ПАРТИЙНАЯ ДИСЦИПЛИНА... - ,,НЕТ НЕТ, ЭТА ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ".
ЖДЁМ КОГДА ПЕСЫКИ ЗАСТУПЯТСЯ И ЗА ЭТИХ. 😂😅😂