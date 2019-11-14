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 Політика України
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Все про:ВР (6070) затримання (3063) земельна реформа (94) Скороход Анна (1)

 За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі. ВIДЕО

Нардепка від СН Анна Скороход заявила про затримання свого чоловіка і, на її думку, причиною цього є її вчорашнє голосування проти законопроєкту про ринок землі.

Про це вона сказала під час свого виступу з трибуни парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за мої політичні переконання і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного із заступників Адміністрації президента одному із заступників Генерального прокурора Каська, до заступника Клименка карного розшуку мій чоловік був затриманий незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі. Рішення про затримання незаконне. Підставою став запит Російської Федерації 2017 року. До цього не було ніяких питань, а після червоної кнопки йде затримання мого чоловіка", - заявила Скороход.

Також читайте: До другого читання законопроєкту про землю потрібно додати поправку про референдум і збалансувати площу продажу землі в одні руки, - Арахамія

"Я звертаюся особисто до президента, до ДБР і інших правоохоронних органів з проханням зупинити беззаконня, яке ви творите. Коли ми йшли з командою і відстоювали президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліно, як це зараз відбувається. Тому я особисто ще раз прошу Президента України Володимира Зеленського зробити доручення правоохоронним органам і припинити свавілля і тиск на мене і мою сім'ю", - заявила нардепка.

У кулуарах парламенту Скороход розповіла, що у її затриманого чоловіка Олексія Алякіна раніше був великий бізнес у Російській Федерації.

"У нього був великий бізнес у Російській Федерації. Потім цей бізнес віджали. Для того щоб людина не могла повернутися - на нього відкрили кримінальне провадження. Кримінальну справу повністю сфальсифіковано", - розповіла Скороход.

Вона зазначила, що Алякін в 2013 році отримав громадянство України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159662
 
   
 Топ коментарі
 
Ну главное не Порох, пришли новые лица, честные, неподкупные, ух зажили теперь. Ну не пытали и за то скажи им спасибо.
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"После красной кнопки идет задержание моего мужа", - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли - Цензор.НЕТ 6305
Він голосував проти законопроекту про продаж землі "После красной кнопки идет задержание моего мужа", - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли - Цензор.НЕТ 9966
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Їх що обирали, щоб вони висловлювали свої думки? Сиди і тисни на кнопку, як тобі сказали! Розпустились тут!
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В истории ещё не было, чтобы приход безграмотного правителя не приводил к диктатуре.
И не будет
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Овца от стада отбилась. Скоро её постригут и зарэжут.
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«Будешь жарить шашлык из этава невеста - не забудь пиригласить». (с)
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Ну как кому,а мне нравится.Вор он вором и остается в не зависимости от политических убеждений и партийной принадлежности.Ну а если уж он вор,то должен сидеть в тюрме.Суд надеюсь разберется.Как там нас пятый президент учил:"Посажу трех своих друзей".Классика по Ли Кван Ю.К ним прислушались.Я имею ввиду и к Пете и к Ю.
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А я бы под это закон,сдал бы в долгосрочную аренду лугандон китайцам или американцам. За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 8437
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Ага, сцуки, при Порохе вам хреново жилося? Выкусите!!!
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ЗАТКНИСЬИ и жми кнопочки, дура! Ты смотри как раскукарекалась!
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"По поручению АП мой муж был задержан."

