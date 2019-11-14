 Адвокати Фірташа затягують процес його екстрадиції до США, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Шалленберг сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Шалленберг зазначив, що "з австрійського боку" зволікань з екстрадицією немає.

"Міністерство юстиції вже прийняло відповідну постанову про екстрадицію пана Фірташа, але Фірташ та його адвокати відповідно затягують цей процес, вони наполягають на перегляді справи", - сказав Шалленберг.

Він додав, що має завершитися судовий перегляд справи.

"Коли наші відповідні силові структури отримають рішення суду, тоді буде прийнято рішення про екстрадицію", - заявив Шалленберг.

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Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримано у Відні в березні 2014 року за запитом ФБР на екстрадицію. Бізнесмену інкримінують підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ у штаті Андхра-Прадеш.

Раніше повідомлялося, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа. Міністр ухвалив таке рішення після консультацій з МЗС Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого супроводження українця до США зараз вирішує Земельний суд Відня.