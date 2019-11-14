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 Економіка
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Все про:держборг (41) Мінфін (381) Маркарова (83)

 Маркарова в Раді: Через рік-два держборг перестане бути проблемою

Міністерка фінансів Оксана Маркарова переконана, що через рік-два державний борг перестане бути проблемою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.ua, про це вона заявила, виступаючи в Раді.

"Наші досягнення в тому, щоб узяти борг під контроль і зменшити його вартість, уже дають результат. Подивіться на аукціон минулого вівторка. Ми розмістили гривню під 13% - це не тільки менше від ставки Національного банку, а й менше, ніж банки іноді дають один одному кошти. А валютні дворічні ОВДП ми розмістили лише під 4%", - сказала Маркарова.

Міністерка пояснила, що йде постійне зниження процентних ставок, що вже дозволяє зменшувати витрати на обслуговування боргів.

"Через рік-два борг узагалі перестане бути проблемою для України. Ми будемо працювати з ним, як інші країни", - підкреслила голова Мінфіну.

Також читайте: Бюджетний комітет Ради затвердив зміни до проєкту Держбюджету-2020 до другого читання, - Маркарова

У червні 2019 року уряд України затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Базовий сценарій стратегії передбачає, що співвідношення боргу і ВВП буде поступово знижуватися з 52,3% на кінець 2018 року до 42,4% на кінець 2022 року. При цьому в грошовому вираженні він може збільшитися з 67,2 млрд доларів до 77,6 млрд доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159678
 
 
 Топ коментарі
 
нет они просто страну распродадут и страны не будет Маркарова в Раде: Через год-два госдолг перестанет быть проблемой - Цензор.НЕТ 2291
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Ждете 100 ляродов от бени?
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Помним-помним:
"Дефолт это не больно" - сказал Беня Коломойский.
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нет они просто страну распродадут и страны не будет
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да . благодаря им через год .два . госдолг будет меньшей проблемой из существующих
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через рік-два або вас не буде, або - України.
Сподіваюся, що ви згинете раніше
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Помним-помним:
"Дефолт это не больно" - сказал Беня Коломойский.
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(с)
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Це формала "Нема країни - нема боргу".
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Маркарова, що там з курсом долара на 2020 рік? Все ще 27?
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Девочка в офигении от ожидаемых прибылей от распродажи земли.
Но, она еще не в курсе об аппетитах зе-банды и в особенности от аппетита Бени.
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В ЄС є сумніви щодо допомоги Українi, якщо вона не переслідує Коломойського.



В Європейському союзі доводиться чути сумніви у потребі фінансової допомоги України у через брак зусиль Києва по розслідуванні виведення коштів з "Приватбанку".
Про це заявив на Форумі асоціацій у Києві директор зовнішньополітичної служби ЄС, відповідальний за Східне партнерство, Люк Девінь, повідомляє кореспондент "Європейської правди".Варто зауважити, що дипломат жодного разу не вжив прізвище "Коломойський", але його претензії стосувалися виведення коштів за часів, коли "Приватбанком" володів олігарх Ігор Коломойський.

"Не ми маємо переслідувати тих, хто здійснює банківське шахрайство.
Де ті, хто вкрав $5,5 млрд з Приватанку? Чи вони в тюрмі, чи ведеться їх переслідування?
Ні.
Ці невдачі є визначальним для самого ЄС, але також через це страждають ваші люди", - заявив дипломат.https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/11/14/7103042/
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Деожборгу України через 1-2 роки не буде: Бєня і ЗЄко-***** зробить так що держборг кацапстану буде і нашим теж.
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Порохосраны вы бы хоть разные фразы придумывали, ато прям из одной методички перепечатываете одно и тоже. Халтурно работаете, петя не заплатит
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