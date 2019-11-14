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 Політика України
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Все про:Коломойський (644) кредит (227) суд (5692) Приватбанк (343)

 "Приватбанк" оскаржить скасування боргів Коломойського на 7,5 млрд грн

"Приватбанк" подає касаційну скаргу на рішення суду, яким визнано недійсними умови кредитних договорів з компаніями Коломойського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

Йдеться про касації на рішення Північного апеляційного господарського суду у справі №910/12787/17 за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до "Приватбанку", яким визнано недійсними окремі умови кредитних договорів з низкою компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Коломойським і Боголюбовим.

Як наголошується в заяві пресслужби банку, ще до націоналізації "Приватбанку" в грудні 2016 року банк надавав кредити пов’язаним з колишніми власниками компаніям під процентну ставку, яка була вдвічі нижче ринкової і становила від 10 до 12 % річних у гривні.

Видачею таких "індексних кредитів" і було закладено майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих процентів, комісій і штрафних санкцій. І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів.

"Приватбанку" вважає сьогоднішнє судове рішення вочевидь безпідставним та необґрунтованим і безумовно оскаржить його у Верховному Суді.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до "Приватбанку", ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта", ТОВ "Аспект" і визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між "Приватбанком" і відповідачами в 2006-2016 роках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в НАБУ. У ній майже 1800 томів, - Ситник

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159672
 
   
 Топ коментарі
 
Ахах. Да, канэчна. Кукловод зебилов деньги возвращать не будет...
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Кароче, Каломойша набрал у 20 млн. украинцев депозитов,
которые выдал на свои фирмы, а те вывели их в офшоры...
В результате возвращать депозиты стало нечем и Каломойша
скинул Приват за 1 гривну государство - которое и обеспечило возврат депозитов... а теперь этот шакал (Каломойша) хочет отменить решение судов о взыскании украденных средств и кроме этого еще получить от Моники компенсацию за разворованный им ПриватБанк...
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Гроші потрібні на адвокатів для бойового генерала Дмитрий Марченко, полковника Сергія Почтаренка, підполковника Міхаїла Камарянського, підполковника Василія Саковець та капітана Ольги Капінус!
Приват
5168 7422 3235 9947
Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
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Ахах. Да, канэчна. Кукловод зебилов деньги возвращать не будет...
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"ПриватБанк" обжалует отмену долгов Коломойского на 7,5 млрд грн - и говорит что должен на самом деле Бене - 17,5 млрд гр"....
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Интересно, какое ещё оправдание своим любимцам придумывают зе-избиратели?
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Кароче, Каломойша набрал у 20 млн. украинцев депозитов,
которые выдал на свои фирмы, а те вывели их в офшоры...
В результате возвращать депозиты стало нечем и Каломойша
скинул Приват за 1 гривну государство - которое и обеспечило возврат депозитов... а теперь этот шакал (Каломойша) хочет отменить решение судов о взыскании украденных средств и кроме этого еще получить от Моники компенсацию за разворованный им ПриватБанк...
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Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник

Сделают перед западом вид, что занимаются каломойшей и потихоньку почистят дело.
А может же и пожар случится. Богдан все порешает
Президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
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Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп "ПриватБанк" обжалует отмену долгов Коломойского на 7,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 3713

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...

Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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Українським судам ніхто не довіряє ,вони захищають не державні національні інтереси ,а інтереси кучки олігархів і криміналітету в пограбувані країни,отже тільки лондонський незалежний суд ,може відстоювати державні інтереси країни .
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