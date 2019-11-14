 Україна передала Японії ноту через участь команди "ДНР" у турнірі з карате

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі посольства України в Японії, опублікованому в Facebook.
"12 листопада 2019 року в інформаційному просторі з’явились повідомлення про участь "представників" так званої "ДНР" у "9-му кубку світу з карате", проведеного "всесвітньою федерацією каратеноміті"* у Токіо 7-10 листопада 2019 року.
У зв’язку з цим, того ж дня Посольство України вжило заходів з метою з’ясування достовірності відповідного факту. Під час розмови з представником секретаріату цієї організації останнім було підтверджено факт запрошення для участі у зазначеному турнірі спортивної команди, тренувальний клуб якої розташований на території тимчасово окупованої частини Донецької області України", - сказано в повідомленні.
У посольстві зазначили, що в рамках заходів дипломатичного реагування Посольство України привернуло увагу МЗС Японії до зазначеного факту та передало японській стороні ноту з викладенням відповідної офіційної позиції української сторони.
"Посольство України вважає за необхідне наголосити на тому, що з самого початку російської військової агресії проти України позиція Японії щодо безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави є послідовною та незмінною, і тому оприлюднені деякими ЗМІ спекуляції щодо можливої зміни цієї позиції японського уряду не мають жодних підстав", - сказано в повідомленні.
Разом з тим у відомстві повідомили, що "Всесвітня федерація каратеноміті" є приватною організацією, її напрямок карате є маловідомим як в Японії, так і загалом у світі.
не смешно "троллишь" то
А може ти єврей? тоді згоден - гой повинен страждати(погладжує "внушительні" пейси))))
Ты кацап?
а кто эти "соевые", петя (который не факт что еврей) или вова (который факт что еврей)?
А там где появляется чувак с ксивой презЕдента...везде полный провал...и разрушение всего чего Украина достигла ранее...
Совпадение?
По-видимому, самураю предложили что-то другое - сперва попляшешь под "Мурку", а уж потом уж, как-то уж, поимеешь уж, острова уж(скрестя копыта на всех ногах, проржал Лавров)))
Неужто Рашка и японцев(!) сделала шредероподобными?
Микрон французский громко пляшет ягодицами и понимает что он не один такой, закусывая подарочную водку ягелем.
Надеемся что Япония вышвырнет "команду" террористов. Если нет - "гореть вечно"..... ой , а шо? японцы - не православные и у них даже Тутмаса нету?
ну тогда..... Пристайко сглотнет..... слюну, как Климкин в сраче с ********-Орбаном то
Правда Климкин сглотнул походу, не слюну....