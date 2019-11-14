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 Політика України, Події
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Все про:НАБУ (2183) обшук (811) Ситник (527) Офіс Президента (154) Кондзеля Світлана (1)

 НАБУ провело обшук в ОП за фактом отримання хабаря в $150 тис. директоркою департаменту Кондзелею

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшук в Офісі Президента у справі про шахрайство начальниці департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлани Кондзелі.

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дозвіл на обшук дав Вищий антикорупційний суд.

Метою обшуку було вилучення документів, які дав чоловік, від якого вимагали гроші для призначення на посаду.

Ситник зазначив, що НАБУ має інформацію і про інші факти працевлаштування осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманій на хабарі 150 тис. дол. директору департаменту ОП Кондзелі і двом її спільникам повідомлено про підозру, - НАБУ

Нагадуємо, 12 листопада в результаті проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання хабаря в розмірі 300 тис. дол. у фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України". Пізніше під час одержання частини згаданого хабаря в розмірі 150 тис. доларів затримали директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента України Світлану Кондзелю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159655
 
 
 Топ коментарі
 
Ента коза должность занимала с 2005 года...
ПЕСики, ФАС!
🤑
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Зе-тыпил!
Твой "Моника" со своими увольнениями уже дошел до младших помощников старших дворников.
По всем каналам рекламировали, аж "Баканову звонили".
От Львова до Харькова разъезжал "героически увольняя".
Так что же такое, под самым носом в одном здании, до сих пор не уволенные?!!!
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Такие крутые расценки на гос.службу? Это же какой там доход что толстосумы готовы платить по 300000$ за место????А ещё говорят что им надо зарплаты повышать, что они бедные, несчастные трудятся за гроши, в поте лица, не жалея сил, всё о народе думают... Сволочи лживые! А на минималку не хотят поработать, честно?
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Ента коза должность занимала с 2005 года...
ПЕСики, ФАС!
🤑
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Підловили одну із тисячі . А решта працівників ОП святі та чисті?
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Ще не вечір, як кажуть кацапи. Можливо цю "козу" треба буде випускати назад на пашу НАБУ провело обшук в ОП за фактом отримання хабаря в $150 тис. директоркою департаменту Кондзелею - Цензор.НЕТ 5165
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слуги уродов за 30ку голоса продают -фас, зебанаты!
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Как много девушек хороших мечтают в тайне о плохом.
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Инфузория, ти в туфельках или дура на босу ногу??
Енто -комплимент!
😁
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Сообщницей чиновницы ОП Кондзели оказалась экс-замминистра культуры Лесничая.
В общем, две дамочки «бальзаковского возраста», считающие себя «крутыми» и супер успешными, решили «срубить бабла» для красивой жизни (наверняка далеко не в первые). Но на этот раз «залетели»…
🤑
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Воровать и брать взятки начали при пейсатом...Бггг НАБУ провело обшук в ОП за фактом отримання хабаря в $150 тис. директоркою департаменту Кондзелею - Цензор.НЕТ 9225
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Зе-тыпил!
Твой "Моника" со своими увольнениями уже дошел до младших помощников старших дворников.
По всем каналам рекламировали, аж "Баканову звонили".
От Львова до Харькова разъезжал "героически увольняя".
Так что же такое, под самым носом в одном здании, до сих пор не уволенные?!!!
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Тебе шо- методуху не обновили??
Держи -🍫🍫 или косточку в шаКАЛаде 🍖!
🤣
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По существу ответить нечего, зе-тыпил?
Обтекай, убогий!
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Зе-тыпильчик, ты не поверишь, но не у всех пользователей Интернетом работают твои кавайные шашечки и иконочки.
По этому ты их рисуешь исключительно для себя.

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ВЕРЮ!
ПАТАМУШО у тебья, жлоб, старая Винда или Андрюха-
уровень- 4.04...
Скачай обновку!
Или вам 🐷 выдал старьйо, мля!
🤣🤣🤣
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Вот же тыпил.
"ПАТАМУШО" малолетнее недоразумение, у меня компьютер не для шашечек-игрушечек, а для РАБОТЫ.
И, кстати, ты опять не поверишь, но компьютер на "старой Винде" и "Андрюхе" - то же НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.
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Нююю, компютер в лапах ПЕСа-кусок металлолома !
Ты им орехи, наверна, колешь...
Работа такая- 🍫🍫 зарабатывать..
Не цікавий ти , дурнику...
Бувай!
😁
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Вали-вали, школота - тебе еще букварь учить для домашнего задания.
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Вот у Меня рабочий исчо планшет 4.04- тоже не пооходит! Как телебрехунець на кухне работает!
🤣
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Что бы даже при поедании манной кашки не отрываться от откровений Г+Г ?
Зе-тыпильчикам это необходимо - что бы не развалилась картина их мира.
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Картинки Мира... Я не был только в Антарктиде и на южном бреге твоего северного *********** окияна..
На всех материкаж и сотню стран...
Учи географию и купи глобус!
Бувай !
Ти не цікавий!
😁
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НАБУ задержало еще одного фигуранта дела о взятке в Офисе президента. Им оказался сын нардепа Антона Киссе - Максим Киссе.
🤑
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мешно както смотреть за нападением баклана на скорпиона или наоборот
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После двух дней кипиша в СМИ наконец-то решили провести обыск...
И что же они там надеются найти?

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Написано "по делу о мошенничестве". Т.е. за взятку ее судить не будут, а мошенничества все равно не докажут. Так наши чиновники и избегают наказаний. Может нужно сначала посадить НАБУ за целенаправленное избавление от наказаний?
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А как же конкурсы, комиссии, активисты . Как бы на себя с шоколадником, не вышел

Сытник отметил, что НАБУ располагает информацией и о других фактах трудоустройства лиц. Источник: https://censor.net.ua/n3159655
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блаЗЕнь помпезно с камерами ездил по всей стране "увольнял чиновников", а в собственном хлеву и опозорился.

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А кто там в доме хозяин ? Эта мышь белая или обратно петя виноват.
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Такие крутые расценки на гос.службу? Это же какой там доход что толстосумы готовы платить по 300000$ за место????А ещё говорят что им надо зарплаты повышать, что они бедные, несчастные трудятся за гроши, в поте лица, не жалея сил, всё о народе думают... Сволочи лживые! А на минималку не хотят поработать, честно?
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