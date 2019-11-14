 НАБУ провело обшук в ОП за фактом отримання хабаря в $150 тис. директоркою департаменту Кондзелею

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дозвіл на обшук дав Вищий антикорупційний суд.

Метою обшуку було вилучення документів, які дав чоловік, від якого вимагали гроші для призначення на посаду.

Ситник зазначив, що НАБУ має інформацію і про інші факти працевлаштування осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманій на хабарі 150 тис. дол. директору департаменту ОП Кондзелі і двом її спільникам повідомлено про підозру, - НАБУ

Нагадуємо, 12 листопада в результаті проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання хабаря в розмірі 300 тис. дол. у фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України". Пізніше під час одержання частини згаданого хабаря в розмірі 150 тис. доларів затримали директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента України Світлану Кондзелю.