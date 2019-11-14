 Україна передала Японії ноту через участь команди "ДНР" у турнірі з карате

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі посольства України в Японії, опублікованому в Facebook.

"12 листопада 2019 року в інформаційному просторі з’явились повідомлення про участь "представників" так званої "ДНР" у "9-му кубку світу з карате", проведеного "всесвітньою федерацією каратеноміті"* у Токіо 7-10 листопада 2019 року.

У зв’язку з цим, того ж дня Посольство України вжило заходів з метою з’ясування достовірності відповідного факту. Під час розмови з представником секретаріату цієї організації останнім було підтверджено факт запрошення для участі у зазначеному турнірі спортивної команди, тренувальний клуб якої розташований на території тимчасово окупованої частини Донецької області України", - сказано в повідомленні.

У посольстві зазначили, що в рамках заходів дипломатичного реагування Посольство України привернуло увагу МЗС Японії до зазначеного факту та передало японській стороні ноту з викладенням відповідної офіційної позиції української сторони.

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"Посольство України вважає за необхідне наголосити на тому, що з самого початку російської військової агресії проти України позиція Японії щодо безумовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави є послідовною та незмінною, і тому оприлюднені деякими ЗМІ спекуляції щодо можливої зміни цієї позиції японського уряду не мають жодних підстав", - сказано в повідомленні.

Разом з тим у відомстві повідомили, що "Всесвітня федерація каратеноміті" є приватною організацією, її напрямок карате є маловідомим як в Японії, так і загалом у світі.

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