 Маркарова в Раді: Через рік-два держборг перестане бути проблемою

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.ua, про це вона заявила, виступаючи в Раді.
"Наші досягнення в тому, щоб узяти борг під контроль і зменшити його вартість, уже дають результат. Подивіться на аукціон минулого вівторка. Ми розмістили гривню під 13% - це не тільки менше від ставки Національного банку, а й менше, ніж банки іноді дають один одному кошти. А валютні дворічні ОВДП ми розмістили лише під 4%", - сказала Маркарова.
Міністерка пояснила, що йде постійне зниження процентних ставок, що вже дозволяє зменшувати витрати на обслуговування боргів.
"Через рік-два борг узагалі перестане бути проблемою для України. Ми будемо працювати з ним, як інші країни", - підкреслила голова Мінфіну.
У червні 2019 року уряд України затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.
Базовий сценарій стратегії передбачає, що співвідношення боргу і ВВП буде поступово знижуватися з 52,3% на кінець 2018 року до 42,4% на кінець 2022 року. При цьому в грошовому вираженні він може збільшитися з 67,2 млрд доларів до 77,6 млрд доларів.
Сподіваюся, що ви згинете раніше
"Дефолт это не больно" - сказал Беня Коломойский.
Но, она еще не в курсе об аппетитах зе-банды и в особенности от аппетита Бени.
В Європейському союзі доводиться чути сумніви у потребі фінансової допомоги України у через брак зусиль Києва по розслідуванні виведення коштів з "Приватбанку".
Про це заявив на Форумі асоціацій у Києві директор зовнішньополітичної служби ЄС, відповідальний за Східне партнерство, Люк Девінь, повідомляє кореспондент "Європейської правди".Варто зауважити, що дипломат жодного разу не вжив прізвище "Коломойський", але його претензії стосувалися виведення коштів за часів, коли "Приватбанком" володів олігарх Ігор Коломойський.
"Не ми маємо переслідувати тих, хто здійснює банківське шахрайство.
Де ті, хто вкрав $5,5 млрд з Приватанку? Чи вони в тюрмі, чи ведеться їх переслідування?
Ні.
Ці невдачі є визначальним для самого ЄС, але також через це страждають ваші люди", - заявив дипломат.https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/11/14/7103042/
Тут без вариантов.