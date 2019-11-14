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 Політика України
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Все про:бюджет (702) ВР (6070) голосування (337) держбюджет (265) Голос партія (93) Цабаль (1)

 Більшість обіцянок до другого читання бюджету-2020 не були виконані, "Голос" утримається, - Цабаль

Член бюджетного комітету, нардеп від партії "Голос" Володимир Цабаль заявив, що в проєкті бюджету-2020 до другого читання не були враховані всі обіцянки, дані урядом і президентом.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Під час представлення в першому читанні, уряд сказав, що у нас мало часу, 10 днів, і ми до другого читання зможемо дуже сильно доопрацювати, щоб виконати всі ці обіцянки, які були у президента, і в програмі президента, і в програмі дій уряду. За ці півтора місяці більшість обіцянок не були виконані. Тобто проєкт інкрементально змінився, трошки покращився, трохи погіршився, але він не відповідає тим обіцянкам", - розповів нардеп.

Він повідомив, що фракція "Голос" швидше за все утримається під час голосування за проєкт бюджету в другому читанні.

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"З огляду на те, що бюджет - це відповідальність уряду, а уряд - відповідальність монобільшості, ми швидше за все не зможемо підтримати цей проєкт. Але ми і не будемо голосувати проти, тому що там є деякі позитивні речі. Наприклад, фінансування медицини, збільшення фінансування освіти, які завдяки активній позиції фракції "Голос" були досягнуті. Тому швидше за все позиція нашої фракції буде "утриматися", - сказав Цабаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159646
 
 
 Топ коментарі
 
Вони в опозиції, тому мають на це право. Вся відповідальність на СН.
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я надеюсь что уже все увидели по вчерашнему голосованию о рынке земли что "Сук..м урода " глубоко наср..ть на мнение других депутатов , потому что даже Зеленые не имеют своей позиции и все решения принимают за них и не в ВР - они просто нажимают зеленые кнопки !!
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Хорошо Голос устроился в Раде, позиция что типа если что то мы не при делах но в целом одобряем, и такое практически на всех голосованиях.
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Вони в опозиції, тому мають на це право. Вся відповідальність на СН.
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А вот и нет, они официально не обьявляли о переходе в оппозицию как например вчера сделала Юлька.
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Какая оппозиция из пустышки Славка? Аморфное, пустое и коньюктурное существо
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Це не обов'язково, бо вони не в коаліції.
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Они в проституции, а не в оппозиции. Неподпустили Славка к корыту вот он и строит из себя. Ничтожество
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За невиконання обіцянок зевиборці голосували, бо рейтинг СН від цього не падає Большинство обещаний ко второму чтению бюджета-2020 не были выполнены, "Голос" воздержится, - Цабаль - Цензор.НЕТ 581
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Нормальная позиция. Они не мешают, так как это не противоречит общей линии Голоса, но и не хотят нести ответственность за навязанные решения.
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я надеюсь что уже все увидели по вчерашнему голосованию о рынке земли что "Сук..м урода " глубоко наср..ть на мнение других депутатов , потому что даже Зеленые не имеют своей позиции и все решения принимают за них и не в ВР - они просто нажимают зеленые кнопки !!
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зря а живешь в стране какой такие управленцы как раз и делают из страны бардель
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Бордель у нас появился при Зелемойских.
Мне моя старая знакомая, которой уже 80 лет, была еще девченкой- сиротой во время ВОВ в партизанском отряде Ковпака лаяла и Порошенка, сказала - я все видела в этой жизни. Но такого бардака как сейчас еще не видела
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Я Вам скажу еще четче все 28 лет независимости был бордель сначала небольшой но сейчас это уже огромный притон с шоу с шутами клоунами наркотой (СМИ) притом большая часть народа стойкая к этому разложению выехала уничтожена под высокими лозунгами борьбы за правду и свободу котлами сдачей территорий ограбление людей через обесценивание денег да простой грабеж через банковую систему Гонтарева и К которую Вы так защищаете а сейчас пришли просто могильщик догладать то что осталось и старые рожи еще хотят кусос содрать а новые цинично их отгоняют все напоминает последний пир кровавый
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И что же предлагает и будет делать по поводу этого циничного кидка парламентар Славко? Который пришел в парламент "изменить все"(с)
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