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 Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (232) телебачення (374) Newsone (68)

 Нацрада з ТРМ перевірить NewsOne за слова про "повсталий Донбас" і "євромайданівських бариг"

Національна рада з телерадіомовлення призначила позапланову перевірку ТОВ "Новости 24 години" - супутниковий телеканал NewsOne.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з ТРМ.

Рішення ухвалено на підставі моніторингу, проведеного 5 листопада.

Цього дня в ефірі ліцензіата зафіксовано трансляцію передачі "Я так думаю" (початок о 23.25, "прямий ефір") із ведучим Русланом Коцабою, в якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення мовником Законів України "Про інформацію" і "Про телебачення і радіомовлення".

Серед висловлювань було таке: "…Незаконне збагачення і було метою оцих "євромайданівських бариг". А не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і т. п. Відповідно повсталий Донбас спробували упокорити з допомогою танків та авіаційних бомб. Це правда, її нема куди діти. Вона мусить бути озвучена, саме тут, на рівні київському київська влада має визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності".

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За результатами перевірки Національна рада, вивчивши всі обставини, ухвалить відповідне рішення щодо ліцензіата.

Нагадаємо, раніше Національна рада з телерадіомовлення просив суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159657
 
 
 Топ коментарі
 
"восставший Донбасс" - Апрель 2014 г. Жители города Сватово Луганской области
устанавливают блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и
провокаций сепаратистов с
российским фашистским власовским триколором: "На сегодня в самооборону записались уже более 500 человек (население
города Сватово составляет 19 тыс. чел.). Это те люди, которые готовы с оружием
в руках, или даже без него, противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш
город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр Давыденко. По его словам, в самооборону
записываются представители разных национальностей и профессий - русские,
украинцы, армяне, азербайджанцы - те сватовчане, которым небезразлично, что
происходит в их родном городе.
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Фракцію Оппу за Жоппу пересадіть, а садити є за що.
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да хотя бы за то, что они сепарский электорат у слуг отбирают.

вот мне что Коцаба, что Бужанский - монопенисно.
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Фракцію Оппу за Жоппу пересадіть, а садити є за що.
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да хотя бы за то, что они сепарский электорат у слуг отбирают.

вот мне что Коцаба, что Бужанский - монопенисно.
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Прямо " я так думаю".
А мне вот интересно как они думают

Дано:
1) Призывы давить танками и расстреливать майдан.
2) Донбасс восстал.

Вопрос:
Можно ли давить донбасс танками?
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Можно ли давить донбасс танками?\\\\\\\\\\

если бабушки с ыконочками выйдут, то нет. нельзя.
мыжеправославныечтонамделитьто Нацсовет по ТРВ проверит NewsOne за слова про "восставший Донбасс" и "евромайдановских барыг" - Цензор.НЕТ 7002
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Тут у меня когнитивный диссонанс.

1)не делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступили

(Если они пртзывали и одобряли примененение вооруженных сил против майдана значит они хотели что бы с ними поступили так же).
2)… поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом.

Пока не могу его разрешить...
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Все просто: они - злые и "будут гореть вечно", а мы - добрые и "будем вечно играть на кожаной флейте Яхве, прославляя вымЯ егО".

читай - тупые хохлы сдадут Россиюшке себя, а Яхве на стороне сильного(снамебох) и "там так написано".

А если честно - то смешны веруны - они любую жестокость и подлость могут оправдать, не без логики, ибо "там" действительно написано так. Это как то шо выборы были - *****************************(а электорат уже себе додумывает под себя - за что именно хорошее и против чего злого - классика разводняка то)))
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Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающем себя безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме самого закона, чтобы этот долг исполнить. …ведь то, что возникает не из него самого и его свободы, не может заменить ему отсутствия моральности. Следовательно, для себя самой мораль отнюдь не нуждается в религии; благодаря чистому практическому разуму она довлеет сама себе.
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А, ок.... правда чуть не обосрался, читая взахлеб твой комент.... тебе нужно преподавать философию(если цитата - твоя то)
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Э.Кант.
Ты его еще в предидущем посте не признал.
Поэтому мне и стало интересно причем тут "яхве"?
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не мне смешно любое что касается того шо Пиплия мол - данабохом и нытье насчет "заповедей".
отличную книгу щас просто читаю, с комментариями одессит цитирует Пиплию(В.З.) и вдребезги разбивает высеры "данной Бохом писсанины".
И ненависть к попам - все больше, так как они точно знают каким бредом отравляют детей и бабушек.
Мало Ленин их гонял то.
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Дооооо, так "проверят", шо мы еще из бюджета будем им платить компейсацию за "ущемление свободы слова". ЕСПЧ так решит.

(специально начудят "следователи" чтобы ЕСПЧ смело осудил их действия)
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Да сколько можно проверять, там дело уже в суде, или они еще одно подавать хотят по той же причине.
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"восставший Донбасс" - Апрель 2014 г. Жители города Сватово Луганской области
устанавливают блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и
провокаций сепаратистов с
российским фашистским власовским триколором: "На сегодня в самооборону записались уже более 500 человек (население
города Сватово составляет 19 тыс. чел.). Это те люди, которые готовы с оружием
в руках, или даже без него, противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш
город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр Давыденко. По его словам, в самооборону
записываются представители разных национальностей и профессий - русские,
украинцы, армяне, азербайджанцы - те сватовчане, которым небезразлично, что
происходит в их родном городе.
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Проверят и сделают очередное китайское предупреждение.Чмошники.
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Ну - 112й основной лицензии уже лишили, так что все возможно.
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Пора вже Гіркіна з Бєзлєром сюди звати, щоб розказали, що і як було, бо вже всякі журно- лушпайкі, намагаються заперечити їх «гєроіческіє подвігі на Дамбассє».
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нюс ван нужно запретить за разжигание ненависти и лож , но есть одна маленькая заноза, а именно то что нюс ван финансируется расией, а вернее спецслужбами по гибридной войне.Да и где этот герой чнтарь который говорил что не отдаст москавитам украинскую территорию, почему он не реагирует на такие высеры нюс вана?
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ні, все ж таки попереджувальний постріл у скроню сепару-журнашлюхе ефективніший за "попередження" та "перевірки".
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А Рябой шапке с Баклановым это уже не интересно? Не, на девчонок наезжать оно конечно не так сцыкотно. Хотя могут и не угадать
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NewsOne, це не український канал, це канал ворога, рупора кремля, пропутінський канал з чуждою Україні редакційною політикою, пропагандою "руського міра". Власник каналу Мертвечук ворог держави України. На цьому каналі його посіпаки так "називаємі" експерти і політики антидержавних поглядів співчувають агресору і проводять його політику, пропаганду, брешуть, брешуть і брешуть . ЗАКЛИКАЮТЬ УКРАЇНУ СТАТИ НА КОЛІНА ПЕРЕД АГРЕСОРМ МОСКВОЮ І ПРОСИТИ ПРОБАЧЕННЯ.
NewsOne, треба закрити як канал який проводить під час війни антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ.
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это называется - рашистская пропаганда и манипуляции..., без четкого определения что есть что, все это пока называется "свобода слова"....
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