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 Політика України, За кордоном
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Все про:Австрія (203) Фірташ (200) екстрадиція (243)

 Адвокати Фірташа затягують процес його екстрадиції до США, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александр Шалленберг заявив, що адвокати українського олігарха Дмитра Фірташа затягують його екстрадицію до США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Шалленберг сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Шалленберг зазначив, що "з австрійського боку" зволікань з екстрадицією немає.

"Міністерство юстиції вже прийняло відповідну постанову про екстрадицію пана Фірташа, але Фірташ та його адвокати відповідно затягують цей процес, вони наполягають на перегляді справи", - сказав Шалленберг.

Він додав, що має завершитися судовий перегляд справи.

"Коли наші відповідні силові структури отримають рішення суду, тоді буде прийнято рішення про екстрадицію", - заявив Шалленберг.

Також читайте: Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа в США

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримано у Відні в березні 2014 року за запитом ФБР на екстрадицію. Бізнесмену інкримінують підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ у штаті Андхра-Прадеш.

Раніше повідомлялося, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа. Міністр ухвалив таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого супроводження українця до США зараз вирішує Земельний суд Відня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159647
 
 
 Топ коментарі
 
мечтаю о том светлом дне, когда Каломойский и Боголюбов уедут в наручниках в США и предстанут там перед Высоким судом, который обеспечит им по два пожизненых срока..
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Американцям пофіг - Фірташ, Бєня, Лазаренко чи ще хтось там. Завдали збитків США - треба покарати!
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Мальчик хочет в Ростов, ты знаешь чики-чики-чики-чикита..............
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Как же как же.
Так что там оказывается петя порошенко встречался с фирташем в Вене и теперь американцы за это политически преследуют фирташа.
Логика австрийского суда не понятна но она ест.
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Американцям пофіг - Фірташ, Бєня, Лазаренко чи ще хтось там. Завдали збитків США - треба покарати!
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Скажите, почему для управления атомной электростанцией до зарезу нужен
умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для
управления государством - всенародно избранные недоумки?
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Ватный длбб,статью прочти сначала ,там речь идет о подкупе индочиновников на 18,5млн за разрешение разрабатывать ильменит ! При чем тут Порошенко,баран заповедный запоребриковый?
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Дебил кремлеботный почитай хоть что нибудь.
Разговор с тобой закончен свиноботское чувырло.
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мечтаю о том светлом дне, когда Каломойский и Боголюбов уедут в наручниках в США и предстанут там перед Высоким судом, который обеспечит им по два пожизненых срока..
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Может им стоит встретиться с петей в Вене?
Говорят это к тому что не выдадут США...
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єврейське лобі або відмаже, або зробить покарання майже умовним
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Так тема-то про Фирташа. А петрушки опять этого не замечают))). Давайте, начинайте запевать, что 'Фирташа экстрадировать нельзя', а если его экстрадируют в Штаты - все его показания под присягой про пэтю - то 'наглая ложь агентов кремля '
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Какие показания про петю?
Это показания про то почему его экстрадировать нельзя так как его политически преследуют США за то что он встречался с петей.
У вас там вместе с австрийским судом шарики за ролики заходят?
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Лаахтинская курица безмозглая,Фирташа хочет поиметь США за подкуп индийских чиновников для добычи ильменита, Порошенко там вообще никаким боком и не упоминается ! Ну нельзя же быть насколько тупой,понятно,что тебе надо запустить свою ************ дезу по очернению ПАПа...
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О да, а министР то и "не знал" что в его стране "малина" КГБ?
Короче у Фирташа такие крутые адвокаты что проводят по губам Госдепу. министР и хотел бы выдать олигарха в тот же день когда он сбежал в австрию, но только вот адвокаты.... вызвали министрА "на ковер" ииии кааааак затяяяянут..... экстрадицию то.
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Просто адвокаты ждут пока Фирташу из РФ подвезут "новичок".....
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Вот в честном суде и есть огромная разница между Козлостаном и Австрией ,там работает закон,поэтому соблюдаются все необходимые процедуры
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Ты понимаешь шо пока демократ "процедурствует", сталинист успеет демократа раздеть, увести его семью, переписать хату и отжать машину?
Понятно что "процедуры", но Австрия за совка была гаванью для резидентуры красножопых тварей и неплохо ся чувствовала, впрочем.
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Думаю,что это все в прошлом и после рассмотрения аппеляций ,Фирташ таки будет выдан
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б*же, и что?
как Пашка Лазаренко? сядет отдыхать вна санаторий, а Украине - (ваши бабки теперь наши т.к. это доллары, а доллары - наша юрисдикция)

Вітаю, нас как всегда развели.
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Мальчик хочет в Ростов, ты знаешь чики-чики-чики-чикита..............
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рано чи пізно фірташівській шидівській рожі кранти ФБР вже не відпустять . ЛА ЕМЕ чекає не дочекається продуть труби
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Закон бумеранга слугам урода не під силу скасувати. Бєня наступний.
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Сивочолий гетьман напруживсч і стиснив сфінктер "працьовитими, офшорними" руками...
🤑
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Твоя зебільна орієнтація - нікого не цікавить , крім мокшанських @ідарасів та 73%малоросів☝☝☝
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А чого ти зацікавився????!
Ти з тих ,мокшанських петерастів??!
🤣🤣🤣
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У украинских заключенных, не смотря на преклонный возраст, в тюрьмах много деточек рождается.
В них они мужают, даже если сидят в женской тюрьме.
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