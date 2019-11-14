 Нацрада з ТРМ перевірить NewsOne за слова про "повсталий Донбас" і "євромайданівських бариг"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з ТРМ.
Рішення ухвалено на підставі моніторингу, проведеного 5 листопада.
Цього дня в ефірі ліцензіата зафіксовано трансляцію передачі "Я так думаю" (початок о 23.25, "прямий ефір") із ведучим Русланом Коцабою, в якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення мовником Законів України "Про інформацію" і "Про телебачення і радіомовлення".
Серед висловлювань було таке: "…Незаконне збагачення і було метою оцих "євромайданівських бариг". А не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і т. п. Відповідно повсталий Донбас спробували упокорити з допомогою танків та авіаційних бомб. Це правда, її нема куди діти. Вона мусить бути озвучена, саме тут, на рівні київському київська влада має визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності".
За результатами перевірки Національна рада, вивчивши всі обставини, ухвалить відповідне рішення щодо ліцензіата.
Нагадаємо, раніше Національна рада з телерадіомовлення просив суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.
вот мне что Коцаба, что Бужанский - монопенисно.
А мне вот интересно как они думают
Дано:
1) Призывы давить танками и расстреливать майдан.
2) Донбасс восстал.
Вопрос:
Можно ли давить донбасс танками?
если бабушки с ыконочками выйдут, то нет. нельзя.
мыжеправославныечтонамделитьто
1)не делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступили
(Если они пртзывали и одобряли примененение вооруженных сил против майдана значит они хотели что бы с ними поступили так же).
2)… поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом.
Пока не могу его разрешить...
читай - тупые хохлы сдадут Россиюшке себя, а Яхве на стороне сильного(снамебох) и "там так написано".
А если честно - то смешны веруны - они любую жестокость и подлость могут оправдать, не без логики, ибо "там" действительно написано так. Это как то шо выборы были - *****************************(а электорат уже себе додумывает под себя - за что именно хорошее и против чего злого - классика разводняка то)))
Ты его еще в предидущем посте не признал.
Поэтому мне и стало интересно причем тут "яхве"?
отличную книгу щас просто читаю, с комментариями одессит цитирует Пиплию(В.З.) и вдребезги разбивает высеры "данной Бохом писсанины".
И ненависть к попам - все больше, так как они точно знают каким бредом отравляют детей и бабушек.
Мало Ленин их гонял то.
(специально начудят "следователи" чтобы ЕСПЧ смело осудил их действия)
устанавливают блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и
провокаций сепаратистов с
российским фашистским власовским триколором: "На сегодня в самооборону записались уже более 500 человек (население
города Сватово составляет 19 тыс. чел.). Это те люди, которые готовы с оружием
в руках, или даже без него, противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш
город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр Давыденко. По его словам, в самооборону
записываются представители разных национальностей и профессий - русские,
украинцы, армяне, азербайджанцы - те сватовчане, которым небезразлично, что
происходит в их родном городе.
NewsOne, треба закрити як канал який проводить під час війни антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ.