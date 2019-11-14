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 Політика України
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Все про:Арахамія (127) Скороход Анна (1)

 "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії

Нардепка від "Слуги народу" Анна Скороход запевняє, що жодному нардепу не пропонувала матеріальну допомогу.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на звинувачення глави фракції Давида Арахамія, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я ніколи нікому нічого не пропонувала. І дуже гарний крок: дякую. Нумо ще якусь гидоту зараз придумаємо за те, що я висловлюю свою думку", - сказала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скороход не раз зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу", - Арахамія

"Я ніколи не пропонувала жодному депутату матеріальну допомогу. Тому мені не зрозуміло те, що говорить Давид Арахамія", - додала Скороход.

Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".

Водночас, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Скороход неодноразово пропонувала народним депутатам грошову допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159673
 
 
 Топ коментарі
 
Ви ж обрали президентом подєльніка Коломойського, проти якого відкрили справу по відмиванню через Кіпр на території США 470 млрд.дол. - а це рекорд.
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Первый раз что ли?
Ему как с горы катиться.

Сергей Стеценко:
1.Арахамия образца 10.11.2019:
"...любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ".

2. Тот же Арахамия через 2 дня:
- Зачем нам сейчас нормандская встреча с "живым" Путиным? - спросил журналист.
- Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево.

И вишенкой на тортике: "...он отмечает,что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира". Карты вскрыты.
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А навіщо таку людину як Анна Скороход, брати у депутати? Якщо її чоловік, подєльнік Фукса, міжнародний злодій та аферист, то як могла Анна Скороход потрапити в парламент від слуги народу?
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А навіщо таку людину як Анна Скороход, брати у депутати? Якщо її чоловік, подєльнік Фукса, міжнародний злодій та аферист, то як могла Анна Скороход потрапити в парламент від слуги народу?
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Ви ж обрали президентом подєльніка Коломойського, проти якого відкрили справу по відмиванню через Кіпр на території США 470 млрд.дол. - а це рекорд.
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поясни чому тоді генпрокрор "подільника" передав справу приватбанка до набу а югік розкидав цю справу по відомствам і навіть зустрічався з бобломоєм в амстердамі і після зустрічі слідчі гпу вилучили з приватбанку документи які стосувлися фірми кролл?
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Я вам про справу у США, а ви мені якогось Югіка приплели.
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Ну ти ж все для цього зробив.
Тепер радій, шо «нє Порошенко».
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Радий, дуже радий і буду ще більше радим коли порошенко подохне в тюрмі без грошей і без майна! А якщо Зеленський стане подібним до порошенка то і Зеленського буде чекати така сама доля!
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Игорчить, Порошенка клятого уже нет.. Хер знает сколько. Ты что щастрял во временном разломе? C2H5OH чото наверное много употреблял.. Я докладываю, сейчас Зеленский президент, уже почти как пол года )
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Немає загиблих солдат яких вбили на фронті без резервів, на поломаних танках та БТР, під час виходу з Іловайська та Дебальцево, під час обстрілів терористів в момент чергового припинення вогню - ось їх дійсно немає! А порошенко є, він ходить, посміхається, насолоджується життям, а мав вже давно сидіти в вонючій пліснявій туберкульозній камері і мерзнути кожну ніч, як мерзнуть арештовані та затримані по всій Україні! Тому поки порошенко-мародер не гниє в тюрмі, поки в нього не конфіскована вся власність та гроші - справа не закрита! І так буде з кожним Президентом який продасть Україну ворогам!
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Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
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лол, вы идиот??? так нет больше такого колическтва погибших, есть техника и нет повторов Дебальцево/Иловайска благодаря Порошенко ))) при чем тут Зе???
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Вот-вот - до поклонников мальдивского барыги и агента Лолиты никак не дойдет что народу мародер осточертел-потому и выбрали Зеленского всей страной.
Что будет дальше- посмотрим , но тот же актер Рейган в США - самый уважаемый президент до сих пор в истории.
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Первый раз что ли?
Ему как с горы катиться.

Сергей Стеценко:
1.Арахамия образца 10.11.2019:
"...любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ".

2. Тот же Арахамия через 2 дня:
- Зачем нам сейчас нормандская встреча с "живым" Путиным? - спросил журналист.
- Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево.

