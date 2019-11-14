 Маркарова в Раді: Через рік-два держборг перестане бути проблемою

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.ua, про це вона заявила, виступаючи в Раді.

"Наші досягнення в тому, щоб узяти борг під контроль і зменшити його вартість, уже дають результат. Подивіться на аукціон минулого вівторка. Ми розмістили гривню під 13% - це не тільки менше від ставки Національного банку, а й менше, ніж банки іноді дають один одному кошти. А валютні дворічні ОВДП ми розмістили лише під 4%", - сказала Маркарова.

Міністерка пояснила, що йде постійне зниження процентних ставок, що вже дозволяє зменшувати витрати на обслуговування боргів.

"Через рік-два борг узагалі перестане бути проблемою для України. Ми будемо працювати з ним, як інші країни", - підкреслила голова Мінфіну.

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У червні 2019 року уряд України затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Базовий сценарій стратегії передбачає, що співвідношення боргу і ВВП буде поступово знижуватися з 52,3% на кінець 2018 року до 42,4% на кінець 2022 року. При цьому в грошовому вираженні він може збільшитися з 67,2 млрд доларів до 77,6 млрд доларів.