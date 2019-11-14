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 Політика України, Суспільство
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Все про:карате (5) спорт (783) Японія (199) нота протесту (63)

 Україна передала Японії ноту через участь команди "ДНР" у турнірі з карате

Посольство України в Японії передало в МЗС Японії ноту через участь представників "ДНР" у турнірі з карате.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі посольства України в Японії, опублікованому в Facebook.

"12 листопада 2019 року в інформаційному просторі з’явились повідомлення про участь "представників" так званої "ДНР" у "9-му кубку світу з карате", проведеного "всесвітньою федерацією каратеноміті"* у Токіо 7-10 листопада 2019 року.

У зв’язку з цим, того ж дня Посольство України вжило заходів з метою з’ясування достовірності відповідного факту. Під час розмови з представником секретаріату цієї організації останнім було підтверджено факт запрошення для участі у зазначеному турнірі спортивної команди, тренувальний клуб якої розташований на території тимчасово окупованої частини Донецької області України", - сказано в повідомленні.

У посольстві зазначили, що в рамках заходів дипломатичного реагування Посольство України привернуло увагу МЗС Японії до зазначеного факту та передало японській стороні ноту з викладенням відповідної офіційної позиції української сторони.

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"Посольство України вважає за необхідне наголосити на тому, що з самого початку російської військової агресії проти України позиція Японії щодо безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави є послідовною та незмінною, і тому оприлюднені деякими ЗМІ спекуляції щодо можливої зміни цієї позиції японського уряду не мають жодних підстав", - сказано в повідомленні.

Разом з тим у відомстві повідомили, що "Всесвітня федерація каратеноміті" є приватною організацією, її напрямок карате є маловідомим як в Японії, так і загалом у світі.

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Україна передала Японії ноту через участь команди ДНР у турнірі з карате 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159666
 
   
 Топ коментарі
 
В то время, как Зеленый самурай одним движением расхерачивает по две клавиши рояля... И это не гипербола! Вот, даже ноты с этого представления японцам выслали... с припиской "А вам слабо?!"
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А чему удивляться то...если зеленый зебил с зебилихой недавно в Японии были...
А там где появляется чувак с ксивой презЕдента...везде полный провал...и разрушение всего чего Украина достигла ранее...
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а в чем проблема.?.. онЕ же братья..)))))))))))
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Вы предлагаете перестрелять Японский МИД?
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Дырляндцев от@bplbkb? Или катанами нашинковали в суши?
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микадо должен срочно извиниться перед украиной, а в качестве компенсации застоль опрометчивый шаг япошки должны слезно умолять украину направить к ним послом длюню шириночного сквозняка
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А в слове Украина не поленился бы и стрелочку нажать... УКРАЇНА тільки з великої літери пишется!
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украина - величайшая страна в мире и с этим не поспоришь
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иди вна Путина.
не смешно "троллишь" то
А може ти єврей? тоді згоден - гой повинен страждати(погладжує "внушительні" пейси))))
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Значит кацап... Только кацапсины вопросом на вопрос отвечают.
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Ти шо тут шукаешь Кабздарь? Заблукав удмурт ? Вихід там-»
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Передали бы лучше скрипичный ключ, дебилы мля..
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В то время, как Зеленый самурай одним движением расхерачивает по две клавиши рояля... И это не гипербола! Вот, даже ноты с этого представления японцам выслали... с припиской "А вам слабо?!"
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коментар відмічено як спам  
 
круто учитесь соевые
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я чёт запутался
а кто эти "соевые", петя (который не факт что еврей) или вова (который факт что еврей)?
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А чему удивляться то...если зеленый зебил с зебилихой недавно в Японии были...
А там где появляется чувак с ксивой презЕдента...везде полный провал...и разрушение всего чего Украина достигла ранее...
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А по каким паспортам они вьезжалм? Укр или кацапским,днр нет такой страны и как им могли открыть визы? У Японии для нас и кацапов виза нужна,при чем не легкая как раньше шенген
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После визита Щеленского в Японию - там резко появилась команда из дырляндии.
Совпадение?
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Какая спортивная "держава", уже даже и спортсмены появились...
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Абэ ездил к Лаврову и обосрался, так как провели по губам "за острова"..
По-видимому, самураю предложили что-то другое - сперва попляшешь под "Мурку", а уж потом уж, как-то уж, поимеешь уж, острова уж(скрестя копыта на всех ногах, проржал Лавров))) Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате - Цензор.НЕТ 7281
Неужто Рашка и японцев(!) сделала шредероподобными?
Микрон французский громко пляшет ягодицами и понимает что он не один такой, закусывая подарочную водку ягелем.
Надеемся что Япония вышвырнет "команду" террористов. Если нет - "гореть вечно"..... ой Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате - Цензор.НЕТ 9750 , а шо? японцы - не православные и у них даже Тутмаса нету?
ну тогда..... Пристайко сглотнет..... слюну, как Климкин в сраче с ********-Орбаном то Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате - Цензор.НЕТ 6958
Правда Климкин сглотнул походу, не слюну.... Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате - Цензор.НЕТ 9247
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Лугандонцы расползаются как тараканы. Хотя какое в дыре может быть карате? Максимум литробол или героинкидо.
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Выйди к себе во двор, там такие же олимпийцы на лавочках сидят-лежат.
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Прикинь-не лежат и не сидят. Может это у тебя "двор образцового порядка"?
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ответочка за жёлтое платье на интронизации.
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З якими паспортами вони туди в'їхали?
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