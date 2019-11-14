 За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі. ВIДЕО

Про це вона сказала під час свого виступу з трибуни парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні за мої політичні переконання і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного із заступників Адміністрації президента одному із заступників Генерального прокурора Каська, до заступника Клименка карного розшуку мій чоловік був затриманий незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі. Рішення про затримання незаконне. Підставою став запит Російської Федерації 2017 року. До цього не було ніяких питань, а після червоної кнопки йде затримання мого чоловіка", - заявила Скороход.
"Я звертаюся особисто до президента, до ДБР і інших правоохоронних органів з проханням зупинити беззаконня, яке ви творите. Коли ми йшли з командою і відстоювали президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліно, як це зараз відбувається. Тому я особисто ще раз прошу Президента України Володимира Зеленського зробити доручення правоохоронним органам і припинити свавілля і тиск на мене і мою сім'ю", - заявила нардепка.
У кулуарах парламенту Скороход розповіла, що у її затриманого чоловіка Олексія Алякіна раніше був великий бізнес у Російській Федерації.
"У нього був великий бізнес у Російській Федерації. Потім цей бізнес віджали. Для того щоб людина не могла повернутися - на нього відкрили кримінальне провадження. Кримінальну справу повністю сфальсифіковано", - розповіла Скороход.
Вона зазначила, що Алякін в 2013 році отримав громадянство України.
И не будет
иік будєт
А кто такой этот АП?
За всей этой грязной историей проглядывается узкоглазая рожа Богдана и его ордынские методы борьбы с неугодными. Зе ничего не решает. Хотя, поглядим чем закончится.
Вот что смешного ты увидел? Сможешь нам всем рассказать?
Не имея ни законов, ни права - эти люди хотят распродать землю. Смешно? Мне нет.
Кто то за, кто то против. Тут смешно? Власть прессует неугодных. На этом этапе смешно?
А, она из СН, значит идиотка. Можно смеяться? Не вижу причин для смеха. А смех без причины, ...
Виникає питання:там мало таких прилипал, чи багато?
Здобули, зелебобіки!!!
Це норм! Скоро капець монобільшості
Україна не може бути місцем для втечі злочинців, навіть, якщо вони тікають з Росії. Жодних позитивних результатів це не принесе, тільки погіршить ситуацію.
что за дела с кацапами ?
это скандал
втік в Україну, отримав громадянство, заснував будівельну компанію "Прогрес Буд" в Борисполі.
"В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
"9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года)". http://www.dsnews.ua/politics/arahamiya-obvinil-slugu-naroda-skorohod-v-popytkah-podkupa-14112019132400
Чогось всі кацапи, які тікають від путіна в Київ, дуже швидко пробираються до влади. Хіба не дивно?
А,вы писатель, а не читатель-писатель.
Вы что там,реально охху@@@ли??!!
точнее мусора облили говном ребят
P.S. а при порохе такое было???выдать тебя и 73% рашке ..у е б у й т е на куй
2. Цікаво чи в сраколиза Бєні і в мами яка "Любіт скорость" конфіскують майно!!!