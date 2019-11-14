EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  677  0
Матеріали за темою:
Все про:бюджет (702) ВР (6070) закон (790) кодекс (22)

 Рада затвердила поправки до Бюджетного кодексу

Парламент ухвалив проєкт закону з поправками до Бюджетного кодексу, необхідний для ухвалення закону про Держбюджет на 2020 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, проєкт закону 2144 у другому читанні підтримали 282 народні депутати.

Законопроєкт передбачає створення боргового агентства, яке координуватиме уряд через міністра фінансів. Глава агентства отримує повноваження у сфері державних запозичень та управління держборгу, свідчить текст законопроєкту.

Нардепи подали 258 поправок до другого читання, з яких комітет з питань бюджету підтримав 85.

Читайте також: Більшість обіцянок до другого читання бюджету-2020 не були виконані, "Голос" утримається, - Цабаль

Крім того, в ході обговорення народні депутати підтримали поправку, згідно з якою надходження від акцизу на паливо перерозподіляються з Дорожнього фонду в місцеві бюджети.

Також закон дозволяє за рішенням уряду, узгодженим з комітетом ВР з питань бюджету, здійснювати запозичення понад обсяг, визначений для поточного року в законі про держбюджет, для фінансування держбюджету наступного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159676
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору