 "Скороход не раз зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу", - Арахамія. ВIДЕО

Про це заявив глава фракції СН Давид Арахамія з трибуни Ради, коментуючи заяву нардепки від СН Анни Скороход про тиск на неї та затримання її чоловіка у зв'язку з її голосуванням щодо ринку землі, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги, називаймо речі своїми іменами. Якщо ви зараз зайдете в гугл і цивільного чоловіка пані Скороход загуглите просто, ви все зрозумієте. Ми як політична партія до цього не маємо ніякого стосунку. Нам самим нічого сказати, тому що ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу - це факт", - заявив Арахамія.

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Раніше нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка. На її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі: "За дорученням АП мій чоловік був затриманий. Нас ламають через коліно".