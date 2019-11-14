 "Приватбанк" оскаржить скасування боргів Коломойського на 7,5 млрд грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.
Йдеться про касації на рішення Північного апеляційного господарського суду у справі №910/12787/17 за позовом ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до "Приватбанку", яким визнано недійсними окремі умови кредитних договорів з низкою компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Коломойським і Боголюбовим.
Як наголошується в заяві пресслужби банку, ще до націоналізації "Приватбанку" в грудні 2016 року банк надавав кредити пов’язаним з колишніми власниками компаніям під процентну ставку, яка була вдвічі нижче ринкової і становила від 10 до 12 % річних у гривні.
Видачею таких "індексних кредитів" і було закладено майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих процентів, комісій і штрафних санкцій. І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів.
"Приватбанку" вважає сьогоднішнє судове рішення вочевидь безпідставним та необґрунтованим і безумовно оскаржить його у Верховному Суді.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" до "Приватбанку", ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелта", ТОВ "Аспект" і визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між "Приватбанком" і відповідачами в 2006-2016 роках.
Приват
5168 7422 3235 9947
Богаченко Наталья (це волонтер з Одеси).
Nataliia Bohachenko
Репост дуже потрібен!!
которые выдал на свои фирмы, а те вывели их в офшоры...
В результате возвращать депозиты стало нечем и Каломойша
скинул Приват за 1 гривну государство - которое и обеспечило возврат депозитов... а теперь этот шакал (Каломойша) хочет отменить решение судов о взыскании украденных средств и кроме этого еще получить от Моники компенсацию за разворованный им ПриватБанк...
Сделают перед западом вид, что занимаются каломойшей и потихоньку почистят дело.
А может же и пожар случится. Богдан все порешает
Президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0