И вишенкой на тортике: "...он отмечает,что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира". Карты вскрыты.
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скороход-учасниця злочинного угрупування фукса-алякіна за яким стоїть фсб
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Може і вона така сама, не знаю, нічого про неї не пишу.
Але Арахамія хронічний брехун.
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Як вона опинилася у блаЗЄнських? "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 7714
Чи поки вона з трибуни не виступила, то Вас цей факт не хвилював?
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петя розплодив фсбешних агентів навіть канали пороздавав а винуватий Зеленський?
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"пєтя" формував фракцію блаЗЄнських "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 1130
Свине, ти не відповів на запитання: як Скороход опинилася у фракції блаЗЄнських?
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Зе реально ведет страну к диктатуре. Ни у него, ни у того сброда, который он привел в Раду иного шанса удержать власть нет!
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Диктатуру можно устроить в любой стране. Для этого нужны время и деньги. Ни того, ни другого у дюймВовочки нет!
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а ще для цього портібні яйця та залізна воля.
пісюніст цим не страждає))
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Я этой девочке верю. Я видела, как она искренне плакала, когда Разумков проигнорировал ее правки к какому-то закону.
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Фукс и компания: как российские олигархи захватывают Украину

Недавно СМИ облетело видео с плачущим депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анной Скороход. А уже 2 ноября она пришла на эфир программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина" вопреки запрещающему решению фракции.
Вместе с Анной на эфир явился и бизнесмен Алексей Алякин, которого СМИ осторожно упоминают, как ее гражданского мужа. Это "секрет Полишинеля", однако об этом позднее. Отметим, что Алякин впервые за долгое время появился на телевидении, и тому есть веские причины.
Кто же такой Алексей Алякин?
Украинцы узнали об Алякине после его задержания в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. Речь шла об экстрадиции гражданина РФ. Однако все оказалось не так просто.
История была громкой. И большую роль в защите Алякина сыграла сотрудница его компании, впоследствии ставшая его супругой, а затем - и депутатом от партии "Слуга народа". Источники утверждают, что "продвижение" гражданской жены проспонсировал именно Алякин - сделав таким образом себе страховку от "наездов".

Фукс и компания: как российские олигархи захватывают Украину
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И с таким бекграундом эта девочка поперла бы против власти? Расскажи это где нибудь в джунглях, бот позорный. "Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии - Цензор.НЕТ 4081
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влада змінилася якщо ви не помітили,а "бекграунд" побіжить назад у лаптях на расею
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- Человек - это тоже животное. Его тоже надо охранять.
- От кого?
- Человека надо охранять от человека.
"Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 8230
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Хм-м, бот позорный... просто интересно, за что вы оскорбляете форумчанина?
За то, что он предоставил вам ссылку на заметку о муже этой "девочки"? Так в 2018 году об этом писали многие. Его связывают с Фуксом и да, он был арестован, потом отпущен под домашний арест. Гугл вам в помощь.
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"Не виноватая я !!! это Арахамия балабол" ... Зачет
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Демократия и свобода мнений в СН цветет и пахнет судя по всему. Госдура в миниатюре.
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"Я никогда никому ничего не предлагала..." - вони самі приходили!
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Как она в слуги народа попала? Нормальный же человек!
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Ти точно впевнений?
Нормальні туди не потрапляють, тільки безпринципні або інфантиліні.
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"Я никогда не предлагала ни одному депутату материальную помощь. Поэтому мне не понятно то, что говорит Давид Арахамия" Источник: https://censor.net.ua/n3159673
Авжеж, лише грошову, ніякої матеріальної. "Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии - Цензор.НЕТ 8675
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Чому "чесний" арахамія не підняв питання про спробу підкупу млрдшою скороход членів партії? Покривав злояин, чи як? І за що ця багачка гроші пропонувала? На даний момент, її версія виглядає правдивішою
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він мені нагадує мультяшного віслючка Іа
арахам?
Іа! Іа! Іа!!! "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 5164
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Та АраХама завтра виставить з десяток свідків-слуг,що пропонувала не тільки гроші,а й себе.
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та дивчине надо было к илюхе киве обращаться за помощью или к богдахе, они спецы по принятию неотложной женской помощи от сердобольных вуменс "Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии - Цензор.НЕТ 6796
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Сидела бы молча жала бы на кнопочки и никто б тебя не трогал, а тут рыгнула... Дура.
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людина яка говорить правду, не може бути подонком. Покидьок, це той хто правду заперечує
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Яя подонок? Потому что говорю то, что вижу?) их ж там и набрали чтобы зеленую кнопочку в нужный момент тыкать, а она думать начала, вот и получила.
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Вона там не мовчала а активно "шуршала" . При чому ще до кінця не зрозумів на цию користь.
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Захистити їх від влади, за яку 50% з них проголосувало?
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Здається мені що звиздять (недоговорюють) обоє, і паночка з чоловіком-москалем і голова фракції сн. Надіюсь ми таки дізнаємось правду.
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"Я никогда никому ничего не предлагала"

Ну і дура!
"Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии - Цензор.НЕТ 4054
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Інавгуруй не інавгуруй, а все ж не буде з того піцька …. Президент!
Тяжко нині в світі жити,
Але шкода вмерти!
Кому згіркла чоколяда -
Буде гімно жерти!
Пішов сморід межи гори
Та й по Черемошу
Бо обрала Гуцулія
Московськую вошу!
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В тому й проблема, ділитись треба по-чесному.
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Скороход - проходимка высшей степени и лживая лицемерная мразь! А её муженек - прыщ, возомнивший себя Доном Карлеоном.
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