 Рада затвердила поправки до Бюджетного кодексу

Як передає Цензор.НЕТ, проєкт закону 2144 у другому читанні підтримали 282 народні депутати.

Законопроєкт передбачає створення боргового агентства, яке координуватиме уряд через міністра фінансів. Глава агентства отримує повноваження у сфері державних запозичень та управління держборгу, свідчить текст законопроєкту.

Нардепи подали 258 поправок до другого читання, з яких комітет з питань бюджету підтримав 85.

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Крім того, в ході обговорення народні депутати підтримали поправку, згідно з якою надходження від акцизу на паливо перерозподіляються з Дорожнього фонду в місцеві бюджети.

Також закон дозволяє за рішенням уряду, узгодженим з комітетом ВР з питань бюджету, здійснювати запозичення понад обсяг, визначений для поточного року в законі про держбюджет, для фінансування держбюджету наступного року.