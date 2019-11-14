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Все про:Білорусь (858) кордон (1353) Лукашенко (436) ПВО (77) Росія (20609)

 Лукашенко - Росії: Ми не нахлібники. Не треба верзти, що білоруси - гиря на ногах

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруси не є "дармоїдами" Росії, і запропонував підрахувати вартість захисту західного кордону, а також спільної системи протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам постійно дорікають (у Росії):"Ми мало не утримуємо Білорусь. Вона впаде, якщо ми її не будемо дотувати, утримувати". Треба порахувати, чого нам вартий захист спільного кордону", - заявив Лукашенко в четвер на зустрічі з держсекретарем Ради безпеки Станіславом Засем і главою Держприкордонкомітету Анатолієм Лаппо.

Також Лукашенко вважає за необхідне "нагадати їм (Росії) про систему протиповітряної оборони".

"Вони (РФ) довго просили мене, щоб ми зробили її спільно. Від Балтики до Чорного моря ми сьогодні працюємо на Російську Федерацію. Це теж грошей коштує, і не тільки грошей. І ми все одно нахлібники!" - обурився президент.

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Він пояснив, що "між прикордонниками Білорусі та Росії проблем немає, між військовими і транспортниками теж все гладко, але коли всі питання виводяться на урядовий рівень, раптом з'являється купа запитань".

Лукашенко заявив про необхідність підрахунку вартості всіх послуг, які вона надає Росії, під час підготовки до чергових переговорів про поглиблену інтеграцію.

"Питання, що виникають (у переговорах з РФ) необхідно звести, покласти на стіл і показати: старші брати-росіяни, ви подивіться, які послуги ми вам надаємо, і це недешево", - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко нагадав, що зараз Білорусь і Росія ведуть переговори про поглиблення інтеграції.

Лукашенко заявив, що Білорусь виконує функції захисту Росії на західному напрямку, дорікнувши Москві в небажанні допомогти при поставці літаків Су-30СМ.

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"Нещодавно Білорусь за свої гроші закупила у Росії літаки Су-30СМ. Але ми ж виконуємо і функції захисту на цьому напрямку Російської Федерації, народу Росії. Так чому нам не допомогти? Чому не поставити сучасну зброю?" - сказав Лукашенко.

"Ми вміємо нею (зброєю. - Ред.) користуватися не гірше, ніж росіяни, але платимо за це колосальні гроші. Я не до того, що ми не будемо виконувати свої функції. Я до того, що не треба верзти в засобах масової інформації і навіть вже на державному рівні, що білоруси - гиря на ногах", - заявив Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159650
 
 
 Топ коментарі
 
Вы не нахлебники - вы подхуйловники!!!
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"старшие братья-россияне..." - тьфуууууууууу, бля! Какие нах старшие братья?! Лукашенко контужен кремлевской деникинско-власовской пропагандой.
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во всем этом интервью, главный акцент передан в слове "не надо вякать"..
это своего рода, дипломатическая пощечина Путена и Шойгу..
хммм.. батька из Австрии вернулся другим человеком..
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Что -то в Австрии бацьке пообещали ...
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во всем этом интервью, главный акцент передан в слове "не надо вякать"..
это своего рода, дипломатическая пощечина Путена и Шойгу..
хммм.. батька из Австрии вернулся другим человеком..
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"старшие братья-россияне..." - тьфуууууууууу, ***! Какие нах старшие братья?! Лукашенко контужен кремлевской деникинско-власовской пропагандой.
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ну может за исключение малого % адекватных, как Вы...
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решил испугать пчёл измазав жопу мёдом......
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кацапы с оплатой опаздывают -лука всегда себя так ведет в этом случае
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и предложил подсчитать стоимость защиты западной границы Источник: https://censor.net.ua/n3159650\\\\\\\\\

Это совковое говно реально считает что кто-то хочет на них напасть и отжать урожай бульбы?

