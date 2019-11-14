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 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (702) Кличко (762) місцеве самоврядування (51) Філатов (234) місцеві бюджети (8)

 Місцеве самоврядування цинічно грабують, - мер Дніпра Філатов про бюджетний процес у Раді

Мер Дніпра Борис Філатов обурився спробами правлячої партії залишити місцеві бюджети без грошей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Наше місто", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я з невимовним задоволенням спостерігаю, як партія, що прийшла до влади під гаслами народовладдя, в прямому ефірі цинічно намагається пограбувати місцеве самоврядування, і при цьому щиро сподівається виграти хоч дострокові/хоч строкові місцеві вибори", - написав мер Дніпра.

Місцеве самоврядування цинічно грабують, - мер Дніпра Філатов про бюджетний процес у Раді 01

Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що проєкт Держбюджету на 2020 рік, який парламент збирається ухвалити сьогодні, суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування і ставить під загрозу реалізацію багатьох проєктів у містах та селищах країни.

Місцеве самоврядування цинічно грабують, - мер Дніпра Філатов про бюджетний процес у Раді 02

Також він пояснив, що замість обіцяної децентралізації і зростання місцевих бюджетів, громади отримують централізацію в багатьох питаннях розвитку та урізання своїх фінансових можливостей. Так, наприклад, на місцеві бюджети перекладають тягар державних соціальних гарантій, який витягти самостійно багатьом містам і селищам - нереально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансовий колапс і катастрофа інфраструктури: мери українських міст обурені проєктом Держбюджету-2020

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159653
 
 
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им самим грошей не хватает, вот и хотят. шоб у корыта местными свынями и зеленями не благоухало
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От Порошенко. Вже і до місцевих органів самоврядування добрався. Все грабує і грабує. А ось вчора Беня віддав державі ?.5 млрд. гривень на розвиток громан. От герой, негласний президент.
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Філатов, не пи@ди, а іди вмикай "відремонтовату" котельню за адресою вул. Янгеля, 31г, що передана ТВОЇМ наказом від "Південмашу" до муніципальної власності. Вона й той рік працювала х.з. як, а цей рік звільнились 14 працівників з 16 від ніяких заробітних плат і постійного організаційного бардаку, і на цей час тепла досі немає по цілому кварталу. Богя не здатен вирішувати жодні практичні питання, один піар, що прикриває банальне крадійство. Хоча для "сітки" Порошенка розтринькав з бюджету міста 160 мільойонів гривень, а тепер у му@ака "грошей немае", і винен хтось.
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Филатов поздно уже ныть-ты сам и твои горожане так хотели эту "зелёную" власть!!!!!
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В Днепре действительно нет горячей воды как явления? Этот мэр давно должен был уволиться.
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Воды горячей нигде уже давным давно нет, так при рыго-бениных шлюхах стало пропадать и отопление. Да и электросети "валятся" - в моем микрорайоне за прошлую неделю подачу э.энергии вырубали три раза, без предупреждения, и так во многих районах города, и это отнюдь не планово.
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Вообще "еврейское" управление городом оказалось самым разрушительным и отмечено небывалым воровством. Переплюнули даже рыго-аналов. Это я Вам как гражданину с израильским флажком говорю. Просто треш и позор.
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Её и не будет, по таким расценкам лучше подогреть самому.
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самая ржака, что в Кр.Роге действительно НЕТ горячей воды как явление - еще с мая 2014 года.
Во ВСЕМ городе (за исключением неск.домов) горячая вода была отключена, а трубы - вырезали по указанию мэра вилкула. Газ, который выделялся на нагрев воды - вилкул сплавлял предприятиям (разница в цене шла в их карман). К тому же за вилкулом должок в 1.2 млрд.грн за отопление (платежи от населения поступали через его фирму и ... исчезали).
детальнее:
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492
КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства.
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