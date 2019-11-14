 Нацрада з ТРМ перевірить NewsOne за слова Коцаби про "повсталий Донбас" і "євромайданівських бариг"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради з ТРМ.

Рішення ухвалено на підставі моніторингу, проведеного 5 листопада.

Цього дня в ефірі ліцензіата зафіксовано трансляцію передачі "Я так думаю" (початок о 23.25, "прямий ефір") із ведучим Русланом Коцабою, в якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення мовником Законів України "Про інформацію" і "Про телебачення і радіомовлення".

Серед висловлювань було таке: "…Незаконне збагачення і було метою оцих "євромайданівських бариг". А не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і т. п. Відповідно повсталий Донбас спробували упокорити з допомогою танків та авіаційних бомб. Це правда, її нема куди діти. Вона мусить бути озвучена, саме тут, на рівні київському київська влада має визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упевнений, що зможу домовитися з олігархами про невтручання в редакційну політику телеканалів, - Зеленський

За результатами перевірки Національна рада, вивчивши всі обставини, ухвалить відповідне рішення щодо ліцензіата.

Нагадаємо, раніше Національна рада з телерадіомовлення просив суд анулювати ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne.