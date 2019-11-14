 "Приватбанк" оскаржить скасування боргів Коломойського на 7,5 млрд грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

Йдеться про касації на рішення Північного апеляційного господарського суду у справі №910/12787/17 за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до "Приватбанку", яким визнано недійсними окремі умови кредитних договорів з низкою компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Коломойським і Боголюбовим.

Як наголошується в заяві пресслужби банку, ще до націоналізації "Приватбанку" в грудні 2016 року банк надавав кредити пов’язаним з колишніми власниками компаніям під процентну ставку, яка була вдвічі нижче ринкової і становила від 10 до 12 % річних у гривні.

Видачею таких "індексних кредитів" і було закладено майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих процентів, комісій і штрафних санкцій. І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів.

"Приватбанку" вважає сьогоднішнє судове рішення вочевидь безпідставним та необґрунтованим і безумовно оскаржить його у Верховному Суді.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до "Приватбанку", ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта", ТОВ "Аспект" і визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між "Приватбанком" і відповідачами в 2006-2016 роках.

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