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 Політика України
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Все про:Нуланд (46) Пристайко (246) Волкер Курт (496)

 Потрібно повернутися до "формату Нуланд", - Пристайко про скасування посади спецпредставника США з питань України

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко хотів би повернутися до рівня взаємодії з США, який існував при колишньому помічнику державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторії Нуланд в 2013 році.

"Я не думаю, що президенти між собою телефоном домовляються про кожен крок. Саме тому був обраний такий співробітник, який безпосередньо був наділений повноваженнями, як Курт Волкер. Зараз його немає. Я б хотів, щоб таку людину було призначено. Але я таки думаю, треба повернутися до того формату, який був при Вікторії Нуланд, коли у неї за спиною стояла вся міць державного департаменту", - сказав Пристайко в інтерв'ю "BBC News Україна", передає Цензор.НЕТ.

Так, на думку Пристайка, призначення Волкера було показником зниження рівня взаємодії США та України.

"Він не був співробітником Держдепу, у нього не було апарату, який би на нього працював, він не міг бути залучений у всі наявні процеси", - зазначив дипломат.

Також читайте: Я ніколи не бачив прямого взаємозв'язку між розслідуваннями щодо Burisma і військовою допомогою від США, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159659
 
   
 Топ коментарі
 
Зе-тыпильчики захотели "печенек", которые так долго критиковали.
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Це він на грудневий Майдан натякає?
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ну больше тебя ведь ничего и не интересует! забыл еще и про наколотые апельсины
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Зе-тыпильчики захотели "печенек", которые так долго критиковали.
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Це він на грудневий Майдан натякає?
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Картинка имхо не по теме

Так, по мнению Пристайко, назначение Волкера было показателем снижения уровня взаимодействия США и Украины.
"Он не был сотрудником Госдепа, у него не было аппарата, который бы на него работал, он не мог быть привлечен ко всем существующим процессам", - отметил дипломат Источник: https://censor.net.ua/n3159659

А Нуланд была сотрудником Госдепа. В этом и разница, поэтому Пристайко упомянул Нуланд.
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Когда пани Виктория Нуланд, была у вас на майдане, ваш Зеленский юморил о ней и печеньках.
Извините, нам такого позора от вашего зепрезедента больше не надо. Пригласите пескова - этот по духу вам ближе.
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и где пындосы напекут сразу стока печенек? разве шо закажуть ево у компании рошен с небольшим дисконтом? Потрібно повернутися до "формату Нуланд", - Пристайко про скасування посади спецпредставника США з питань України - Цензор.НЕТ 6211
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именно поэтому нет посла в США от Украины,рашист запретил...и "зе" его х,,,р его назначит...
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На "печеньках" сразу тупо палятся путинские портянки- тролли , имхо
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