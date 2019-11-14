 Більшість обіцянок до другого читання бюджету-2020 не були виконані, "Голос" утримається, - Цабаль

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Під час представлення в першому читанні, уряд сказав, що у нас мало часу, 10 днів, і ми до другого читання зможемо дуже сильно доопрацювати, щоб виконати всі ці обіцянки, які були у президента, і в програмі президента, і в програмі дій уряду. За ці півтора місяці більшість обіцянок не були виконані. Тобто проєкт інкрементально змінився, трошки покращився, трохи погіршився, але він не відповідає тим обіцянкам", - розповів нардеп.

Він повідомив, що фракція "Голос" швидше за все утримається під час голосування за проєкт бюджету в другому читанні.

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"З огляду на те, що бюджет - це відповідальність уряду, а уряд - відповідальність монобільшості, ми швидше за все не зможемо підтримати цей проєкт. Але ми і не будемо голосувати проти, тому що там є деякі позитивні речі. Наприклад, фінансування медицини, збільшення фінансування освіти, які завдяки активній позиції фракції "Голос" були досягнуті. Тому швидше за все позиція нашої фракції буде "утриматися", - сказав Цабаль.