А кто такой этот АП?
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Апарат Порошенка, який буде завжди у всьому винуватий
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Точно! Я сам бачив його. Це такий маленький чорнявий мулат?
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Чего накинулись на того, кто голосовал против мошенничества с землей? Наоборот, поддержать надо депутата!
За всей этой грязной историей проглядывается узкоглазая рожа Богдана и его ордынские методы борьбы с неугодными. Зе ничего не решает. Хотя, поглядим чем закончится.
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Присутствие в партии СН само по себе есть признак недалекого ума. Почему не посмеяться над идиоткой?
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Потому что это не смешно.
Вот что смешного ты увидел? Сможешь нам всем рассказать?
Не имея ни законов, ни права - эти люди хотят распродать землю. Смешно? Мне нет.
Кто то за, кто то против. Тут смешно? Власть прессует неугодных. На этом этапе смешно?
А, она из СН, значит идиотка. Можно смеяться? Не вижу причин для смеха. А смех без причины, ...
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Я плюсовал, но с поправкой - она не идиотка, а карьеристка. Но всё равно не смешно.
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А когда лезла в это жабіння, чем думала, бородатой жопой Коломойского?
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Вона йшла змінювати все на краще, з новою командою, новими обличчями!
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Вона - прилипала і сподівалася залагодити таким способом проблеми свого чоловіка з законом. Те, що вона там опинилася є недоліком, спричиненим дефіцитом часу при відборі кандидатів в депутати від партії СН. Уникнути цього, практично, було не можливо.
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Звісно ж. Мій попередній пост - сарказм.
Виникає питання:там мало таких прилипал, чи багато?
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вазелиновая шмара по партийной кличке "плакса".....
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Бугагагагага!!
Здобули, зелебобіки!!!
Це норм! Скоро капець монобільшості
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Такого даже при Януковиче не было. Круто пацаны взялись...
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Ніякі голосування від відповідальності за кримінальні злочини нікого рятувати не повинні.
Україна не може бути місцем для втечі злочинців, навіть, якщо вони тікають з Росії. Жодних позитивних результатів це не принесе, тільки погіршить ситуацію.
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Яких "злочинців"? Чоловік мав бізнес, у нього відібрали, він виїхав в Україну. Виходить, і Коломойський злочинець, бо повернувся сюди, коли злочинне угрупування дорвалося до влади і чинить беззаконня і терор. Отакі "слуги народу".
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В коментарі 14.11.2019 13:22 є деяка інформація для таких "допитливих", як ти, а все решта нехай вирішують ті, кому за це серйозні гроші платять.
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Ти там в Франції геть без роботи залишився, що пішов працювати на зеленій ботофермі?
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Если Арахания такое говорит, то её нужно исключить. А по другому как ?
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Араханія -- нахабний гопник з небритою мордою і брудним нутром. Невихований і безсовісний.
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что скажет Зеленский ?
что за дела с кацапами ?
это скандал
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Але хто її чоловік? Алексей Алякін. Крім того, що він оформлений у своєї цивільної дружини-депутатки помічником він - "собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс" в Москве.... объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн р"...

втік в Україну, отримав громадянство, заснував будівельну компанію "Прогрес Буд" в Борисполі.

"В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.

"9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года)". http://www.dsnews.ua/politics/arahamiya-obvinil-slugu-naroda-skorohod-v-popytkah-podkupa-14112019132400

Чогось всі кацапи, які тікають від путіна в Київ, дуже швидко пробираються до влади. Хіба не дивно?
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І його 6 років шукали" ? Брехня для лоповухих. І арештували після багатьох погроз його дружині, коли вона була незгодна з антинародними рішеннями партії "слуг народа". Совпадение?
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"9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года)".

