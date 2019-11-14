 "Скороход не раз зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу", - Арахамія. ВIДЕО

Про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія з трибуни Ради, коментуючи заяву нардепки від СН Анни Скороход про тиск на неї та затримання її чоловіка у зв'язку з її голосуванням щодо ринку землі, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні колеги, називаймо речі своїми іменами. Якщо ви зараз зайдете в гугл і цивільного чоловіка пані Скороход загуглите просто, ви все зрозумієте. Ми як політична партія до цього не маємо ніякого стосунку. Нам самим нічого сказати, тому що ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу - це факт", - заявив Арахамія.
Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".
"взятка" - денежная, материальная помощь (д.арахамия, изд. 4-е, дополненное)
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А чому ти, покидьку, блаЗЄнське твоє рило, лише зараз про це згадав?
Краткая справка:
В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года). В ноябре 2018 года по состоянию здоровья мера пресечения была изменена на домашний арест
Значить, Ви ще не "наїлися".
Алексей Алякин, собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс" (ЕГРПОУ: 40087050), профиль - строительство жилых и нежилых зданий.
Алексея Алякина связывают с российским олигархом Павлом Фуксом. Пишут, что у них были общие бизнес-интересы в России, в частности, по банку "Пушкино" и строительному бизнесу в Москве.
В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн рублей. В этом же году Алякин выехал из РФ в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию "Прогрес Буд" (ЕГРПОУ: 40527742, профиль - производство строительных изделий из бетона), зарегистрированную в Борисполе.
В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года). В ноябре 2018 года по состоянию здоровья мера пресечения была изменена на домашний арест.