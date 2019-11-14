 "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на звинувачення глави фракції Давида Арахамія, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я ніколи нікому нічого не пропонувала. І дуже гарний крок: дякую. Нумо ще якусь гидоту зараз придумаємо за те, що я висловлюю свою думку", - сказала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скороход не раз зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу", - Арахамія

"Я ніколи не пропонувала жодному депутату матеріальну допомогу. Тому мені не зрозуміло те, що говорить Давид Арахамія", - додала Скороход.

Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.