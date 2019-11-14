EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2634  36
Все про:Арахамія (127) Слуга народу (473) Офіс Президента (154) Скороход Анна (1)

 Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП

Нардеп від фракції "Слуга народу" Анна Скороход вважає, що її чоловіка затримали через те, що вона часто голосувала проти окремих законопроєктів і висловлювала свою думку.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені казали не ходити на телеканали. Я сказала, що я вільна людина і можу ходити куди хочу. Мені казали: не треба висловлюватися так, як я висловлююсь щодо тих чи інших законопроєктів. Я вважаю себе вільною людиною", - сказала вона.

Скороход помітила, що до неї виникали претензії, коли вона жала "червону кнопку".

Нардепка розповіла, що до неї телефонували щодо її поведінки з Офісу Президента.

"Мене пан Богдан на килим не викликав. Мені телефоном сказали, щоб я припинила це робити. Так само і Давид Арахамія казав", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії

Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159680
 
 
 Топ коментарі
 
Не зупиняйте її - нехай усе розказує, це вам не поліграф. Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП - Цензор.НЕТ 8447
 показати весь коментар
 
Карточный домик под названием "Слуга народа" начинает сыпаться
 показати весь коментар
 
А мені здається що її чоловіка затримали бо він міжнародний злочинець і аферист, який намагався через свою дружину отримати контроль над депутатами Слуги Народу і потім торгувати депутатськими голосуваннями! Як така людина як Анна Скороход взагалі могла потрапити в парламент? На якому смітнику Слуги набирали собі кандидатів?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не х*й было взятки брать "свободный человек"
 показати весь коментар
 
А мені здається що її чоловіка затримали бо він міжнародний злочинець і аферист, який намагався через свою дружину отримати контроль над депутатами Слуги Народу і потім торгувати депутатськими голосуваннями! Як така людина як Анна Скороход взагалі могла потрапити в парламент? На якому смітнику Слуги набирали собі кандидатів?
 показати весь коментар
 
 
К сожалению, дерьма они набрали много, но одно радует, это ненадолго, Зе вынужден будет распустить эту помойку.
 показати весь коментар
 
 
Ніт! Нехай спочатку повбивають одне одного. А ви - будете жерти з цієї помийки, самі обрали. Смачного.
 показати весь коментар
 
 
Директор помийки розпустить помийку. Прикольно.Бггг.
 показати весь коментар
 
 
Действительно непривычно, это только Свиновальц холил и лелеял свою бото-свиноферму..
 показати весь коментар
 
Зебілам вже стає соромно за свій вибір. Про дострокові почали натякати, бо їм помийка якась не така, як вони мріяли. Через пару місяців почнуть з нових акаунтів ЗЕчмоніку міняти на лисого з кварталу.
 показати весь коментар
 
(Как Аннушка попала в ВР). Анечка сказала, что ей предложили стать депутатом и она согласилась. Все просто как апельсин. (Мне тоже предлагали. Но я отказал).
 показати весь коментар
 
 
А мені здається, що коломИйський -- міжнародний злочинець. Він узагалі є "карабасом_барабасом" "слуги_народу".
 показати весь коментар
 
 
коломойський звичайно є злочинцем і він буде сидіти разом з порошенком до кінця свого життя!
 показати весь коментар
 
Коли вони сидітимуть? У блаЗЄнського мало влади?

Наразі коломИйський сидить у кабінеті блаЗЄнського та йому подано попільничку. І він, серучи на закон про заборону паління в приміщеннях, труїть блаЗЄнського. Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП - Цензор.НЕТ 5918
І блаЗЄнський анічичирк Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП - Цензор.НЕТ 5918 Навпаки: всі судові позови коломИйський виграє Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП - Цензор.НЕТ 5918
Ви будьте обережніші у висловлюваннях, бо "пАзваніт_баканову" і візьмуть вас за дупу Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП - Цензор.НЕТ 5918
 показати весь коментар
 
 
Карточный домик под названием "Слуга народа" начинает сыпаться
 показати весь коментар
 
 
Нажаль, ще ні, а перші ластівки можуть опинитися останніми.
Інфантильні ідеалісти підуть, а прожжені аферисти залишаться.
Єдиний варіант - лава запасних виявиться закороткою.
 показати весь коментар
 
Не зупиняйте її - нехай усе розказує, це вам не поліграф.
 показати весь коментар
 
 
Скороходиха, не останавливайся, мне весело!
 показати весь коментар
 
 
зачистка неугодных ...
ща её объявят еще и агентом ФСБ, что бы вызвать пролетарскую ненависть у лохов. Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП - Цензор.НЕТ 1538
"депутата от "Слуги народа" Анну Скороход собираются исключить из фракции. Причиной является то, что ее муж, оформленный ее помощником, оказался агентом России с гражаднством страны-агрессора."
"гуси могут начинать гоготать!" Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП - Цензор.НЕТ 1538
 показати весь коментар
 
 
Какая, нах, "зачистка"? Что муж ейный - российский аферист с украинским гражданством - проспонситовал ее "дупутатство" и последующий свой статус "помощника" со всеми привилегиями? На какой мусорке "Народный сервант" собирал своих членов? Ну, что за страна...
 показати весь коментар
 
 
Думаю, что давление со стороны партии на депутатов действительно есть и будет.....Стыдно такое читать и тем более, что я поддерживала на выборах и партию и Президента, и закон о земле.....Арахамия , может и грамотный голова фракции, но очень скользкий, доверия не вызывает.....
 показати весь коментар
 
 
Це добре, що урла гризеться поміж собою.
 показати весь коментар
 
 
Прошу всіх, хто може відмовитись від пляшки пива або горнятка кави заради захисту тих, хто захищав наш мирний сон ! Потрібні гроші на адвокатів для бойового генерала Дмитрий Марченко, полковника Сергія Почтаренка, підполковника Міхаїла Камарянського, підполковника Василія Саковець та капітана Ольги Капінус!
Приват
5168 7422 3235 9947
Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
 показати весь коментар
 
 
Бойовий генерал до війська браковані бронежилети поставляв.
 показати весь коментар
 
Как иногда неожиданно во внешне хрупком и слабом человеке проявляется его железный стержень! Хотелось бы этой девочке пожать руку.
 показати весь коментар
 
Попередньо вимаравши свою руку в чомусь такому ....
 показати весь коментар
 
Те, що блаЗЄнські забороняють своїм депутатам ходити на ефіри де їм не гарантовано "теплу ванну", це факт.
 показати весь коментар
 
 
дивно, вона може висловлювати думки????? між "висловлювати свої думки" і "озвучувати чужі думки" величезна різниця. хай би хто пояснив депутату.
 показати весь коментар
 
Ааа! Так Анна Скороход в положении, теперь понятно, почему такой всплеск эмоций. Гормоны бушуют же.
Ахерения уже начал уничтожать ее морально. Дальше будет больше.
 показати весь коментар
 
 
ПАМАГИТЕ ЭТА ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 😂😅😂
ДА НЕТ, ЭТО ПАРТИЙНАЯ ДИСЦИПЛИНА... - ,,НЕТ НЕТ, ЭТА ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ".
ЖДЁМ КОГДА ПЕСЫКИ ЗАСТУПЯТСЯ И ЗА ЭТИХ. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
 
Ну дождёшься и что? Радостно свою пипиську теребонькать будешь?
 показати весь коментар
 
Ну, так давят на своих, от чего шум. На чужих, тоже шум.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору