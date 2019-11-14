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 Політика України
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Все про:Азовське море (1223) Росія (20609) Чорне море (357) Загороднюк (77)

 Військові загрози для України в Чорному та Азовському морях постійно зростають через Росію, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляє, що Росія не обмежується прямою агресією, а продовжує також перешкоджати свободі судноплавства та розвитку морської індустрії України.

"Військові морські загрози для України на Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безперечно, винна у цьому Росія. При цьому вона не обмежується прямою агресією: всі знають про перешкоджання Москви свободі судноплавства і розвитку морської індустрії", - сказав Загороднюк під час 3-ї міжнародної конференції з морської безпеки в Одесі в четвер, опублікувавши тези свого виступу на сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що без потужних ВМС ці проблеми не вирішити.

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Зі свого боку пресслужба Міноборони наводить слова Загороднюка про постійні провокаційні дії Росії в акваторії Чорного та Азовського моря.

"Росія блокує значні ділянки акваторії, розпочинає навчання, які насправді не проводяться для того, щоб блокувати цілий сектор і перешкоджати комерційному судноплавству", - сказав міністр.

Міністр оборони також наголосив, що Російська Федерація й надалі продовжує вести агресивні дії проти України, забираючи життя українських захисників, які захищають Україну на Сході.

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"Ця війна, на жаль, не стихає, незважаючи на те, що вона дещо перейшла в менш активну фазу, ніж у попередні роки, але, тим не менш, продовжується. Кожних декілька днів ми отримуємо інформацію про загиблих українських Героїв", - зазначив Загороднюк.

"Ми всі знаємо, що рік тому Росією були захоплені українські кораблі. Ми досі працюємо, щоб їх повернути. Ми повернули наших моряків і досі ми маємо ситуацію з блокуванням Керченської протоки. Так, фактично Азовське море є регіоном надзвичайної небезпеки, - зазначив Андрій Загороднюк. - Україна робить кроки для того, щоб вирішити цю проблему, але це неможливо зробити без міжнародної підтримки. Це питання не тільки України - це питання всього цивілізованого світу".

"Чорноморський регіон має бути регіоном верховенства права, людських цінностей і поваги до України та її суверенітету", - зазначив Загороднюк.

"Наступного року буде ще три катери. Звичайно, ми не збираємося на цьому зупинятися, ми будуватимемо об'єкти берегової інфраструктури, купуватимемо кораблі, будемо їх ремонтувати і ставити на озброєння", - додав міністр оборони.

Військові загрози для України в Чорному та Азовському морях постійно зростають через Росію, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159651
 
 
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так ставь вопрос ребром перед Зебилом-Уродом о постройке достойного флота для защиты Украины и ХВАТИТ НЫТЬ. Военные угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за России, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8801
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Вчера утверждалось, что угрозы с юга нет. И с севера, и особенно с востока. Мы живем в раю. А соседи - мирные и добрейшие ребятки, которые родились на этот свет, чтобы сделать Украину счастливой. А тут, оказывается, просто черт возьми какой-то. Бывает же...
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Во дебилы !!! то есть угрозы - то нету...Да поймите что пока жив Кацапстан - угроза будет 24 часа в сутки !!!
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То відведіть український флот на сушу. It's easy.
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Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. Будапештський договорняк можна підвисити тільки в клозеті, ним вже підтерлися всі підписанти. Систематизація інформації по цій темі за 10 років показала, що військові фахівці та експерти з заходу пояснювали, що в ідеалі потрібно мати і професійну, і призовну армію, враховуючи наші загрози а не відміняти призов. Але Росія, і її агенти в Україні так не думають шкодили і шкодять їй в обороноздатності. А Сьогодні УКРАЇНІ нічого не залишається як треба відновлювати ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ і ЗАХИЩАТИСЬ.
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