Тут или психиатры нужны, или тов. Линч.
Так как оно либо больное, либо сознательно разводит своих посполитых. Это как Китай - в случае чего может хоть 100млн. пушмяса выставить, а если противник даже и завоюет Китай, то прокормить 1.4млрд. азиатов, ..... данунах Лукашенко - России: Мы не нахлебники. Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах - Цензор.НЕТ 3789
Но тем не менее, Китай наращивает флот и прочее. Надо думать "для защиты"))
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???
А оккупационная администрация не будет "кормить"?

Нууу, тогда - "прокормить 400млн. азиатов".... или 350млн.
....

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Китай - это тоже империя. Если кто-то вдруг сможет захватить Китай, то работа с уйгурами, монголами и прочими завоеванными китайцами народами, и никакого китайского объединительного сопротивления не будет. В любой стране есть с кем работать, чтобы не только из-за угроз или корысти, но и по своему желанию работали на завоевателя.
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Ну так тут вопрос шо все ымперцы считают что их кто-то может захватить(как и они всех вокруг захватывали), и даже не могут догнать что никому не нужны миллионы зомби.
Если и "захватывать", то как раз и расчленить на условных "уйгуров"(10-20-30 независимых стран), но этого как раз никому и не нужно - так как начнут как пауки в банке грызться.
Именно поэтому, логично, и Рашку поддерживают - попробуй выковыряй все ЯО и "новички" оттудова.
Путин этим пользуется что никому нах не уперлось это говно обеззараживать и вылавливать по миру кгб-шников с пузырьками отр. веществ.
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***** как-то вякнуло, что Белоруссия только безвозмездной помощи получила от *****стана в размере 150 млрд. зелёных
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"От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию."

Источник: https://censor.net.ua/n3159650

Такова участь всех, работающих на россию.
Вы работаете на них, они вытирают о вас ноги.
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Вони не витирают ноги , вони навіть дозволяють йому побути трохи гаспідаром,а він невдячний, чи є сумніви що виникни бажання на ресее про зміну преза Б. , то це реалізується ?
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Таким собі госпідаром ... Військова кремлівська база на його території є, спецслужби рф гуляють і творять що хочуть. Проти України в ООН Білорусь постійно голосує, хоча Лука клянеться в любові до України.
Де і в чому він справжній і хазяїн самому собі і своїй країні?
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Ну думать так у нього ж не забрали ? А можуть .
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Начнет по-настоящему выходить из подчинения, уберут.
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Страшно сурово так сказал , справжний бацька. Только памперсы подмокли😁😁😁
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Вякают они для своего кацобыдла. На козлостане же все уверены, что они кормят все государства бывшего совка. А это мнение нужно постоянно подпитывать...
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Раб Пуціна вдає господаря перед своїми підлеглими.
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Ребят, они просто другой жизни не видели, и очень жаль. Как были в совке, так там и остаются... Лукашенко - Росії: Ми не нахлібники. Не треба верзти, що білоруси - гиря на ногах - Цензор.НЕТ 5118
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Я один не могу понять че бацька постоянно бредит?
НАТО уже на нас три раза напало, солдаты доедают мальчиков, короче капец)))
Ну а если серьезно, свои жопы они защищают втирая дичь вате.
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Вся Беларусь так напряглась и защищает свою западную границу! Изо всех сил!
Как будто кто-то ломится через эту самую границу. Дебил, ***.
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Следует сказать правду. Беларусь полностью дотационное государство, которое содержит РФ. Без РФ дешевых энергоресурсов и российского рынка сбыта, Беларусь давно бы обанкротилась. Поэтому естественно РФ давно вынашивает планы поглотить Беларусь и включить ее в состав РФ в качестве области. Лукашенко не устраивает новая должность в качестве главы области, которого будут назначать в Кремле. А РФ нет смысла дальше содержать Беларусь. Поэтому в Кремле правду говорят , что Беларусь нахлебники и гиря на ногах.
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Є десятки таких самих країн, але вони хоч шукають вихід з положення.
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А тепер, Лука, взяв підгрібну лопату, по******в "Транссібом" у Чіту, і уранової руди у вагон раз-два! раз-два! І на Астравєц, на ВВЕР, який ти дозволив поставити там москаликам у "незалежній" Білорусі.

Такому "державному діячеві" не одна гиря на ногах потрібна.
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