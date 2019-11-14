EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  6490  40
Все про:Арахамія (127) Скороход Анна (1)

 "Скороход не раз зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу", - Арахамія. ВIДЕО

"Слуга народу" не причетна до затримання чоловіка нардепки Анни Скороход.

Про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія з трибуни Ради, коментуючи заяву нардепки від СН Анни Скороход про тиск на неї та затримання її чоловіка у зв'язку з її голосуванням щодо ринку землі, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги, називаймо речі своїми іменами. Якщо ви зараз зайдете в гугл і цивільного чоловіка пані Скороход загуглите просто, ви все зрозумієте. Ми як політична партія до цього не маємо ніякого стосунку. Нам самим нічого сказати, тому що ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу - це факт", - заявив Арахамія.

Читайте також: За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі. ВIДЕО

Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159670
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и подонки вы там собрались.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
То коли виключать з фракції Анну Скороход і змусять скласти мандат?
 показати весь коментар
 
 
Глибоко побоку чим так Зебіли зайняті. Не слідкую, не слухаю і не цікавлюсь. Навіть уявлення не маю, хто така Скородіх. Це якась дура із Кварталу?
 показати весь коментар
 
 
А в США, например, народ лучше? 50% - нигеры, латинос, азиаты... НО! "В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ" - ВЕЛИКАЯ СТРАНА! (по уровню жизни, возможностей, прав и свобод...прежде всего, а не КОЛИЧЕСТВУ ВООРУЖЕНИЙ)...
 показати весь коментар
 
Це за останні 40-50 років штати загнивають від усілякого сброду. А раніше були інші люди.
 показати весь коментар
 
США - великая страна. По количеству и КАЧЕСТВУ вооружений, прежде всего.
 показати весь коментар
 
А ти почав думати? І як воно відчувати себе людиною із мізками? Що ж тебе не покоїть, висновок? Неприємно, а що робити - нигеры, латинос, азиаты виявлюяються у рази розумніші...
 показати весь коментар
 
Мало того что вор под следствием и в розыске, так еще и не муж, а сожитель. Светский анекдот от "святого" ГОЛОСА.
 показати весь коментар
 
 
А Скороход це та Шо плакала, коли недавно щось з місця говорила?
 показати весь коментар
 
пошлите её к ярёменке на перевоспитание
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кубло бывает только порохнявое.
 показати весь коментар
 
 
в словарь зелебобиков:
"взятка" - денежная, материальная помощь (д.арахамия, изд. 4-е, дополненное)
 показати весь коментар
 
"...Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу - це факт", - заявив Арахамія..."
====
А чому ти, покидьку, блаЗЄнське твоє рило, лише зараз про це згадав?
 показати весь коментар
 
 
В КПСС за это отбирали партбилет и сажали!
 показати весь коментар
 
Не зря СН сейчас читают как - Скоти Народа.
 показати весь коментар
 
Арахамии полностью доверяю Раз он говорит что Скороход предлагала депутатам деньги, так оно и было Ее гражданский муж Алякин,еще тот фрукт.
Краткая справка:
В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года). В ноябре 2018 года по состоянию здоровья мера пресечения была изменена на домашний арест
 показати весь коментар
 
 
Арахамии полностью доверяю
Значить, Ви ще не "наїлися".
 показати весь коментар
 
 
Як ви можете йому довіряти? Він ж в 2014-15 працював на Гелетея!! Він порохобот перефарбований!
 показати весь коментар
 
 
Це ж публічна заява про злочин (якщо вона не пропонувала гроші у борг під відсотки)
 показати весь коментар
 
 
Цікавий чоловік у цієї пані. Головне - надрив в голосі та сумне обличчя...
Алексей Алякин, собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс" (ЕГРПОУ: 40087050), профиль - строительство жилых и нежилых зданий.

Алексея Алякина связывают с российским олигархом Павлом Фуксом. Пишут, что у них были общие бизнес-интересы в России, в частности, по банку "Пушкино" и строительному бизнесу в Москве.
В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн рублей. В этом же году Алякин выехал из РФ в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию "Прогрес Буд" (ЕГРПОУ: 40527742, профиль - производство строительных изделий из бетона), зарегистрированную в Борисполе.
В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года). В ноябре 2018 года по состоянию здоровья мера пресечения была изменена на домашний арест.
 показати весь коментар
 
А там багато таких "нових і незапятнаних облич".. От від нашого округу (Київ, КПІ, Шевченківський р-н) виграла Буймістер, яка раніше була правою рукою олігарха Тарути і народилася в Москві!
 показати весь коментар
 
а до того дня, как она против проголосовала об этом никто не знал? не смешно.
 показати весь коментар
 
Та ***** и этот осёл, эти слуги друг друга стоят. Одна рыдает, что мужа-афериста задержали, а Арахамия всё плачется, что на митингах платят, Скороход платит, ему, наверное предложить забыли. Факт - это то, что Арахамия такой же *****бол и баба, как и Скороход. Никаких доказательств, никаких аргументов, только сопли, заявления и обвинения
 показати весь коментар
 
Арахамия знатный урод Хорошо поливает грязью, а вот уголовных дел на того кого он полил за подкуп избирателей нет... Не с трибуны выступай, а в набу и гбр. А так - ты дешевое трепло!
 показати весь коментар
 
 
"госпожа Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь - это факт", - заявил Арахамия" господин Арахамия, Вы сказали " А" ну справедливо будет, если скажите "Б" мат. и денеж. помощь в обмен на что?
 показати весь коментар
 
Самый мудрый народ выбрал себе самых достойных слуг.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору