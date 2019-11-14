 НАБУ провело обшук в ОП за фактом отримання хабаря в $150 тис. директоркою департаменту Кондзелею

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, дозвіл на обшук дав Вищий антикорупційний суд.
Метою обшуку було вилучення документів, які дав чоловік, від якого вимагали гроші для призначення на посаду.
Ситник зазначив, що НАБУ має інформацію і про інші факти працевлаштування осіб.
Нагадуємо, 12 листопада в результаті проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання хабаря в розмірі 300 тис. дол. у фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України". Пізніше під час одержання частини згаданого хабаря в розмірі 150 тис. доларів затримали директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента України Світлану Кондзелю.
ПЕСики, ФАС!
🤑
Енто -комплимент!
😁
В общем, две дамочки «бальзаковского возраста», считающие себя «крутыми» и супер успешными, решили «срубить бабла» для красивой жизни (наверняка далеко не в первые). Но на этот раз «залетели»…
🤑
Твой "Моника" со своими увольнениями уже дошел до младших помощников старших дворников.
По всем каналам рекламировали, аж "Баканову звонили".
От Львова до Харькова разъезжал "героически увольняя".
Так что же такое, под самым носом в одном здании, до сих пор не уволенные?!!!
Держи -🍫🍫 или косточку в шаКАЛаде 🍖!
🤣
Обтекай, убогий!
По этому ты их рисуешь исключительно для себя.
ПАТАМУШО у тебья, жлоб, старая Винда или Андрюха-
уровень- 4.04...
Скачай обновку!
Или вам 🐷 выдал старьйо, мля!
🤣🤣🤣
"ПАТАМУШО" малолетнее недоразумение, у меня компьютер не для шашечек-игрушечек, а для РАБОТЫ.
И, кстати, ты опять не поверишь, но компьютер на "старой Винде" и "Андрюхе" - то же НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.
Ты им орехи, наверна, колешь...
Работа такая- 🍫🍫 зарабатывать..
Не цікавий ти , дурнику...
Бувай!
😁
🤣
Зе-тыпильчикам это необходимо - что бы не развалилась картина их мира.
На всех материкаж и сотню стран...
Учи географию и купи глобус!
Бувай !
Ти не цікавий!
😁
🤑
И что же они там надеются найти?
Сытник отметил, что НАБУ располагает информацией и о других фактах трудоустройства лиц. Источник: https://censor.net.ua/n3159655