 Чотирьох поліцейських, які "вибивали" у чоловіка зізнання в крадіжці в Дніпрі, судитимуть за катування, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено: правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в крадіжці. Затриманий відмовився визнавати свою вину, тому обвинувачені почали "вибивати" в нього зізнання у приміщенні відділення поліції", - йдеться в повідомленні.

Згідно з висновками експертиз, потерпілий зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Дії поліцейських кваліфіковано за ч. 2 ст. 127 КК України - катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб. А також за ч. 3. ст. 365 - перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки.

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