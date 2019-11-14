 Адвокати Фірташа затягують процес його екстрадиції до США, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Шалленберг сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.
Шалленберг зазначив, що "з австрійського боку" зволікань з екстрадицією немає.
"Міністерство юстиції вже прийняло відповідну постанову про екстрадицію пана Фірташа, але Фірташ та його адвокати відповідно затягують цей процес, вони наполягають на перегляді справи", - сказав Шалленберг.
Він додав, що має завершитися судовий перегляд справи.
"Коли наші відповідні силові структури отримають рішення суду, тоді буде прийнято рішення про екстрадицію", - заявив Шалленберг.
Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримано у Відні в березні 2014 року за запитом ФБР на екстрадицію. Бізнесмену інкримінують підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ у штаті Андхра-Прадеш.
Раніше повідомлялося, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа. Міністр ухвалив таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого супроводження українця до США зараз вирішує Земельний суд Відня.
Так что там оказывается петя порошенко встречался с фирташем в Вене и теперь американцы за это политически преследуют фирташа.
Логика австрийского суда не понятна но она ест.
умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для
управления государством - всенародно избранные недоумки?
Разговор с тобой закончен свиноботское чувырло.
Говорят это к тому что не выдадут США...
Это показания про то почему его экстрадировать нельзя так как его политически преследуют США за то что он встречался с петей.
У вас там вместе с австрийским судом шарики за ролики заходят?
Короче у Фирташа такие крутые адвокаты что проводят по губам Госдепу. министР и хотел бы выдать олигарха в тот же день когда он сбежал в австрию, но только вот адвокаты.... вызвали министрА "на ковер" ииии кааааак затяяяянут..... экстрадицию то.
Понятно что "процедуры", но Австрия за совка была гаванью для резидентуры красножопых тварей и неплохо ся чувствовала, впрочем.
как Пашка Лазаренко? сядет отдыхать вна санаторий, а Украине - (ваши бабки теперь наши т.к. это доллары, а доллары - наша юрисдикция)
Вітаю, нас как всегда развели.
🤑
Ти з тих ,мокшанських петерастів??!
🤣🤣🤣
😁
В них они мужают, даже если сидят в женской тюрьме.