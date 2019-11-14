 Місцеве самоврядування цинічно грабують, - мер Дніпра Філатов про бюджетний процес у Раді

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Наше місто", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я з невимовним задоволенням спостерігаю, як партія, що прийшла до влади під гаслами народовладдя, в прямому ефірі цинічно намагається пограбувати місцеве самоврядування, і при цьому щиро сподівається виграти хоч дострокові/хоч строкові місцеві вибори", - написав мер Дніпра.
Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що проєкт Держбюджету на 2020 рік, який парламент збирається ухвалити сьогодні, суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування і ставить під загрозу реалізацію багатьох проєктів у містах та селищах країни.
Також він пояснив, що замість обіцяної децентралізації і зростання місцевих бюджетів, громади отримують централізацію в багатьох питаннях розвитку та урізання своїх фінансових можливостей. Так, наприклад, на місцеві бюджети перекладають тягар державних соціальних гарантій, який витягти самостійно багатьом містам і селищам - нереально.
Во ВСЕМ городе (за исключением неск.домов) горячая вода была отключена, а трубы - вырезали по указанию мэра вилкула. Газ, который выделялся на нагрев воды - вилкул сплавлял предприятиям (разница в цене шла в их карман). К тому же за вилкулом должок в 1.2 млрд.грн за отопление (платежи от населения поступали через его фирму и ... исчезали).
детальнее:
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492
КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства.