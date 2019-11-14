 Місцеве самоврядування цинічно грабують, - мер Дніпра Філатов про бюджетний процес у Раді

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Наше місто", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я з невимовним задоволенням спостерігаю, як партія, що прийшла до влади під гаслами народовладдя, в прямому ефірі цинічно намагається пограбувати місцеве самоврядування, і при цьому щиро сподівається виграти хоч дострокові/хоч строкові місцеві вибори", - написав мер Дніпра.

Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що проєкт Держбюджету на 2020 рік, який парламент збирається ухвалити сьогодні, суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування і ставить під загрозу реалізацію багатьох проєктів у містах та селищах країни.

Також він пояснив, що замість обіцяної децентралізації і зростання місцевих бюджетів, громади отримують централізацію в багатьох питаннях розвитку та урізання своїх фінансових можливостей. Так, наприклад, на місцеві бюджети перекладають тягар державних соціальних гарантій, який витягти самостійно багатьом містам і селищам - нереально.

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