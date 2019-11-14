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Все про:Дніпропетровськ (1207) Нацполіція (8504) катування (176) суд (5692) ДБР (624)

 Чотирьох поліцейських, які "вибивали" у чоловіка зізнання в крадіжці в Дніпрі, судитимуть за катування, - ДБР

До суду направлено обвинувальний акт щодо чотирьох поліцейських Дніпропетровської області. Їх звинувачують у катуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено: правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в крадіжці. Затриманий відмовився визнавати свою вину, тому обвинувачені почали "вибивати" в нього зізнання у приміщенні відділення поліції", - йдеться в повідомленні.

Згідно з висновками експертиз, потерпілий зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Дії поліцейських кваліфіковано за ч. 2 ст. 127 КК України - катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб. А також за ч. 3. ст. 365 - перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент ГПУ, що розслідує катування в правоохоронних органах, відкриє перше провадження через 2 тижні, - глава департаменту Бєлоусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159652
 
   
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Да как жиж , Аваков самый честный главкоп. Нет пыток в полиции . Это игры такие , похожие на пытки...
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Игры в плохих копов и белого и пушистого министра
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Садить просто на обычную зону.
8 лет без "УДО".
Говно при погонах очень любит безнаказанность.
Но только "кто его посадит, он же памятник"
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та надо было одеть подозреваемому рюкзак на голову иэтапов -в кыйив
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Тема кражи не раскрыта- признался или невиновен потерпевший .
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следуйший раз ПРОСТО УБЬЮТ и неглкбоко прикопают, а то и просто выбросят труп (что они не раз уже делали)! служивые палканы наделенные властью ведут себя хуже самых последних головорезов, ибо чувствуют свою безнаказанность и круговую поруку в системе госчинуш!
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это ИХ ГОСУДАРСТВО (чинуш и служивых палканов) не ваше, не теште себя иллюзиями и утопиями, вы для них лишь ОВЦЫ и БАРАНЫ, с которых стригут шерть и сдирают по три шкуры, а "сторожат от волков" (внесистемным бандюг и воров) лишь как собственное имущество, с которого имеют прибыль (и тольком разрешено безнаказано задирать овец)!
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ОПЯТЬ ПРИ ПАРАШОНКЕ ТАКОГО НЕБЫЛО. 😂😅😂
ПАРАШОНКА НАБРАЛ В СВОЮ РЕФОРМУ ЧЕСТНЫХ КОПОВ. А ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ ПАНАБИРАЛ.... 😂😅😂
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