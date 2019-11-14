 "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на звинувачення глави фракції Давида Арахамія, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я ніколи нікому нічого не пропонувала. І дуже гарний крок: дякую. Нумо ще якусь гидоту зараз придумаємо за те, що я висловлюю свою думку", - сказала нардепка.
"Я ніколи не пропонувала жодному депутату матеріальну допомогу. Тому мені не зрозуміло те, що говорить Давид Арахамія", - додала Скороход.
Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".
Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.
Тепер радій, шо «нє Порошенко».
Что будет дальше- посмотрим , но тот же актер Рейган в США - самый уважаемый президент до сих пор в истории.
Ему как с горы катиться.
Сергей Стеценко:
1.Арахамия образца 10.11.2019:
"...любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ".
2. Тот же Арахамия через 2 дня:
- Зачем нам сейчас нормандская встреча с "живым" Путиным? - спросил журналист.
- Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево.
И вишенкой на тортике: "...он отмечает,что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира". Карты вскрыты.
Але Арахамія хронічний брехун.
Чи поки вона з трибуни не виступила, то Вас цей факт не хвилював?
Свине, ти не відповів на запитання: як Скороход опинилася у фракції блаЗЄнських?
пісюніст цим не страждає))
Недавно СМИ облетело видео с плачущим депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анной Скороход. А уже 2 ноября она пришла на эфир программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина" вопреки запрещающему решению фракции.
Вместе с Анной на эфир явился и бизнесмен Алексей Алякин, которого СМИ осторожно упоминают, как ее гражданского мужа. Это "секрет Полишинеля", однако об этом позднее. Отметим, что Алякин впервые за долгое время появился на телевидении, и тому есть веские причины.
Кто же такой Алексей Алякин?
Украинцы узнали об Алякине после его задержания в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. Речь шла об экстрадиции гражданина РФ. Однако все оказалось не так просто.
История была громкой. И большую роль в защите Алякина сыграла сотрудница его компании, впоследствии ставшая его супругой, а затем - и депутатом от партии "Слуга народа". Источники утверждают, что "продвижение" гражданской жены проспонсировал именно Алякин - сделав таким образом себе страховку от "наездов".
Фукс и компания: как российские олигархи захватывают Украину
- От кого?
- Человека надо охранять от человека.
За то, что он предоставил вам ссылку на заметку о муже этой "девочки"? Так в 2018 году об этом писали многие. Его связывают с Фуксом и да, он был арестован, потом отпущен под домашний арест. Гугл вам в помощь.
Нормальні туди не потрапляють, тільки безпринципні або інфантиліні.
Авжеж, лише грошову, ніякої матеріальної.
арахам?
Іа! Іа! Іа!!!
Ну і дура!
Тяжко нині в світі жити,
Але шкода вмерти!
Кому згіркла чоколяда -
Буде гімно жерти!
Пішов сморід межи гори
Та й по Черемошу
Бо обрала Гуцулія
Московськую вошу!