 Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 12:30 сьогодні, 14 листопада, ворог обстріляв позиції українських військовослужбовців двічі", - сказано в повідомленні.

За даними відомства, на Луганському напрямку з початком доби противникз гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського.

Також на Донецькому напрямку близько 9-ї ранку окупанти 20 хвилин з підствольних гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілювали позиції наших військ поблизу Новомихайлівки.

"Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили в Міноборони.

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Разом з тим, за інформацією ГУР Міноборони, противник активізував заходів щодо поповнення боєкомплекту передових підрозділів боєприпасами для стрілецької зброї, артилерійських систем і мінометів.

"Командування російсько-окупаційних військ підвищує рівень готовності до застосування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, проводяться заходи з перевірки наявності матеріальних засобів та уточнюються потреби щодо їх постачання за умови активізації бойових дій" , - сказано в повідомленні.