А,вы писатель, а не читатель-писатель.
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Яка нахрєн екстрадиція , коли він громадянин України з 2013 року ? Коломойського не видамо бо він громадянин України , а громадянина України Алякіна за запитом "компетентних органів кацапії" хоч щас ? Зєбіли вам в очі пружний стумінь сечі від СННН , а ви : " Райдуга де ? ".
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Вот мне по@уй арестовали его или нет,но меня убивает формулировка "Підставою став запит Російської Федерації 2017 року."
Вы что там,реально охху@@@ли??!!
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похоже слуги народа немного обделались,
точнее мусора облили говном ребят
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Как можно облить ховном то,что от него и не отмывалось?
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А у меня,Сэня, складывается такое негативное впечатление, что СН- это кремлевский проект,уж слишком много там связей ,браков,бизнесов совместных с рф,опять же ерема,богдан и тд. откровенные агенты влияния заСрахи! Что собственно своими заявлениями вчера-сегодня и подтверждает главный маслиноокий в кипе смотрящий...
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Аяяя, як же так ніхарашо вийшло... Хто б міг подумати, що кришталево чисті квартальщики, лижнікі сміху та пропагандони з Г+Г виявляться звичайнісінькими покидьками та негідниками... В якій країні жила ця жіночка до отримання нею статусу народного депутата (депутатки)? За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 3628
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вы фсе врете..это козни пороха...мародер ни как не нажрется..
P.S. а при порохе такое было???выдать тебя и 73% рашке ..у е б у й т е на куй
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Бабченко недаремно звалив звідсіля, побачивши істинне обличчя слуг урода...
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Деваха к успеху шла, в парламент пролезла, думала по-быстрому подзаработать но не получилось, эх жаль. Интерестно в какую фракцию перейдет? Небось к пете, там таких любят
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А ты,чувачОк,за кого голосовал? Думаю,что за путлера...
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Задержание по российскому уголовному делу - это круто. Это называется убить рейтинг досрочно...
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Ні, ні, тільки приголубити всю кримінальну шушеру, свої ж посони.
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А вы так верите в правоохранительную систему раши? Спросите у Ходорковского, Чичваркина и многих других Я вот вообще не верю русским. Чувак инвестировал в Украине деньги. Если есть претензии по работе в Украине - пусть разбираются, а по запросу раши - это себя не уважать, политические преследования....
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В Росії корупція і казнокрадство такі ж масштабні як і в Україні і не треба думати, що там з цим, взагалі, ніхто боротьбу не веде. Якби це було так, то Росія вже не існувала б як держава, тим паче, як ядерна. Якщо в Україні з цим ніхто, по-справжньому, не бореться, то, відповідно, Україна є відсталою найбіднішою країною Східної Європи. І набутий злочинним шляхом капітал, який може перетікати з Росії в Україну, в силу свого незначного розміру, може тільки підмочити репутацію, але не покращити економічні показники.
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*Когда мы шли коМандой на выборы,никто не думал*...,а надо было думать, бараны зеленкуВатные...
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Только три депутата солги народу голосовали против кражи: Скороход, Нагорняк и Мазурашу.
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Панове сколько грязи льется постороними на женщину, вывод-заказуха. Такое делается только за деньги.
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Хочуть вбити двох зайців: приструнити незгодну з лінією партії і пощипати бізнесмена.
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Она сказала два несовместимых слова, президент и Зеленский.
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Петяботи а почему вы боитесь сделать майдан ? За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 4279 За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 4279 За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 4279
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Петяпотов унижають гнобить растоптать продать руским нквд а петяботы бояться сопротивляться!
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То дрібнота з бєніної тролеферми . Не звертай уваги .
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Бедненькая! Мужа арестовали.., через колено поломали... Зеля, заступись! Про пенсов подумай! Что ты там -ука напринимала? Совесть не заела?
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При Пете такого не было, ну кроме мусора во Львове.
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Га-га-га . Ці зєлєбєні чи дурні , чи кумедні , чи поклали болта на Україну і 73% дупоголових шанувальників телеміфів . Кілька днів тому зєлєбєні гордо з почуттям невласної гідності заявили: " Коломойського ніколи і нікому не видамо , бо Україна своїх громадян не видає. " Це було б здорово , але Цемаха видали кацапам , певно тому що він громадянин ЛНР ? Який би він не був , цей кацап Алякін , але він з 2013 року громадянин України . Значить Коломойського американцям не видамо бо він громадянин України , а громадянина України Алякіна за першим запитом кацапів наттє ??? Бо дружина не голосувала за вказівкою якогось зам. в АП як голосувало все гетто СН в ВР . Дупоголові 73% це ви зробили можливим таке .
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напринимали в партию казна кого и теперь маются..., очистим ряды нашей партии от случайного мусора )))
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1. Порохойоби, при вашому мародерові- патрону Потроху такого в апріорі не могло бути, бо граили всі!!!
2. Цікаво чи в сраколиза Бєні і в мами яка "Любіт скорость" конфіскують майно!!!
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скоро як на рашці будуть колінопреклоньонні відеозвернення до президента записувати )))
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