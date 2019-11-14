 Лукашенко - Росії: Ми не нахлібники. Не треба верзти, що білоруси - гиря на ногах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Нам постійно дорікають (у Росії):"Ми мало не утримуємо Білорусь. Вона впаде, якщо ми її не будемо дотувати, утримувати". Треба порахувати, чого нам вартий захист спільного кордону", - заявив Лукашенко в четвер на зустрічі з держсекретарем Ради безпеки Станіславом Засем і главою Держприкордонкомітету Анатолієм Лаппо.
Також Лукашенко вважає за необхідне "нагадати їм (Росії) про систему протиповітряної оборони".
"Вони (РФ) довго просили мене, щоб ми зробили її спільно. Від Балтики до Чорного моря ми сьогодні працюємо на Російську Федерацію. Це теж грошей коштує, і не тільки грошей. І ми все одно нахлібники!" - обурився президент.
Він пояснив, що "між прикордонниками Білорусі та Росії проблем немає, між військовими і транспортниками теж все гладко, але коли всі питання виводяться на урядовий рівень, раптом з'являється купа запитань".
Лукашенко заявив про необхідність підрахунку вартості всіх послуг, які вона надає Росії, під час підготовки до чергових переговорів про поглиблену інтеграцію.
"Питання, що виникають (у переговорах з РФ) необхідно звести, покласти на стіл і показати: старші брати-росіяни, ви подивіться, які послуги ми вам надаємо, і це недешево", - сказав Лукашенко.
Також Лукашенко нагадав, що зараз Білорусь і Росія ведуть переговори про поглиблення інтеграції.
Лукашенко заявив, що Білорусь виконує функції захисту Росії на західному напрямку, дорікнувши Москві в небажанні допомогти при поставці літаків Су-30СМ.
"Нещодавно Білорусь за свої гроші закупила у Росії літаки Су-30СМ. Але ми ж виконуємо і функції захисту на цьому напрямку Російської Федерації, народу Росії. Так чому нам не допомогти? Чому не поставити сучасну зброю?" - сказав Лукашенко.
"Ми вміємо нею (зброєю. - Ред.) користуватися не гірше, ніж росіяни, але платимо за це колосальні гроші. Я не до того, що ми не будемо виконувати свої функції. Я до того, що не треба верзти в засобах масової інформації і навіть вже на державному рівні, що білоруси - гиря на ногах", - заявив Лукашенко.
это своего рода, дипломатическая пощечина Путена и Шойгу..
хммм.. батька из Австрии вернулся другим человеком..
Это совковое говно реально считает что кто-то хочет на них напасть и отжать урожай бульбы?
Тут или психиатры нужны, или тов. Линч.
Так как оно либо больное, либо сознательно разводит своих посполитых. Это как Китай - в случае чего может хоть 100млн. пушмяса выставить, а если противник даже и завоюет Китай, то прокормить 1.4млрд. азиатов, ..... данунах
Но тем не менее, Китай наращивает флот и прочее. Надо думать "для защиты"))
А оккупационная администрация не будет "кормить"?
Нууу, тогда - "прокормить 400млн. азиатов".... или 350млн.
....
Если и "захватывать", то как раз и расчленить на условных "уйгуров"(10-20-30 независимых стран), но этого как раз никому и не нужно - так как начнут как пауки в банке грызться.
Именно поэтому, логично, и Рашку поддерживают - попробуй выковыряй все ЯО и "новички" оттудова.
Путин этим пользуется что никому нах не уперлось это говно обеззараживать и вылавливать по миру кгб-шников с пузырьками отр. веществ.
Источник: https://censor.net.ua/n3159650
Такова участь всех, работающих на россию.
Вы работаете на них, они вытирают о вас ноги.
Де і в чому він справжній і хазяїн самому собі і своїй країні?
НАТО уже на нас три раза напало, солдаты доедают мальчиков, короче капец)))
Ну а если серьезно, свои жопы они защищают втирая дичь вате.
Как будто кто-то ломится через эту самую границу. Дебил, ***.
Такому "державному діячеві" не одна гиря на ногах потрібна.